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Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (13.01.2019- 19.01.2020)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (13.01.2019- 19.01.2020)
20:11 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Согласно прогнозу, на этой неделе труднее всего придется жадным Знакам Зодиака. Этим людям необходимо будет победить свою закрытость и чувство эгоизма.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 января 2020 года Овен

Звезды расположились таким образом, что Овнам удастся на этой неделе запрограммировать свое подсознание на успех, обрести мотивацию, стать более успешными и динамичными. Пришло время пробудиться от «новогодней спячки». Что касается успехов в любви, то тут Овнам придется уповать на свое чувство юмора, верность, хорошее настроение. Три эти фактора будут очень хорошо сказываться на долгосрочных отношениях, а также не станут лишними для тех, кто только начал искать вторую половинку. Немного веры в себя этим людям точно не помешает.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 января 2020 года Телец 

У каждого из Знаков Зодиака есть свои пороки и слабости. Тельцы на этой неделе рискуют выпустить свои пороки на волю. Желательно не выносить сор из избы — не ссориться с близкими прилюдно. Что до настоящего мусора, то уборку лучше провести в начале недели. На выходных астрологи советуют Тельцам сфокусироваться на отдыхе и на самих себе. Нужно быть активными, особенно в воскресенье — самый важный день недели.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 января 2020 года Близнецы

В середине января Близнецов может окружить целая масса внезапных проблем и неурядиц. 13 и 14 января станут самыми опасными и непредсказуемыми днями. Не стоит в это время отвлекаться на побочные задачи. Также в начале недели астрологи рекомендуют приостановить траты. Чем ближе к выходным, тем быстрее Близнецы смогут избавиться от негатива. Если в начале недели возможны вспышки неуверенности и желание заняться самоедством, то со временем это сойдет на нет. Пора прогнать тяжелые мысли и сфокусироваться на чем-нибудь приятном — на развлечениях, романтике, хобби.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 января 2020 года Рак 

У Раков начинается период, когда одновременно могут проявиться темные и светлые стороны характера. Это будет постоянная борьба хорошего и плохого — щедрости и скупости, доброты и злости, обид и легкости. В самых трудных ситуациях лучше уповать на интуицию, а не на здравый смысл. Также можно обратиться за советом к близким людям. Эксперты рекомендуют избегать одиночества и отшельнического образа жизни. В любви лучше пойти навстречу партнеру. Это поможет сохранить отношения, добиться гармонии и взаимопонимания. Особенно актуально это будет на выходных, когда звезды и планеты войдут в сильный диссонанс. Одиноким Ракам лучше пока прекратить поиски второй половинки.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 января 2020 года Лев

У Львов самой главной сферой жизни станет любовь. Привлечь в свою жизнь нового человека и добиться расположения представителей противоположного пола им поможет внешняя красота. Нужно обновить гардероб, сделать новую прическу. Людям этого Знака придется стать ведущими в отношениях, приняв на себя ответственность и обретя инициативу. Рекомендуется сделать ставку на оригинальность, разнообразие. Также пришло время подумать и о своем здоровье. Искать ответы нужно в очевидных вещах — занятиях спортом, физической активности, правильном отдыхе и смене обстановки.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 января 2020 года Дева 

У Дев может возникнуть ощущение беспросветности и серости. Если в жизни наступила черная полоса, то первое, что необходимо сделать, — перестать общаться с токсичными людьми. Второй шаг — осторожность в словах и поступках. Это поможет не накликать новые беды и неурядицы. С 13 по 19 число желательно сосредоточиться на делах, ведь работа лечит от плохих мыслей. Отношения с окружающими будут натянутыми, сложными и не всегда приятными. Может показаться, что весь мир словно сговорился против Дев, но это не так. Есть возможность найти новых друзей в этом хаосе. Возможно, для некоторых это будет четвероногий друг: можно смело заводить домашнего питомца.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 января 2020 года Весы

Весам стоит немного пристальнее следить за своим здоровьем на этой неделе. Для этого стоит отказаться от вредных привычек и быть более активными физически. Вполне возможно, что с утра понедельника и до самого вечера воскресенья придется заниматься решением проблем. На работе Весов ждет привычная им рутина, а вот в любви период будет ярким. Одинокие Весы смогут обрести счастье либо попробовать себя в роли участника мимолетного романа или даже служебной интрижки. Главное — не мотать себе нервы переживаниями, а просто наслаждаться человеком, который будет рядом.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 января 2020 года Скорпион 

Не стоит начинать новых дел и менять работу, чтобы не навлекать неприятности. На этой неделе астрологи настоятельно советуют представителям данного Знака сфокусировать внимание на важных семейных делах, на дружбе и любви. Вторник 14 января — самый удачный день для решения бюрократических и финансовых вопросов. Конец недели — отличное время для покупок. 18 и 19 числа можно смело приобретать технику, новые гаджеты, мебель для офиса и дома. Это идеальное время для грандиозных покупок. Главное — не брать на них кредиты. Влезать в долги можно только в самом крайнем случае.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 января 2020 года Стрелец

Начнется неделя с семейных конфликтов, ссор и неурядиц в отношениях. Потребуется проявить больше внимания к спутнику жизни, сгладив острые углы. Сейчас не время для провокаций и выставления своих требований. В конце недели у Стрельцов есть вероятность повстречать на своем пути человека, который сыграет очень важную роль в жизни представителей этого Знака. Финансовая сфера жизни для Стрельцов станет самой важной. Период очень хорошо подходит для творческой работы, креативной деятельности, изучения новой информации и получения навыков. Астрологи советуют временно отказаться от дальних поездок и резкой смены обстановки.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 января 2020 года Козерог

Энергетика человека — гибкая вещь. Козерогам трудно подстраиваться под то, что происходит в мире и вокруг них, но им предстоит это сделать. В противном случае могут начаться новые проблемы в любви и в делах. В начале недели будут полезны инициативность и желание начинать что-то новое. Полезно расширение кругозора. Также астрологи советуют обратить внимание на просьбы о помощи, исходящие от близких. Людям может потребоваться помощь. Даже если они попросят Козерогов о чем-то на выходных, можно потратить свое время и прийти на выручку. Что до отдыха, то лучше проводить свободное время в уединении.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 января 2020 года Водолей

Водолеям стоит избегать общения с самыми эгоистичными Знаками Зодиака. От таких людей будет трудно добиться хорошей совместной работы, с ними будет достаточно тяжело находить общий язык, а ссоры и конфликты сейчас ни к чему. Также астрологи не советуют уезжать в командировки и резко менять обстановку. На этой неделе стоит заняться своей фигурой, подумать о здоровье. От уборки лучше отказаться, потому что возможны травмы. На выходных можно отправиться в гости, на свидание, либо устроить дружескую встречу у себя дома. Ужин со второй половинкой при свечах поможет забыть о негативе. Выходные — самое важное время текущей недели.

Гороскоп на неделю с 13 по 19 января 2020 года Рыбы

Одним из главных проявлений жадности является ревность. В целом же неделя пройдет без каких-либо эксцессов и больших потрясений. Самое важное сейчас — не воспринимать рядовые неприятности чрезмерно остро. Пускай все идет своим чередом. Если в жизни намечаются какие-то проблемы и неурядицы, не стоит бить тревогу и переживать, ведь все это временно. Чтобы жизнь заиграла новыми красками, нужно самим засиять, обновив гардероб и почаще надевая что-нибудь яркое и броское.

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