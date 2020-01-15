Гороскоп на сегодня 15 января: Козерогам можно отправляться за покупками, а Близнецам - в СПА

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 15 января 2020 для Овнов Удачный день. У вас многое получается хорошо. Даже если вы возьметесь за какое-то совершенно новое и при этом непростое дело, то быстро с ним справитесь. Стоит прислушаться к советам: они часто оказываются полезными. Успешными будут встречи и переговоры, вы найдете новых союзников. Личные отношения складываются гармонично, потому что сегодня вы особенно внимательны к людям, которые вам дороги, стараетесь вести себя тактично и деликатно. Знакомые, которые прежде недооценивали вас, изменят свое мнение. Могут появиться новые поклонники.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 15 января 2020 для Тельцов Старайтесь не волноваться и не нервничать. Чтобы день стал удачным, вам нужно сохранять спокойствие и принимать взвешенные решения. Эмоции, особенно отрицательные, держите под контролем – если они вырвутся на свободу, ни к чему хорошему это не приведет. Особенно трудно придется юным Тельцам: сегодня они будут очень вспыльчивыми и рискуют под влиянием момента разрушить то, что долго и старательно строили. На этот день стоит запланировать какие-то необычные, интересные дела – они помогут избавиться от мрачных мыслей. А успехи, которых вы наверняка добьетесь, поднимут настроение.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 15 января 2020 для Близнецов День проходит спокойно и довольно удачно. На утро лучше не планировать важных дел и ответственных встреч. Зато в это время можно хорошо отдохнуть, провести какие-то оздоровительные или косметические процедуры – они будут эффективными. Возможны небольшие приятные сюрпризы, новости, которые поднимут настроение. Позже будет возможность довести до конца то, что было начато раньше, и приступить к решению новых задач. Чтобы все получилось как надо, действуйте быстро, не откладывайте на потом какие-то неприятные дела.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 15 января 2020 для Раков Вы очень эмоциональны и впечатлительны, легко поддаетесь чужому влиянию. Отстоять свою точку зрения не всегда удается, мнениям других людей вы придаете большее значение, чем своему собственному. Часто одолевают противоречивые чувства, и это, конечно, мешает спокойно принимать решения. Отдыхать и развлекаться у вас сегодня получается лучше, чем работать. На этот день можно планировать романтические свидания и встречи с друзьями – они пройдут хорошо. Важно ничем не злоупотреблять: сохраняйте чувство меры, и вам ни о чем не придется сожалеть.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 15 января 2020 для Львов День пройдет спокойно и едва ли ознаменуется какими-то важными событиями. Он подходит для того, чтобы повидаться с друзьями и просто хорошими знакомыми, поговорить о том, что вас давно волнует. Вы получите советы и поддержку, почувствуете себя гораздо увереннее. Можно строить планы на будущее, но торопиться с их реализацией не стоит. Дождитесь благоприятного момента, и все получится у вас быстро и почти без усилий. В конце дня возможны приятные сюрпризы, а также денежные поступления, которые окажутся очень кстати.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 15 января 2020 для Дев Если вы собираетесь заняться каким-то важным делом, относитесь к нему предельно серьезно. Дело в том, что сегодня вам свойственно редкое легкомыслие. Уверенность в том, что все хорошо получится само собой, опасна и может стать причиной больших проблем. Не ленитесь проверять все, потратьте время на то, чтобы убедиться, что работа выполнена хорошо, все задачи решены верно. С деньгами обращайтесь предельно осторожно, старайтесь избегать лишних расходов, необязательных покупок. Воздержитесь от участия в сомнительных авантюрах.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 15 января 2020 для Весов Отличный плодотворный день. Вы азартно беретесь за дела, даже самые сложные, заражаете окружающих своим энтузиазмом. Найти помощников будет очень легко. Люди, с которыми вы имеете дело, быстро проникаются к вам симпатией. Взаимовыгодное сотрудничество может положить начало романтической истории. Вероятны удачные совпадения. Вы ловко используете их в своих интересах. Многие Весы в этот день добьются успехов, следуя подсказкам интуиции. Они оказываются полезными и в работе, и в личных отношениях.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 15 января 2020 для Скорпионов Выдающихся успехов достичь сегодня вряд ли удастся, но время вы проведете хорошо. Если хочется не только позитивных эмоций, но и материального вознаграждения, обратите внимание на сферу услуг: именно она сегодня обещает Скорпионам наибольшие доходы. Лучше всего иметь дело с женщинами, благодаря их поддержке вы решите многие проблемы. Можно заключать сделки, связанные с недвижимостью, но только в том случае, если они планировались заранее, а все необходимые документы давно подготовлены. День подходит для того, чтобы провести время с близкими. И дружеские встречи, и семейные мероприятия, и романтические свидания сегодня будут радовать.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 15 января 2020 для Стрельцов Плодотворный день. Вы настроены решительно, полны энергии, стремитесь добиться своего, чего бы это ни стоило. Лучше действовать в одиночку, другие люди сейчас будут только мешать вам. Дел и забот будет больше, чем обычно, но вас это ничуть не испугает. С толком используя каждую минуту, вы успеете очень многое. Чрезвычайно острой будет финансовая интуиция. Там, где дело касается денег, вы точно своего не упустите. Не исключено, что появится новый источник доходов, например, вы найдете способ заработать на своем хобби.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 15 января 2020 для Козерогов Очень гармоничный день. Дел может быть много, но вы так распределяете время и силы, что все успеваете и не чувствуете усталости. Легко оказывается найти общий язык с людьми. Даже те, с кем раньше никак не удавалось договориться, сейчас понимают вас с полуслова. Возможно начало дружеских или романтических отношений. День благоприятен для покупок, будет шанс приобрести вещи, о которых вы давно мечтали. Вероятны денежные поступления и ценные подарки, а также новости, которые вас очень порадуют.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 15 января 2020 для Водолеев Сосредоточьтесь на важных делах. Именно они сейчас требуют внимания, а беспокоиться из-за пустяков и мелочей на стоит. Вы склонны любые события принимать очень близко к сердцу, переживать из-за того, чего в другое время просто не заметили бы. Чтобы избежать профессиональных проблем, действуйте открыто, не пользуйтесь нечестными методами, не прибегайте к интригам. Некоторым Водолеям в этот день будет очень трудно не сердиться на близких. Поводы для этого, к сожалению, появляются довольно часто. Постарайтесь совладать с гневом, не давать ему воли.