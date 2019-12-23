Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (23.12 - 29.12)

Заключительная неделя 2019 года — время исполнения желаний, любви, веры в чудеса и сказку.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

На прощание 2019 год сделает Овнам щедрый подарок в виде прекрасных возможностей в сфере любви. Важно сделать следующее: загадать желания 25-26 декабря. Именно в эти дни все сказочно сложится для исполнения желаемого. Только мечтать нужно о глобальном, недостижимом, взрослом и серьезном. Так что в перерывах между корпоративами и покупкой подарков Овнам стоит всерьез подумать над своим будущем.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Как год встретишь, так его и проведешь — это уже прописная истина. Поэтому Тельцам стоит подойти к вопросу серьезно, превращая отношения в сказку. В середине недели астрологи советуют остановиться на минуту и подумать о жизни. Устраивает ли она? Является ли человек рядом идеальным партнером? В каком направлении стоит пойти? В следующем году планеты подарят возможность изменить свою судьбу, и желательно озвучить сценарий заранее.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

Предновогодняя суета и водоворот событий — удача для Близнецов. Эксперты советует им не ограничивать себя и получать столько впечатлений, сколько сможете осилить. Но в среду-четверг стоит взять паузу и поразмышлять. Солнечное затмение — опасный момент, который лучше провести в компании близкого человека. С ним можно помечтать о совместном будущем. За неимением такой возможности можно подумать о том, с кем познакомиться. Только не медлите, одинокие Близнецы, — звезды готовы помочь.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Астрологи советуют Ракам сбавить обороты и оглядеться по сторонам: Вселенная сейчас будет раздавать подсказки. Кроме того, не стоит тратить слишком много энергии на то, чтобы сохранить темп и все успеть. Это чревато энергетическим истощением и проблемами в семье. На этой неделе нужно нажать на «стоп» — именно это главный совет звезд. Важно прерваться и осмотреться, чтобы подвести итоги года и заодно нарисовать картину своего счастливого будущего.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Насыщенная неделя ждет рожденных под Знаком Льва. За эти семь дней у них столько раз изменится настроение, что есть риск встречать выходные в ворохе обязанностей и свалившихся проблем. Астрологи советуют, выбирая между веселыми корпоративами и рабочими проектами, выделить время и на дела любовные. В среду-четверг можно устроить себе вечер любви: отправиться на свидание или зажечь свечи дома, послушать желания любимого человека и рассказать ему о своих. Не нужно ждать боя курантов, время быть счастливыми уже пришло.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

В жизнь типичных Дев постучат перемены. Без паники, пока это не ссора с партнером и не новая любовь (все это может произойти, но уже в 2020 году), а всего лишь репетиция. Нагрянут новые чувства или появятся новые перспективы, еще не ясно, но это обязательно будет что-то, к чему Девы не привыкли. Не стоит противиться соблазну навести порядок в личной жизни перед Новым годом. Главное — не забыть привести в порядок и свои мысли, создать красивый план на грядущие 365 дней.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Спокойствие на этой неделе — лучший союзник Весов. В противном случае события так и продолжат сыпаться на голову в безумном темпе. Астрологи советуют представителям этого Знака воспользоваться передышкой и провести несколько вечеров за медитацией для снятия стресса. Остальное время лучше отвести приятным занятиям — любви, свиданиям, планированию новогодних праздников и загадываю желаний. Главные темы недели — семья, уют и гармония.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Конец года с его сказочной атмосферой — самое время строить отношения с противоположным полом. Звезды дают зеленый свет флирту, знакомствам, свиданиям. Правда, в середине недели придется остановить все увлекательные эксперименты и включить рассудительность. Солнечное затмение высветит все перспективы и поражения в любви, поэтому 26 и 27 декабря нужно быть во всеоружии и не пропускать знаки судьбы.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Будни Стрельцов будут переполнены риском и искушениями, перед которыми не нужно пытаться устоять. Счастье льется рекой, а звезды снабжают удачей. Главное — выделить время (желательно в конце недели) и спланировать свое будущее. Заранее продуманные цели обязательно исполнятся, ведь в следующем году Стрельцов ждут фантастические возможности, причем не только в любви, но и в других сферах. Но нужен план, четкий и по пунктам.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Козерогов в конце 2019 года ждет редкая астрологическая ситуация — солнечное затмение произойдет в градусе Козерога. Это говорит о том, что счастье не просто близко — оно в ваших руках. Астрологи советуют обязательно отметить это знаковое событие со всей серьезностью: записать свои желания и продумать, как их исполнить. А после можно расслабиться, подумать нарядной новогодней елочке и романтической атмосфере.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

Перед самым новым годом Водолеи окажутся в своей стихии: на этой неделе им можно встретиться со всеми, включая бывших возлюбленных, потанцевать во всех клубах и побывать в гостях у всех, кто позовет. Отличный итог года и прекрасный шанс стать счастливее: одиноких ждет приятное знакомство, влюбленных — расцвет любви. В четверг стоит посвятить время делам мистическим: загадать желания, требующие исполнения в 2020 году, или провести ритуалы на любовь.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Конец 2019 года для Рыб — лучшее время для любовных подвигов. Свидания, знакомства, возобновления отношений, укрепление духовной связи с партнером — все это пройдет на ура. В середине недели астрологи советуют устроить церемонию прощания со старым годом и прошлыми неудачами и торжественно принять новый 2020 год. Все должно быть таинственно и волшебно. Можно разложить карты Таро или погадать на кофейной гуще.