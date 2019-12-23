Гороскоп на 24 декабря: у Козерогов удачный день для работы, а Водолеям стоит быть сдержаннее

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 24 декабря 2019 для Овнов Отличный день для общения, дружеских встреч, отдыха и развлечений. Будет возможность хорошо провести время, повеселиться в компании старых и новых знакомых. Хуже обстоит дело с полезными делами: они даются вам куда труднее, чем обычно. Многое из того, что вы сейчас с энтузиазмом начинаете, так и не будет завершено. Вы не всегда правильно расставляете приоритеты, порой не понимаете, чем нужно заняться немедленно, а что разумнее будет отложить на потом. Прежде, чем принимать любое важное решение, посоветуйтесь с человеком, которому доверяете. Полезно будет взглянуть на ситуацию с иной стороны.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 24 декабря 2019 для Тельцов Беспокойный день, полный переживаний и волнений. Иногда для тревоги и правда есть основания, но гораздо чаще вы остро реагируете на мелочи, которые просто не заслуживают внимания. Возможны разногласия с деловыми партнерами или другими людьми, с которыми вас связывают интересы бизнеса или финансовые дела. Чаще обычного приходится менять планы, это выбивает вас из колеи. Старайтесь не теряться в новых ситуациях. Иногда первые решения, которые приходят в голову, оказываются самыми удачными. Тельцы, которые доверятся интуиции, не пожалеют об этом.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 24 декабря 2019 для Близнецов Благоприятный плодотворный день. Трудности не исключены, но вы обращаете внимание не на них, а на возможности, которые открываются. Это дает шанс достичь большого успеха. Будет шанс укрепить существующие деловые связи и найти новых союзников. Вы почувствуете себя гораздо увереннее, а вскоре к тому же появятся новые идеи, которые захочется как можно скорее воплотить в жизнь. Этот день подходит для того, чтобы исправить старые ошибки, постараться изменить к лучшему отношения, которые в последнее время складывались напряженно.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 24 декабря 2019 для Раков В начале дня возможны досадные недоразумения, мелкие неприятные происшествия. Часто они огорчают вас, заставляют нервничать и волноваться, но в глубине души вы знаете, что проблемы не так уж серьезны. А вот позже могут возникнуть уже более значительные трудности. Чтобы преодолеть их, придется потрудиться. Не исключено, что вам потребуется помощь. Обращаться за ней лучше к старым знакомым: они поймут вас правильно и сделают все, что нужно. Не упускайте возможности поднять себе настроение; иногда достаточно пустяка, чтобы оно улучшилось. Порадуют небольшие покупки.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 24 декабря 2019 для Львов Вы энергичны и решительны, готовы на многое, чтобы достичь поставленных целей. Это дает шанс добиться больших успехов. Можно действовать в одиночку: сейчас вы способны обойтись без поддержки, не нуждаетесь ни в одобрении, ни в советах. Полезно обращать внимание на мелкие детали. То, что сейчас кажется незначительным, позже может сыграть важную роль. День подходит для того, чтобы проявить инициативу. Это касается и деловой сферы, и личных отношений. Можно сделать шаг навстречу человеку, который вам симпатичен, сделать ему приятный сюрприз.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 24 декабря 2019 для Дев День трудный. Вы это почувствуете уже с самого утра, но сдаваться не захотите – и правильно сделаете. Проявите твердость духа, будьте настойчивы и не отказывайтесь от задуманного; так вы добьетесь даже большего, чем ожидали. Может потребоваться поддержка. Вы ее получите, хоть и не сразу. Любые успехи окрыляют и вдохновляют вас, помогают настроиться на позитивный лад, увидеть новые возможности. Не исключено, что именно сегодня вы примете важные решения, касающиеся работы или учебы, сделаете то, что долго не решались.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 24 декабря 2019 для Весов Начало дня будет противоречивым и непростым. Старайтесь не строить иллюзий и не ожидать слишком многого; к сожалению, быстро добиться заметных успехов едва ли удастся. Позже станет ясно, что мешает двигаться вперед, и вы начнете искать способ устранить преграды со своего пути. Тут могут появиться интересные, смелые идеи. Окружающие вряд ли оценят их по достоинству, так что воплощать задуманное в жизнь вам придется самостоятельно. Высок творческий потенциал, вам нравится заниматься тем, что позволяет дать волю фантазии, взглянуть на вещи по-новому.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 24 декабря 2019 для Скорпионов Начало дня благоприятно. Именно это время стоит использовать для достижения важных целей. Хорошо пройдут деловые и личные встречи, вам удастся о многом договориться с людьми, к которым раньше не получалось найти подход. Позже могут возникнуть трудности. Не исключены финансовые проблемы. На первый взгляд они незначительны, но станут более серьезными, если вы отнесетесь к ним легкомысленно. Не забывайте об опыте, полученном раньше. Опираясь на него, вы примете верные решения, не совершите ошибок, о которых пришлось бы пожалеть.

9 Стрелец (24 ноября – 23 декабря) Гороскоп на 24 декабря 2019 для Стрельцов Начало дня будет благоприятным. Вы внимательно наблюдаете за происходящим вокруг, замечаете все детали, можете правильно оценить ситуацию. Это подходящее время для того, чтобы строить планы и принимать важные решения. Можно обсудить свои идеи с единомышленниками. Позже наступит более напряженный период, вам придется заняться каким-то сложным делом. Не исключено, что подведут люди, на которых вы возлагали большие надежды. Зато новые знакомства окажутся приятными и полезными. Не исключено, что со временем они станут вашими верными друзьями.

10 Козерог (23 декабря – 20 января) Гороскоп на 24 декабря 2019 для Козерогов Очень удачный день для работы, обсуждения и решения деловых вопросов. Не исключены предложения, от которых не захочется отказываться. Возможно начало сотрудничества, которое принесет вам не только прибыль, но и новые знания, а также полезные знакомства. Вторая половина дня подходит для поездок, они складываются удачно, дарят много приятных впечатлений. Вероятны неожиданные встречи, могут напомнить о себе люди, от которых вы давно не получали известий. Будет шанс восстановить какие-то давние отношения, но делать это стоит лишь в том случае, если вам действительно хочется.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 24 декабря 2019 для Водолеев Сложный день. Вы ожидаете от него многого, но выясняется, что многие надежды были напрасны. Не отчаивайтесь: вскоре откроются новые возможности, и вы наверняка сумеете ими воспользоваться. Возможны разногласия с друзьями, семейные конфликты. Вы не всегда прислушиваетесь к чужому мнению, но очень обижаетесь, если кто-то пытается игнорировать ваше. Старайтесь быть сдержаннее в общении со старшими родственниками. Именно они сегодня могут особенно резко реагировать на ваши необдуманные слова и поступки.