Финансовый гороскоп на неделю (13.01.2019 - 19.01.2020): все знаки зодиака

Порой нам не хватает одного лишь настроя для того, чтобы почувствовать успех, заработать больше денег и заслужить повышение по службе.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Этим людям нужны правила, потому что без них жизнь Овнов может превратиться в хаос. Астрологи рекомендуют направить свою энергию в правильное русло, занявшись чем-то действительно важным. Полезно будет искать новую работу, новые источники дохода, заводить деловые знакомства. Эта неделя крайне динамична в плане энергетики, так что лучше не отлынивать от дел.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам можно заняться любимыми делами — сходить по магазинам, например. Это поможет им поднять себе настроение. В такие периоды траты радуют больше, нежели заработки. На работе астрологи советуют лишний раз не задерживаться, а вечер после тяжелого трудового дня посвящать романтике, близким, общению с друзьями. Можно сходить куда-то вместе либо устроить встречу дома. Тут деньги снова придут на помощь, ведь можно заказать вкусной еды, сделать себе и окружающим приятный сюрприз.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Эта неделя является прекрасным временем для командной работы, для упорного труда не только на свое, но и на общее благо. 14 и 15 января — самые продуктивные и благоприятные дни для покупок. Выходные лучше посвятить планированию дел на будущее и отдыху. Астрологи рекомендуют не тратить драгоценное время на работу.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Привлечь деньги, удачу и успех можно силой мысли. Для этого эксперты сайта dailyhoro.ru советуют Ракам избавляться от обид и негативных эмоций. Финансовые неурядицы не должны заставлять представителей этого Знака убегать, поджав хвост. Наоборот, если что-то не получается, лучше не бросать начатое, а найти в себе силы переступить через неуверенность. Для покупки чего-то дорогостоящего астрологи советуют не влезать в долги и не брать кредитов.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Текущая неделя — это переходный период, когда нужно искать мотивацию, работать над своим внутренним миром. Большая удача в финансовой и рабочей сфере ждет представителей творческих профессий. Тем, кто часто находится в разъездах и командировках, лучше быть предельно осторожными — возможны неприятности.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

У Дев есть козырь в рукаве — это их терпение и умение фокусироваться в предельно короткое время. Заниматься работой и финансовыми делами лучше в нормальном расположении духа. Это главное правило успеха для представителей данного Знака. Также Девам стоит воздержаться от дорогостоящих приобретений хотя бы до четверга включительно.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Важную роль в привлечении финансовой удачи для Весов будет играть их собственный дом. Основная функция родных стен — очищение от негатива и помощь в обретении мотивации. Астрологи отмечают, что очень повезет в финансовых делах и в работе тем, кто занимается фрилансом, работает дома. Главное — поддерживать соответствующую обстановку.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Звезды могут сделать так, что на этой неделе у Скорпионов проявится их тяга к лени. Конечно, справиться с этим можно, но придется потратить некоторое количество сил и времени. Наибольшие проблемы в работе и деньгах Скорпионов ожидают в первые пару дней недели. Далее обстановка будет постепенно улучшаться. На выходных можно и вовсе потратиться на поездку в другой город или отдохнуть с друзьями, отправиться на шопинг.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Чтобы избежать финансовых проблем, Стрельцам придется заняться решением текущих задач, не откладывая их в дальний ящик. Лень и прокрастинация — самые страшные враги денежного успеха.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Представителям этого Знака астрологи советуют создать благоприятную атмосферу в доме. Она отлично скажется на продуктивности, поможет лучше отдыхать по вечерам от бесконечных проблем и набираться сил для новых свершений. Что касается покупок, то в период с 13 по 19 число Козерогам можно покупать всё, кроме техники, электроники и недвижимости. Можно обновить гардероб, сходить куда-нибудь развлечься, сделать себе приятный подарок или укрепить здоровье.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Это идеальный период для того, чтобы заняться поисками увлечений и хобби. В обозримом будущем они могут стать новыми источниками дохода. Астрологи говорят, что Водолеи могут встретить на своем пути важного человека, который поможет им обрести уверенность и подскажет, в каком направлении стоит двигаться. Что касается денежных трат, то лучше потратить свободные деньги на любимого человека, семью, дом, а не на пустые развлечения и бесполезные вещи.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Астрологи уверены в том, что представителям этого Знака стоит попробовать себя в чем-то новом. Главное — не бояться, а действовать, пока звезды находятся в хорошем положении и снабжают Рыб удачей. Под лежачий камень вода не течет, так что не стоит ждать у моря погоды. Это время, когда можно существенно преуспеть в сфере финансов и работы.