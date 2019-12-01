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Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (06.01.2019- 12.01.2020)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (06.01.2019- 12.01.2020)
16:31 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В эти семь дней положение звезд будет достаточно благоприятным. Самое главное, что их энергетика стабильна и созидательна.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 января 2020 года Овен

У Овнов наступает идеальное время для любовных приключений. Одиноким представителям данного Знака удастся привлечь внимание противоположного пола. Всем, кто уже влюблен или находится в отношениях, желательно посвятить себя семье, близким людям. Работа и бизнес на этой неделе должны отойти на второй план, но забрасывать полностью эту сферу нельзя. Возможны финансовые неурядицы и незапланированные траты.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 января 2020 года Телец 

Звезды сейчас находятся далеко не в лучше своей кондиции. Эта неделя может принести Тельцам много проблем в самых разных сферах, начиная от любви и заканчивая привычными делами. Ближе к выходным необходимо задействовать все свои внутренние ресурсы, чтобы провести субботу и воскресенье в спокойствии. Для этого нужно решать все самые острые проблемы на работе и в любви, позаботиться о том, чтобы дома всё было убрано и ничего не отвлекало от отдыха и приятного общения с близкими.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 января 2020 года Близнецы

Близнецам стоит сфокусироваться на заработках, работе и бизнесе, а также на необходимых покупках. Также не стоит пасовать перед трудностями и сдавать назад при виде преград. Звезды хотят, чтобы люди этого Знака научились двигаться вперед и только вперед. В трудных ситуациях им поможет интуиция и предусмотрительность.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 января 2020 года Рак 

Это будет достаточно продуктивная неделя для Раков. Им удастся преуспеть в амурной сфере и достичь больших высот в финансовых делах, в работе и бизнесе. Представителям этого Знака стоит стремиться к большему. Необходимо переводить отношения на новый уровень, браться за новые дела на работе. Амбициозные Раки смогут обрести необходимую уверенность и энтузиазм, без которых достичь своих целей будет чуть сложнее.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 января 2020 года Лев

Это очень благоприятный период для Львов, которым стоит браться за дела в одиночку. Окружающие люди могут принести им только лишние проблемы. Больше всего астрологи рекомендуют опасаться энергетических вампиров. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют пользоваться личным опытом и интуицией Чужие советы только запутают мысли, поэтому на них лучше внимание не обращать. В общении с людьми Львам поможет сопереживание и стремление к оказанию посильной помощи. Личные проблемы должны оставаться в приоритете.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 января 2020 года Дева 

Девам стоит заняться на этой неделе домашними делами, семьей. Астрологи советуют больше внимания уделять любви, причем не только тем, кто уже в отношениях, но и тем, кто только находится на стадии поисков. В целом неделя очень благоприятна для спокойной и размеренной работы, творческой деятельности. Лучше не принимать необдуманных решений и не выезжать далеко за город. Это тот самый период, когда не стоит что-то кардинально менять в своей жизни.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 января 2020 года Весы

Представителям этого Знака астрологи настоятельно рекомендуют никому ничего не рассказывать о своих планах, потому что так можно навлечь беду и новые проблемы. Также эксперты советуют не браться за слишком сложные дела. На этой неделе нужно больше расслабляться. Планеты обладают идеальной энергетикой для общения, романтики и любви. Работу и домашние дела можно отодвинуть на время, чтобы как следует расслабиться и развлечься. Конечно, об обязанностях лучше не забывать, потому что копить дела в середине января тоже не рекомендуется. Это сильно подорвет настроение.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 января 2020 года Скорпион 

Недаром астрологи причисляют Скорпионов к одним из самых хитрых Знаков Зодиака, ведь эти люди могут выйти сухими из воды практически в любой сложной ситуации. На этой неделе представителям данного Знака придется воспользоваться этим талантом, потому что возможно появление больших трудностей во всех сферах жизни. Также полезно будет опираться на интуицию. Желательно не просить окружающих о помощи, а заниматься всем самостоятельно. Звезды и планеты сделают Скорпионов более выносливыми и сильными, поэтому нужно сражаться, не отступая при наличии трудностей на пути.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 января 2020 года Стрелец

Стрельцам на этой неделе звезды и планеты преподнесут некоторые проблемы. Звезды захотят сбить представителей этого Знака с пути, который они прокладывали себе неделями и месяцами. Все, что от них требуется, — это продолжать следовать за мечтой. В конце недели стоит расслабиться и заняться личными делами. С пятницы по воскресенье желательно больше общаться с людьми, развлекаться, получать новые эмоции. Можно посещать людные места, браться за любимые увлечения, проводить время с семьей и друзьями.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 января 2020 года Козерог

Козерогов в период с 6 по 12 января могут ожидать большие неприятности в финансовой сфере жизни. Астрологи отмечают, что возможны непредвиденные траты, которые лучше не откладывать на потом. Некоторые неурядицы ожидаются и в любовной сфере. Есть вероятность, что вторая половинка станет чуть более ревнивой и требовательной, но не стоит относиться к этому негативно. Уже к выходным всё исправится в лучшую сторону. Не нужно критиковать любимого человека и вступать с ним в перепалки. Тогда всё останется на своих местах.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 января 2020 года Водолей

Водолеям астрологи уже в начале недели советуют сделать положительной энергетику дома. Для этого стоит позаботиться об избавлении от мусора, наведении порядка. Также эксперты рекомендуют не затягивать с оплатой коммунальных услуг, дабы избежать неприятностей в будущем. К проблемам близких людей необходимо подойти с некоторой долей сопереживания. Нужно показать второй половинке, родным и детям свою любовь, эмоциональную вовлеченность в их проблемы. Звезды хотят, чтобы Водолеи не проводили эти семь дней в гордом одиночестве.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 января 2020 года Рыбы

Рыб в период с 6 по 12 января может настичь лень, апатия, склонность к прокрастинации. В эти семь дней может произойти целая масса интересных и важных событий, так что не стоит поступать опрометчиво. Рыбам удастся побороть в себе трусость, которая часто является для этих людей якорем, тяжким грузом, тормозящим развитие, приводящим к регрессу. На этой неделе можно начинать очень важные и самые амбициозные проекты дома и на работе. Астрологи советуют не давать близким людям пустых обещаний.

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