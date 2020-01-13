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Гороскоп на сегодня 13 января: Близнецов ожидает удача, а Львы будут упорно двигаться к цели

Гороскоп на сегодня 13 января: Близнецов ожидает удача, а Львы будут упорно двигаться к цели
07:07 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Гороскоп на сегодня, 13 января 2020 года, предусматривает день, в который лучше взяться за дела.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 13 января 2020 для Овнов 

    Овны, звёзды уверены, что если случится нашествие инопланетян, или зомби, Вы этого даже не заметите, и будете настойчиво добиваться своей цели. День ожидается неплохой, Вы можете продолжать воплощать наполеоновские планы, но не забывайте рассматривать варианты подработок. Вашей репутации ничего не угрожает, но о флирте на работе в майские денёчки лучше забыть – дел и так хватает, и отвлекаться на служебные романы совсем ни к чему. Старайтесь делиться идеями с руководством и коллегами – в этот период у Вас есть шанс прославиться, и завоевать авторитет. На любовном фронте небесные светила сулят много приятных сюрпризов.

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 13 января 2020 для Тельцов 

    Тельцы, в этот день полезно чаще вспоминать о том, где обычно бывает бесплатный сырок. Ну, конечно, в мышеловке – не покупайтесь на красивые обещания и не верьте тем, кто сулит золотые горы за красивые глаза. Дела и так складываются неплохо, особенно в профессиональной сфере – босс готов носить Вас на руках. Дел ожидается много, но Вы даже не заметите усталости – занятия будут приносить радость и удовольствие.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 13 января 2020 для Близнецов 

    Близнецы, сегодня то и дело будут возникать удачные моменты – старайтесь воспользоваться поддержкой Фортуны, и не забывайте прислушиваться к советам внутреннего голоса. Приветствуется коллективная деятельность, но если Вам захочется уединиться, то сослуживцы не обидятся, и не перестанут с Вами общаться. Стрессов желательно избегать, но если Вас втянут в какой-нибудь скандал, держитесь в стороне, и играйте роль наблюдателя (только не включайте диктофон или камеру, чтобы Вас не приняли за папарацци). На любовном фронте ситуация неплохая, главное, больше общаться, и не стесняться знакомиться – в метро, или в трамваях попадаются симпатичные ребята, мечтающие стать Вашими поклонниками.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 13 января 2020 для Раков

    Раки, денёк ожидается стабильный, и относительно спокойный. Правда, Ваш босс не доверяет звёздным прогнозам, и решит загрузить Вас по полной программе. Сверхурочные, как известно, оплачиваются – напомните об этом боссу, и возможно, часть работы шеф возьмёт на себя. Сегодня желательно находить время для учёбы – можете начать осваивать английский, или почитать умные книжки по квантовой механике (да хоть на курсы кошачьего языка запишитесь, лишь бы Вам нравилось). Вкладывать денежки в этот период следует с осторожностью – если что, звоните знакомому юристу. На любовном фронте особенных перемен звёзды не обещают.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 13 января 2020 для Львов   

    Львы, сегодня Вас никто не сможет сбить с толку – Вы упорно будете двигаться к цели, и ни разу не свернёте. Что ж, это похвально, но иногда полезно остановиться, и подумать. Можно и помечтать – даже трудолюбивый и серьёзный босс иногда посиживает на облачке, и болтает ногами, а Вы чем хуже?! Обратите внимание на своих коллег – среди них наверняка найдутся ребята, которые, как и Вы любят вышивать, или бегать по утрам. С деньгами в этот период ситуация неплохая. Личная жизнь часто связана с финансовой сферой – домочадцы будут рады побегать по магазинам в поисках новых приятных безделушек для квартиры, а избранник не прочь провести время с Вами.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 13 января 2020 для Дев  

    Девы, верьте подсказкам внутреннего голоса, и этот день пройдёт со знаком плюс. И постарайтесь не превращать свою жизнь в жалобную книгу – проблем у всех Ваших знакомых хватает, и вовсе не обязательно грузить товарищей и коллег. Лучше займитесь физкультурой, или запишитесь в тренажёрный зал, можно и несколько поз из йоги освоить на досуге. На любовном небосклоне в этот период безоблачно и спокойно – покладистые поклонники соглашаются со всем, что Вы скажете, и стремятся исполнить все Ваши желания. Домочадцы настроены не так позитивно, но с капризами родственников Вы справитесь в два счёта.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 13 января 2020 для Весов 

    Весы, в этот день звёзды советуют заняться благоустройством жилища – домашние хлопоты помогут отвлечься от проблем, и Вы быстро найдёте решение всех сложных вопросов. В общении с окружающими людьми желательно чаще идти на компромисс – даже если Вы стопроцентно правы, учитесь уступать (иногда это полезнее, чем спор до посинения). Любовная сфера в этот период отойдёт на второй план. В принципе, в этом нет ничего страшного, ведь у Вас останется больше времени на домочадцев, правда, у поклонников другое мнение – сентиментальные и обидчивые ухажёры всю неделю готовы бродить за Вами следом, и бормотать комплименты и романтические признания.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 13 января 2020 для Скорпионов 

    В общественной и интеллектуальной сфере сейчас предельно важно проявлять благоразумие, поскольку есть вероятность потери душевного равновесия, разрыву старых дружеских связей. Уязвимы голени и ступни, возможны спазмы и судороги пальцев, повышенная чувствительность к сырости и промоканию ног. Кроме того, возможны головные боли, скачки давления, болезни кожи лица, раздражения, аллергии от косметики, болезни почек. Вероятно, в прошлом у вас остались нереализованные идеи или подходящие партнеры, с которыми что-то не сложилось тогда. Вы можете исправить ситуацию.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 13 января 2020 для Стрельцов 

    Не стоит придавать большое значение новым знакомствам, они не обещают быть серьезными и продолжительными. Лучше сосредоточьтесь на развитии своих творческих способностей, в дальнейшем они принесут вам эмоциональное равновесие. Трата энергии в основном происходит дома, травмы тоже вероятнее всего во время выполнения домашней работы. Этот период может принести хорошую прибыль тем Стрельцам, чья деятельность связана с финансами, продажами. Не исключена выгода и от других людей. В это время важно сохранять благоразумие и тщательно проверять информацию, чтобы не допустить обмана или неприятных ошибок.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 13 января 2020 для Козерогов

    Этот период может быть омрачен домашними проблемами и конфликтами с родственниками. Старайтесь проявлять терпение. Свежий воздух, наоборот, для вас очень полезен, хорошо, если вам удастся найти места, где можно позволить себе дышать полной грудью без страха за свое здоровье. В конце дня опасайтесь ушибов и падений. Не стоит покупать мебель и другие вещи для дома, а также делать косметический ремонт. Ваши вкусы могут поменяться.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 13 января 2020 для Водолеев

    Отношения сейчас очень легко испортить. Будьте терпимы по отношению к родственникам, чтобы избежать ненужных споров. Берегите уши, шею, поскольку сейчас велика вероятность заболеть ангиной. В это время требуется соблюдать баланс между умственными и физическими нагрузками и спокойным отдыхом. Большое значение имеет питание, особенно если имеются проблемы с пищеварительной системой. Неудачный выбор или неправильная оценка людей может привести к большому проигрышу в делах и материальной сфере.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 13 января 2020 для Рыб

    Чтобы избежать разочарований и не впасть в депрессию, настоятельно рекомендуем заняться духовными практиками, которые уравновешивают психику и помогают избавиться от резких перепадов настроения. Кроме того, вероятно нарушение сна, тревожные, беспокойные сновидения, кошмары. Вред здоровью несут стрессы, перемены погоды и спешка. Проблемы и препятствия могут возникать в делах, касающихся страховок, наследства, вкладов, кредитов или алиментов. Но если это старые, не решенные когда-то проблемы, вы можете попробовать их решить.

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