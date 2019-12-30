Гороскоп на 31 декабря: Львы станут королем вечеринки, а у Рыб все пройдет по плану

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 31 декабря 2019 для Овнов Овны в этот день не застрахованы от неприятных переживаний, утомительных телефонных звонков и ненужных визитов. Скорее всего, лишь ближе к вечеру появится по-настоящему приподнятое, новогоднее настроение. Есть все шансы, что переход в 2020 год пройдёт тепло и легко. Тем, кто недоволен супружескими отношениями, суждено помириться. Одиноким Овнам уготована удача в ходе знакомств. Будет не лишним добавить чуть-чуть креатива в этот удивительный вечер.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 31 декабря 2019 для Тельцов Тельцам 31 декабря 2019 не следует пытаться обогнать паровоз. Самый лучший сценарий этого дня – неторопливая подготовка к новогоднему празднику, тёплый обмен поздравлениями. Всё должно происходить без суеты, в атмосфере взаимного доверия и согласия. Не важно, где и с кем будете встречать Новый год. Главное – обрести эмоциональный баланс и гармонию. У Тельцов юного возраста предвидятся настоящие чудеса (например, судьбоносная встреча или ценный подарок).

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 31 декабря 2019 для Близнецов Для Близнецов сегодня повышается вероятность случайно раскрыть чей-то секрет или стать свидетелем негативного поступка кого-то из близких. Постарайтесь как можно скорей об этом забыть. Вероятно, особой сосредоточенности потребует подготовка новогоднего банкета или выбор наряда для праздника. Тем, кому предстоит в эту ночь выступать, не следует употреблять алкоголь даже в самом минимальном количестве. Есть шанс провести эту ночь в атмосфере любви и позитива.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 31 декабря 2019 для Раков Ракам 31 декабря не следует советоваться с кем бы то ни было. Есть риск получить заведомо ложный совет или нарваться на чью-то необъективную критику. В остальном проводы 2019 года, вероятно, пройдут спокойно и весело. Тем, кто боится заскучать за семейным столом, следует заранее составить программу развлекательных мероприятий. Ракам старшего возраста следует оторваться от телевизора. В приоритете дружеские розыгрыши, смех и веселье.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 31 декабря 2019 для Львов Львы имеют все шансы стать главным гвоздём любой вечеринки. Важно правильно спланировать свой внешний вид (он должен быть по-царски величественным и креативным в разумных пределах). Для вручения новогодних подарков больше подходит период до 00.00. Исключение – особо ценные сувениры, презенты для младших членов семьи (их можно вручить ещё до банкета или следующим утром). Составляя меню, откажитесь от блюд, которые готовите только впервые.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 31 декабря 2019 для Дев У Дев единственным неприятным событием этого дня может стать мелкая ссора с кем-то из домочадцев. Постарайтесь не столь остро реагировать на бытовые несовершенства или на недостатки близких людей. Есть все шансы, что встреча нового десятилетия пройдёт на удивление позитивно и не без оттенка романтики. Тем, кто одинок, следует воздержаться от флирта с семейными представителям противоположного пола и с теми людьми, кто уже состоит в отношениях.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 31 декабря 2019 для Весов Весам в этот день следует избегать наглых, дерзких и алчных людей. Оказавшись с ними за общим столом, постарайтесь не вступать в диалоги. В остальном встреча Нового года обещает принести сплошной позитив. Контролируйте количество употреблённого алкоголя, не бойтесь стилистических экспериментов, избегайте излишнего консерватизма, составляя меню для банкета. Возможно, кто-то проведёт этот день весьма экзотично или в окружении иностранцев.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 31 декабря 2019 для Скорпионов Многие Скорпионы сегодня будут производить впечатление строгих и циничных людей, для которых Новый год не имеет большого значения. Рекомендуется всё-таки забыть про подобный настрой. Откройтесь атмосфере этого праздника, позвольте себе вновь стать ребёнком, поверьте в новогоднюю сказку. Есть вероятность, что произойдут настоящие чудеса (например, будет получена в подарок та самая вещь, о которой долго мечтали, или произойдёт встреча с идеальной второй половинкой).

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 31 декабря 2019 для Стрельцов Стрельцам в течение этого дня рекомендуется пореже употреблять личные местоимения. Пытаясь взять тотальный контроль за подготовкой к грядущему торжеству, повышается риск либо устать, либо спровоцировать внутрисемейные разногласия. Готовьтесь встречать 2020 год, поделив эти хлопоты поровну между собой, друзьями и домочадцами. Есть вероятность, что в полночь на пороге появится гость, который вызовет приятное удивление. Возможно, речь о бывшем партнёре по браку.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 31 декабря 2019 для Козерогов Козерогам 31 декабря 2019 г позволительны любые эксперименты. Не забывайте этот совет, выбирая наряд, планируя, что подать на праздничный стол или размышляя о культурной программе грядущего праздника. Запомните – вариант «домашний халат или трико + традиционное оливье» верный путь к скуке и к домашним конфликтам. Козерогам юного возраста тем более необходим креатив. Подумайте, что вручить лучшим друзьям, чтобы они надолго запомнили переход в новое десятилетие.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 31 декабря 2019 для Водолеев Водолеев в этот день может встревожить какой-то вопрос, мало связанный с праздником. Возможно, речь о поломке каких-то приборов, о потере личных вещей или о «подставе» со стороны человека, который должен был стать главным гвоздём на семейном банкете. Все переживания, скорее всего, компенсируют близкие члены семьи, взяв на себя часть хлопот или устранение неприятностей. Под запретом: переедание, неумеренное употребление алкоголя и приступы необоснованной ревности.