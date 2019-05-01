Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (30.12.2019 - 05.01.2020)

С наступлением 2020 года жизнь может резко поменяться, и для того, чтобы эти перемены были к лучшему, стоит заглянуть в любовный гороскоп.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

На этой неделе Овнам важно следить за настроением и привлекать в жизнь позитивные мысли. Такой настрой поможет справиться с недоброжелателями и избежать начала токсичных отношений. В любви повезет тем, кто будет рассчитывать на себя, доверяя внутреннему чутью как при выборе партнера, так и при общении с близкими.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам повезет в любви, если они проведут уходящий 2019 в делах, а с первого января посвятят время близким. На этой неделе энергетика планет будет меняться, что может сказаться на настроении. Избежать уныния помогут близкие, чья поддержка позволит забыть о проблемах и насладиться счастьем.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

Астрологи рекомендуют Близнецам отказаться от выяснения отношений в уходящем году. Конфликты не добавят радости и могут послужить причиной разрыва или серьезных проблем в отношениях. С первого числа ситуация поменяется, и в это время Близнецам привлечь в жизнь любовь помогут проверенные шепотки.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Уходящий год — опасное время. Нервное состояние, суета и желание успеть все и сразу негативно отразятся на настроении, что может спровоцировать конфликты с любимыми. В эти дни Ракам нужно быть максимально сдержанными. Счастье в личной жизни наступит с первого дня нового года. В январе будет проще привлечь любовь, а также разрешить конфликты в парах.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Любовь, романтика, счастье в личной жизни — не пустые слова для Львов. Все это будет, если немного потерпеть. Агрессивное положение планет 30 и 31 декабря, а также 1 января — время осторожности, а со 2 числа наступит время для активных действий. Любовь придет, стоит ее лишь позвать и поверить в то, что счастья достоин каждый.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Девам в уходящем году астрологи рекомендуют проявить выдержку. В этот период энергетика планет и звезд довольно агрессивна, что чревато обострением конфликтов. Выяснять отношения не стоит, и даже после того, как ситуация наладится, Девам для счастья в личной жизни стоит научиться искать компромиссы и разрешать конфликты на ранней стадии.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Неделя для Весов пройдет удачно, а переход в новый 2020 год — успешно, если прислушаться к рекомендациям астрологов. Весам стоит уделить время себе, исполнить заветную мечту в уходящем году, а затем приниматься за строительство отношений. Тем, кто в парах, и тем, кто находится в поиске, одинаково повезет, если настроиться и взять на подмогу талисманы.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Удача улыбнется Скорпионам, если в период с 30 по 5 января они смогут сдержаться и не отвечать агрессией на выпады близких. Стоит помнить о том, что все устают, и такое поведение — всего лишь следствие стресса. Тем, кто сможет совладать с эмоциями, не составит труда изменить личную жизнь к лучшему, встретить вторую половинку и обрести гармонию в семье.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам стоит опасаться главного врага любви — перепадов настроения. В декабре 2019 это будет не так заметно из-за чрезмерной занятости, а с 1 января, когда бег замедлится, нужно будет справляться с собой. Исключить неприятности, связанные с сильными эмоциями, получится, если обратить внимание на медитации.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Справиться с проблемами личной жизни Козерогам поможет необходимая пауза и отдых. После бешеных дней, завершающих год, нужно восстановить силы, и астрологи рекомендуют Козерогам заняться именно этим. Небольшой перерыв позволит не только отдохнуть, но и понять, в каком направлении двигаться, чтобы стать счастливыми.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

Праздники Водолеям астрологи рекомендуют провести в узком кругу близких. Это поможет укрепить семейные узы и стать сплоченнее. Одиноким представителям данного Знака планеты приготовили сюрприз, и чтобы он не был напрасным, нужно внимательно следить за вестниками приближающейся любви.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Любовь не нагрянет, когда ее не ждут, поэтому Рыбам на этой неделе нужно взять себя в руки и перестать бояться. В волшебную новогоднюю ночь сбываются любые желания, а значит, можно смело загадывать романтическую встречу, примирение с близкими, разрешение конфликтов или просто пожелать себе искреннего счастья в наступающем 2020 году.