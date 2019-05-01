Бизнес-гороскоп на неделю (30.12.2019 - 05.01.2020): все знаки зодиака

Финансовый гороскоп поможет окончить 2019 год и встретить новое десятилетие без финансовых неурядиц.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

У Овнов будет много неурядиц и проблем, но в большинстве случаев виноваты в этом будут они сами — их спешка, неосмотрительность и желание достичь всего при помощи грубой силы. В такие периоды им точно пойдут на пользу сильные заговоры на удачу. Также астрологи рекомендуют не производить покупок сверх тех, которые уже запланированы. Можно наткнуться на недобросовестных продавцов или даже на мошенников.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Астрологи рекомендуют представителям этого Знака прямо перед Новым годом не скупиться, чтобы не произвести на окружающих неправильное впечатление. Как только новое десятилетие и новый 2020 год наступят, Тельцам стоит начать пользоваться позитивными установками и аффирмациями на успех. Это позволит настроиться на плодотворное начало года, обрести мощнейшую мотивацию и силы перед окончанием новогодних каникул.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Самым лучшим финансовым катализатором успеха для Близнецов, как и всегда, будет хорошее настроение, поднять которое помогут пять полезных способов. В хорошем расположении духа люди этого Знака будут очень продуктивными в творчестве и в интеллектуальной работе. Также у них появится больше физических сил и желания работать. Лень отступит, дав возможность заработать больше денег.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Прямо перед новогодними праздниками Ракам нужно постараться отпустить все обиды, накопленные злость и зависть. Это деструктивные чувства, которым нет места в жизни этих людей. Пять эффективных способов помогут начать новый 2020 год с уверенностью и оптимизмом в сердце. Подобное состояние сознания для Раков очень позитивно сказывается на творческих успехах, на появлении новых идей и финансовой удаче в целом.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

У каждого из нас есть ужасные привычки. В конце 2019 года Львам придется встретиться со своими демонами. Разумеется, на финансовой удаче это скажется не лучшим образом. Астрологи советуют не отвергать помощь коллег и партнеров по бизнесу. Возобновлять покупки можно ближе к 4-5 января, до этого времени лучше по возможности не тратиться.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Основной ингредиент успеха для большинства из нас — трудолюбие. Для Дев избавление от лени и апатии, а также повышение энергетики станет счастливым билетом на стыке двух десятилетий. На этой неделе в декабре нельзя отлынивать от работы, а в январе лучше начать работать пораньше, чтобы снова оказаться в числе первых в очереди за премией и прибавкой к жалованию.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

К концу года Весы могли очень сильно устать. В сознании большинства представителей этого Знака накопилось много негативных установок, которые мешают добиваться желаемого. Нужно сделать последний рывок к финансовому Олимпу в декабре, а в январе как следует отдохнуть и вообще не думать про траты, работу, неурядицы в бизнесе и прошлые неудачи. Январские праздники для Весов — время перезагрузки сознания.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионы — одни из самых мстительных Знаков Зодиака, но в финансовых делах это чувство обладает разрушительной силой. Перед новогодними праздниками и во время них астрологи советуют Скорпионам не забивать голову отрицательными эмоциями и не фокусироваться на бесполезных делах. Месть как раз является одним из таких дел. Скорпионам лучше сфокусироваться на покупках и хорошем настроении.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Последние два дня года для представителей этого Знака могут оказаться очень стрессовыми. Специальные физические упражнения помогут избавиться от стресса и повысить энергетику. Это позволит точно в срок завершить рабочие дела и успеть купить подарки и продукты по приемлемой цене. В целом денежная удача будет постоянно рядом с этими людьми, поэтому даже во второй половине недели можно быть финансово активными.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Представителей данного Знака на этой неделе могут ожидать постоянные бытовые проблемы, которые будут требовать некоторых финансовых вложений. Астрологи считают, что для преодоления мелких неурядиц нужно сфокусироваться на самом важном. Все второстепенные дела Козерогам стоит временно отложить, особенно в последние два дня декабря. Деньги любят собранность и трудолюбие.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

На этой неделе очень повезет самым ответственным и надежным Знакам Зодиака. Водолеи как раз входят в этот список. Эти люди редко бросают начатые дела, и это сейчас им пригодится. Им удастся правильно вложить деньги, потратить их на подарки себе и близким. Это очень удачное время для начала новых дел, разработки планов на будущее. В начале января стоит подумать о том, как лучше заработать в 2020 году.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Самые большие финансовые неприятности могут ожидать Рыб, которые часто общаются с людьми с негативной аурой. Оценить человека по этому показателю помогут им признаки положительной и отрицательной энергетики. В бизнесе и в работе лучше правильно выбирать себе союзников, так как среди них могут оказаться недоброжелатели, которые поставят под угрозу финансовые планы.