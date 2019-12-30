Гороскоп любовной совместимости: что вас ждет в 2020 году

Определите стихию своей второй половинки и себя, а затем найдите свой союз ниже в списке. Дополнить картину поможет любовный гороскоп на 2020 год.

Совместимость — очень важный вопрос, который волнует множество пар. Многим из нас интересно, что 2020 год приготовит влюбленным. Астрологи ответят на ваш вопрос, но для этого необходимо узнать стихию своего Знака Зодиака.

Всего в астрологии четыре стихии, в каждой из которых по три Знака Зодиака. Именно стихия во многом определяет основы нашего характера, по которым можно судить о совместимости двух людей. Вот эти четыре стихии: Огонь (Овен, Лев, Стрелец), Земля (Телец, Дева, Козерог), Воздух (Близнецы. Весы, Водолей) и Вода (Рак, Скорпион, Рыбы).

Стихия Огня + стихия Огня

2020 год — время Белой Металлической Крысы, а Металл с Огнем закаляют друг друга. Это время, когда данной паре требуется полное взаимодействие, командная работа. Не стоит обращать внимание на навязчивое мнение окружающих в моменты принятия важных решений.

Стихия Земли + стихия Земли

2020 год — идеальное время для укрепления отношений в таком союзе и для совместного времяпрепровождения. Астрологи отмечают, что при желании можно заниматься каждому своими делами, и это не принесет людям стихии Земли никаких проблем.

Стихия Воздуха + стихия Воздуха

Воздух с Воздухом идеально сочетаются по причине удачного расположения небесных светил. Из-за ретроградного Урана в самом начале года могут происходить неприятные размолвки, поэтому до 11 января желательно проявлять друг к другу только внимание и теплоту. Первая половина года идеальна для свадьбы. Осталось лишь правильно выбрать благоприятный день.

Стихия Воды + стихия Воды

Два человека Водной стихии могут встретить на своем общем пути препятствия. Астрологи и эксперты советуют не рисковать и стараться отпускать трудные ситуации, а не нагнетать обстановку. Также не стоит увлекаться сентиментальностью и жить прошлым. Лучше смотреть в будущее вместе.

Стихия Земли + стихия Огня

Земля и Огонь сочетаются в 2020 году очень и очень хорошо. Такую пару ждет много новых эмоций, большие и удачные покупки, смена обстановки. Этот год должен стать судьбоносным. Можно смело заключать брак, жениться, венчаться, знакомиться с родителями.

Стихия Земли + стихия Воздуха

Начнется год для такой пары сложновато, потому что эти люди будут испытывать трудности творческого и интеллектуального характера. На этой почве возможны ссоры и конфликты. Ближе к весне ситуация выправится. Нужно перетерпеть пару месяцев, потому что потом такую пару ждет много позитивных моментов.

Стихия Воды + стихия Земли

Вода и Земля прекрасно дополняют друг друга. Эти люди смогут выручать себя и вторую половинку в нужные моменты. Это будет очень благоприятный год, в который необходимо быть одной командой. Обеим сторонам нужна психологическая поддержка, а также рациональный подход к решению неурядиц.

Стихия Огня + стихия Воздуха

Эти взрывоопасные парочки в 2020 году наведут шороха в любой из сфер. Это будут самые яркие пары. От них буквально будет исходить уверенность, харизма, обаяние и чувственность. Астрологи советуют не менять жизненные принципы и планы на ближайшие двенадцать месяцев.

Стихия Воды + стихия Огня

Этих людей будут ожидать приятные моменты, которые станут хорошими воспоминаниями в будущем. Вода и Огонь смогут дополнять друг друга, как Инь и Ян. Это самый спокойный и самый гармоничный союз, который расцветет ближе к осени 2020 года. В конце лета нужно настроиться на нечто уникальное в своей совместной истории.

Стихия Воздуха + стихия Воды

Звезды и планеты советуют этим людям не мешать друг другу заниматься личными делами. Эти люди могут достичь больших высот в работе и в увлечениях, но им нужна поддержка, а не излишняя критика и скепсис со стороны близких. Год обещает быть очень продуктивным во всех смыслах.

Если вы еще не нашли свою вторую половинку, то обязательно проверяйте любовную совместимость перед тем, как окунуться с головой в океан любви. Это будет достаточно благоприятное время для поиска счастья в амурной сфере.