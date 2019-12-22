Гороскоп на сегодня: у Рыб появится новый друг, Овны получат поддержку

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 22 декабря 2019 для Овнов День помогает Овнам прийти в себя после шока и спокойно принять нужные меры. Есть предпосылки для спасения проекта, успешного прохождения экзамена, эффективной работы в опасных условиях. Помимо опыта и чутья, многие Овны будут располагать дополнительной поддержкой: грамотным планом, страховкой, подходящим оборудованиеи и снаряжением. У «необстрелянных» Овнов будет хороший наставник или супервизор.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 22 декабря 2019 для Тельцов Сегодня Тельцы могут надеяться на стабилизацию совместных дел и нормализацию психологического фона в отношениях. Чтобы окончательно закрепить эффект, с вашей стороны важно вовремя замять ситуацию и не поминать зла. Если на горизонте появилась влиятельная персона, в ваших интересах наладить с ней дружеский контакт, но без фамильярности. Особенно, если это иностранец, учитель или представитель закона.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 22 декабря 2019 для Близнецов Сегодня Близнецам трудно развлечься или расслабиться, так как хлопоты этого дня нельзя отложить. Не исключен вызов на службу, срочный случай в бизнесе. День подходит для влажной уборки, лечебно-профилактических мер, ремонта, дрессировки питомца. Разрастание фронта работ, усталость и недомогание маловероятны, если вы сразу сконцентрируетесь на задаче, наметите список дел, запасетесь необходимым.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 22 декабря 2019 для Раков Сегодня жизнь подскажет Ракам безболезненный для них способ наладить личную жизнь, угодить сильным мира сего, найти подход к детям, стабилизировать сотрудничество. Многие Раки проделают сей маневр интуитивно: выберут подходящий образ действий или вариант хобби, примкнут к нужной персоне (группе). Лишь самые отчаянные Раки-авантюристы, коих в природе немного, продолжат поиск рискованных приключений.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 22 декабря 2019 для Львов Сегодня звезды призывают Львов сделать все возможное для стабилизации семейной атмосферы, для устранения угрозы дому, имуществу, бизнесу или территории. Также, этот день помогает нормализовать отношения. Если претензии обострены до предела, важно снизить градус волнения до приемлемого уровня. Принятые меры не отменят фатальный поворот событий, но помогут вам разрешить проблему более конструктивно.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 22 декабря 2019 для Дев Сегодня Девы могут рассчитывать на удачный либо нейтральный исход событий. Сложная ситуация постепенно придет в норму, но приписывать заслугу усмирения бури себе вам явно не стоит. Это случится скорее по логике обстоятельств, а не в результате ваших личных усилий. Но вы смело можете гордиться собой, если сохраняли спокойствие, не создавали лишней суеты и не мешали ситуации развиваться по ее законам.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 22 декабря 2019 для Весов Сегодня Весам стоит держать в порядке бюджет, контролировать сделки и движение средств. Организованность не помешает и по отношению к вещам, инструментам. Полезно провести инспекцию, упорядочить системы хранения, проверить старые запасы, определить степень ветхости вещей и строений, выделить активы, подлежащие ремонту или реструктуризации. Возможен интерес к фамильным ценностям, раритетной технике.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 22 декабря 2019 для Скорпионов Сегодня Скорпионам стоит успеть сделать как можно больше, так как есть возможность выбирать собственный ритм действий и контролировать обстановку. Жизнь подтвердит вашу правоту и укрепит ваши позиции. В окружении появится расположенное к вам авторитетное лицо или кто-то, готовый признать вашу силу. Если вы честолюбивы, то легко станете лидером (хотя, возможно, не станете афишировать этот факт).

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 22 декабря 2019 для Стрельцов Сегодня звезды рекомендуют Стрельцам избегать публичности и действовать в строгой тайне. Покров таинственности нужен вовсе не для романтики: в ближайшие годы вам часто придется действовать в подобном режиме, и не по вашей воле, а в силу необходимости. Хранить секреты и демонстрировать полную невозмутимость важно вдвойне, если вы находитесь на чужой территории, ведете сложный бизнес или опасную игру.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 22 декабря 2019 для Козерогов Для Козерогов этот день изначально благоприятен и стабилен. Проблемы возможны из-за настроя: уныния, мрачности или мнительности. Хорошо заниматься защитой прежних достижений и развитием бизнеса, ориентированного в будущее. Как по маслу пойдут дела у Козерогов, проявивших выдержку и не поддавшихся искушению свернуть с пути. Если вы все же сделали ошибку, сегодня есть возможность минимизировать ущерб.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 22 декабря 2019 для Водолеев Водолеям звезды подсказывают, что сегодня для них безопасны лишь грамотные закулисные ходы. Если ситуация требует от вас действий, желательно предпринимать их под прикрытием, а также иметь в них какую-то защиту, страховку. Не стоит без причины демонстрировать всем и каждому свой высокий профессионализм, открывать миру свое прошлое или тайные слабости. Не лучший момент и для демонстрации симпатий.