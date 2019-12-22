Скачать
Понедельник, 23.12.2019
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Топ-10 лучших тренеров сборных 2019 года
Топ-10 лучших тренеров сборных 2019 года
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 24 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 24 декабря

Гороскоп на сегодня: у Рыб появится новый друг, Овны получат поддержку

Гороскоп на сегодня: у Рыб появится новый друг, Овны получат поддержку
07:38 Вс, 22 Декабрь 2019 Телеграф Фото: pinterest.com

В этот день хорошо заниматься страховкой, ремонтом, охранными системами, расчисткой, организацией дел, сложными бытовыми и производственными участками.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 22 декабря 2019 для Овнов 

    День помогает Овнам прийти в себя после шока и спокойно принять нужные меры. Есть предпосылки для спасения проекта, успешного прохождения экзамена, эффективной работы в опасных условиях. Помимо опыта и чутья, многие Овны будут располагать дополнительной поддержкой: грамотным планом, страховкой, подходящим оборудованиеи и снаряжением. У «необстрелянных» Овнов будет хороший наставник или супервизор.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 22 декабря 2019 для Тельцов 

    Сегодня Тельцы могут надеяться на стабилизацию совместных дел и нормализацию психологического фона в отношениях. Чтобы окончательно закрепить эффект, с вашей стороны важно вовремя замять ситуацию и не поминать зла. Если на горизонте появилась влиятельная персона, в ваших интересах наладить с ней дружеский контакт, но без фамильярности. Особенно, если это иностранец, учитель или представитель закона.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 22 декабря 2019 для Близнецов 

    Сегодня Близнецам трудно развлечься или расслабиться, так как хлопоты этого дня нельзя отложить. Не исключен вызов на службу, срочный случай в бизнесе. День подходит для влажной уборки, лечебно-профилактических мер, ремонта, дрессировки питомца. Разрастание фронта работ, усталость и недомогание маловероятны, если вы сразу сконцентрируетесь на задаче, наметите список дел, запасетесь необходимым.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 22 декабря 2019 для Раков

    Сегодня жизнь подскажет Ракам безболезненный для них способ наладить личную жизнь, угодить сильным мира сего, найти подход к детям, стабилизировать сотрудничество. Многие Раки проделают сей маневр интуитивно: выберут подходящий образ действий или вариант хобби, примкнут к нужной персоне (группе). Лишь самые отчаянные Раки-авантюристы, коих в природе немного, продолжат поиск рискованных приключений.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 22 декабря 2019 для Львов   

    Сегодня звезды призывают Львов сделать все возможное для стабилизации семейной атмосферы, для устранения угрозы дому, имуществу, бизнесу или территории. Также, этот день помогает нормализовать отношения. Если претензии обострены до предела, важно снизить градус волнения до приемлемого уровня. Принятые меры не отменят фатальный поворот событий, но помогут вам разрешить проблему более конструктивно.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 22 декабря 2019 для Дев  

    Сегодня Девы могут рассчитывать на удачный либо нейтральный исход событий. Сложная ситуация постепенно придет в норму, но приписывать заслугу усмирения бури себе вам явно не стоит. Это случится скорее по логике обстоятельств, а не в результате ваших личных усилий. Но вы смело можете гордиться собой, если сохраняли спокойствие, не создавали лишней суеты и не мешали ситуации развиваться по ее законам.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 22 декабря 2019 для Весов 

    Сегодня Весам стоит держать в порядке бюджет, контролировать сделки и движение средств. Организованность не помешает и по отношению к вещам, инструментам. Полезно провести инспекцию, упорядочить системы хранения, проверить старые запасы, определить степень ветхости вещей и строений, выделить активы, подлежащие ремонту или реструктуризации. Возможен интерес к фамильным ценностям, раритетной технике.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 22 декабря 2019 для Скорпионов 

    Сегодня Скорпионам стоит успеть сделать как можно больше, так как есть возможность выбирать собственный ритм действий и контролировать обстановку. Жизнь подтвердит вашу правоту и укрепит ваши позиции. В окружении появится расположенное к вам авторитетное лицо или кто-то, готовый признать вашу силу. Если вы честолюбивы, то легко станете лидером (хотя, возможно, не станете афишировать этот факт).

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 22 декабря 2019 для Стрельцов 

    Сегодня звезды рекомендуют Стрельцам избегать публичности и действовать в строгой тайне. Покров таинственности нужен вовсе не для романтики: в ближайшие годы вам часто придется действовать в подобном режиме, и не по вашей воле, а в силу необходимости. Хранить секреты и демонстрировать полную невозмутимость важно вдвойне, если вы находитесь на чужой территории, ведете сложный бизнес или опасную игру.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 22 декабря 2019 для Козерогов

    Для Козерогов этот день изначально благоприятен и стабилен. Проблемы возможны из-за настроя: уныния, мрачности или мнительности. Хорошо заниматься защитой прежних достижений и развитием бизнеса, ориентированного в будущее. Как по маслу пойдут дела у Козерогов, проявивших выдержку и не поддавшихся искушению свернуть с пути. Если вы все же сделали ошибку, сегодня есть возможность минимизировать ущерб.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 22 декабря 2019 для Водолеев

    Водолеям звезды подсказывают, что сегодня для них безопасны лишь грамотные закулисные ходы. Если ситуация требует от вас действий, желательно предпринимать их под прикрытием, а также иметь в них какую-то защиту, страховку. Не стоит без причины демонстрировать всем и каждому свой высокий профессионализм, открывать миру свое прошлое или тайные слабости. Не лучший момент и для демонстрации симпатий.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 22 декабря 2019 для Рыб

    Сегодня Рыбам предстоит хладнокровно подсчитывать прибыли или убытки. К счастью, удач будет больше, а в худшем случае, вы останетесь «при своих». Осторожные, ленивые или ограниченные в своих ресурсах Рыбы будут пристально следить за ходом чужой игры, что тоже небесполезно: виртуальный тренинг с обучением на чужих ошибках пригодится на будущее. Будьте внимательны: у вас может появиться новый друг.

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (16.12 - 22.12)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (16.12- 22.12)

Бизнес-гороскоп на неделю (16.12 - 22.12.2019): все знаки зодиака

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Гороскоп на сегодня, Гороскоп на 22 декабря, 22 декабря, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не лечим, а калечим: не употребляйте это при простуде (Фото)
02 Главные события недели: Зеленский в Баку, столкновения под Радой, газовые соглашения и другие
03 Погода на неделю: украинцев ожидают дожди, мокрый снег и ветер
04 Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
05 Проще простого: эффективный рецепт при одышке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Опрос: Украинцы назвали политика и главное событие года
Украинцы назвали политика и главное событие года
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Студия Warner Bros. планирует снять &quot;Шерлока Холмса 4&quot;: подробности
Студия Warner Bros. планирует снять "Шерлока Холмса 4": подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь