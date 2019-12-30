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Гороскоп на 31 декабря: Львы станут королем вечеринки, а у Рыб все пройдет по плану

Гороскоп на 31 декабря: Львы станут королем вечеринки, а у Рыб все пройдет по плану
19:27 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Не забывайте проявлять заботу о старшем и младшем поколении родственников, воздержитесь от второсортного алкоголя и не давайте повод для ревности половинке.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 31 декабря 2019 для Овнов 

    Овны в этот день не застрахованы от неприятных переживаний, утомительных телефонных звонков и ненужных визитов. Скорее всего, лишь ближе к вечеру появится по-настоящему приподнятое, новогоднее настроение. Есть все шансы, что переход в 2020 год пройдёт тепло и легко. Тем, кто недоволен супружескими отношениями, суждено помириться. Одиноким Овнам уготована удача в ходе знакомств. Будет не лишним добавить чуть-чуть креатива в этот удивительный вечер.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 31 декабря 2019 для Тельцов 

    Тельцам 31 декабря 2019 не следует пытаться обогнать паровоз. Самый лучший сценарий этого дня – неторопливая подготовка к новогоднему празднику, тёплый обмен поздравлениями. Всё должно происходить без суеты, в атмосфере взаимного доверия и согласия. Не важно, где и с кем будете встречать Новый год. Главное – обрести эмоциональный баланс и гармонию. У Тельцов юного возраста предвидятся настоящие чудеса (например, судьбоносная встреча или ценный подарок).

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 31 декабря 2019 для Близнецов 

    Для Близнецов сегодня повышается вероятность случайно раскрыть чей-то секрет или стать свидетелем негативного поступка кого-то из близких. Постарайтесь как можно скорей об этом забыть. Вероятно, особой сосредоточенности потребует подготовка новогоднего банкета или выбор наряда для праздника. Тем, кому предстоит в эту ночь выступать, не следует употреблять алкоголь даже в самом минимальном количестве. Есть шанс провести эту ночь в атмосфере любви и позитива.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 31 декабря 2019 для Раков

    Ракам 31 декабря не следует советоваться с кем бы то ни было. Есть риск получить заведомо ложный совет или нарваться на чью-то необъективную критику. В остальном проводы 2019 года, вероятно, пройдут спокойно и весело. Тем, кто боится заскучать за семейным столом, следует заранее составить программу развлекательных мероприятий. Ракам старшего возраста следует оторваться от телевизора. В приоритете дружеские розыгрыши, смех и веселье.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 31 декабря 2019 для Львов   

    Львы имеют все шансы стать главным гвоздём любой вечеринки. Важно правильно спланировать свой внешний вид (он должен быть по-царски величественным и креативным в разумных пределах). Для вручения новогодних подарков больше подходит период до 00.00. Исключение – особо ценные сувениры, презенты для младших членов семьи (их можно вручить ещё до банкета или следующим утром). Составляя меню, откажитесь от блюд, которые готовите только впервые.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 31 декабря 2019 для Дев  

    У Дев единственным неприятным событием этого дня может стать мелкая ссора с кем-то из домочадцев. Постарайтесь не столь остро реагировать на бытовые несовершенства или на недостатки близких людей. Есть все шансы, что встреча нового десятилетия пройдёт на удивление позитивно и не без оттенка романтики. Тем, кто одинок, следует воздержаться от флирта с семейными представителям противоположного пола и с теми людьми, кто уже состоит в отношениях.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 31 декабря 2019 для Весов 

    Весам в этот день следует избегать наглых, дерзких и алчных людей. Оказавшись с ними за общим столом, постарайтесь не вступать в диалоги. В остальном встреча Нового года обещает принести сплошной позитив. Контролируйте количество употреблённого алкоголя, не бойтесь стилистических экспериментов, избегайте излишнего консерватизма, составляя меню для банкета. Возможно, кто-то проведёт этот день весьма экзотично или в окружении иностранцев.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 31 декабря 2019 для Скорпионов 

    Многие Скорпионы сегодня будут производить впечатление строгих и циничных людей, для которых Новый год не имеет большого значения. Рекомендуется всё-таки забыть про подобный настрой. Откройтесь атмосфере этого праздника, позвольте себе вновь стать ребёнком, поверьте в новогоднюю сказку. Есть вероятность, что произойдут настоящие чудеса (например, будет получена в подарок та самая вещь, о которой долго мечтали, или произойдёт встреча с идеальной второй половинкой).

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 31 декабря 2019 для Стрельцов 

    Стрельцам в течение этого дня рекомендуется пореже употреблять личные местоимения. Пытаясь взять тотальный контроль за подготовкой к грядущему торжеству, повышается риск либо устать, либо спровоцировать внутрисемейные разногласия. Готовьтесь встречать 2020 год, поделив эти хлопоты поровну между собой, друзьями и домочадцами. Есть вероятность, что в полночь на пороге появится гость, который вызовет приятное удивление. Возможно, речь о бывшем партнёре по браку.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 31 декабря 2019 для Козерогов

    Козерогам 31 декабря 2019 г позволительны любые эксперименты. Не забывайте этот совет, выбирая наряд, планируя, что подать на праздничный стол или размышляя о культурной программе грядущего праздника. Запомните – вариант «домашний халат или трико + традиционное оливье» верный путь к скуке и к домашним конфликтам. Козерогам юного возраста тем более необходим креатив. Подумайте, что вручить лучшим друзьям, чтобы они надолго запомнили переход в новое десятилетие.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 31 декабря 2019 для Водолеев

    Водолеев в этот день может встревожить какой-то вопрос, мало связанный с праздником. Возможно, речь о поломке каких-то приборов, о потере личных вещей или о «подставе» со стороны человека, который должен был стать главным гвоздём на семейном банкете. Все переживания, скорее всего, компенсируют близкие члены семьи, взяв на себя часть хлопот или устранение неприятностей. Под запретом: переедание, неумеренное употребление алкоголя и приступы необоснованной ревности.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 31 декабря 2019 для Рыб

    Рыбам этот день может подарить особенный позитив. Есть все шансы, что встреча Нового года пройдёт именно так, как рисовало воображение. Откажитесь от спонтанных и необдуманных перемен в ранее составленных планах. Единственное, что можно слегка обыграть в самый последний момент – внешний вид, убранство стола или список гостей, приглашённых на вечеринку. Воздержитесь от слишком частого обсуждения тем, связанных с экономикой или политикой.

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