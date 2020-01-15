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Гороскоп на завтра 16 января: Овнам нужно восстанавливать силы, а Тельцам - избегать конфликтов

Гороскоп на завтра 16 января: Овнам нужно восстанавливать силы, а Тельцам - избегать конфликтов
19:04 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

Возрастет активность, изобретательность. Импульсом к действию послужит непредвиденное новшество или необычная обстановка.

  • 1

    Овен (20 марта – 20 апреля)

    Гороскоп на 16 января 2020 для Овнов 

    Вопросы, которые вы собирались решить в ближайшее время, пока придется отложить. Может случиться что-то, чего вы не ожидали. Понадобится выдержка, чтобы справиться со всеми проблемами. Восстановить силы помогут сон и успокаивающие чаи. Не пренебрегайте отдыхом!

  • 2

    Телец (20 апреля – 20 мая)

    Гороскоп на 16 января 2020 для Тельцов 

    Вполне возможно, что в этот день исполнится ваше самое сокровенное желание. Конечно, придется немало постараться и приложить массу усилий, но оно этого стоит. В темное время суток желательно не выходить из дома, поскольку существует непосредственная угроза вашему здоровью. Избегайте конфликтов с окружающими.

  • 3

    Близнецы (20 мая – 22 июня)

    Гороскоп на 16 января 2020 для Близнецов 

    Вторая половина заставит вас поволноваться. Не делайте поспешных выводов и не принимайте скоропалительных решений. Пути назад потом не будет. Для тех, кто мечтает похудеть, наступил благоприятный период. Постарайтесь не просто ограничить себя в питании, но и заниматься физически.

  • 4

    Рак (22 июня – 22 июля)

    Гороскоп на 16 января 2020 для Раков

    Вам будет довольно непросто продвинуть среди окружающих собственные идеи. Постарайтесь не надеяться на помощь со стороны в каких-либо сложных вопросах. В этот день вам потребуется умение правильно рассчитывать собственные силы. Возможно, у вас появится неплохая перспектива немного подзаработать.

  • 5

    Лев (24 июля – 27 августа)

    Гороскоп на 16 января 2020 для Львов   

    Придется больше времени уделять своему физическому здоровью, чтобы поддерживать необходимую вам работоспособность. В это время энергии не очень много и поэтому могут проявиться нарушения здоровья, ранее имевшие место. Наиболее вероятны проблемы с кишечником, сердцем, системой кровообращения, глазами, нервной системой. Лечение, оздоровительные процедуры и диеты, вероятнее всего, будут успешными.

  • 6

    Дева (27 августа – 29 сентября)

    Гороскоп на 16 января 2020 для Дев  

    День может оказаться довольно конфликтным. Придется немало постараться, чтобы выйти сухим из воды из любой непростой ситуации. Звезды рекомендуют вам не бояться идти на компромиссы. Не самое подходящее время, чтобы пытаться повлиять на чужое мнение. Вы можете почувствовать в ответ не только раздражение, но и агрессию.

  • 7

    Весы (29 сентября – 24 октября)

    Гороскоп на 16 января 2020 для Весов 

    Ваше материальное благосостояние зависит сейчас во многом от других людей, в том числе ваших близких, членов семьи. Вы можете воспользоваться материальной помощью от них. Хотя не исключены ссоры и разногласия со спутником жизни в связи с ненадлежащим использованием его денег. Но еще более неподходящее это время для взятия кредитов в банке, крупных вкладов, участия в рискованных финансовых операциях.

  • 8

    Скорпион (29 октября – 22 ноября)

    Гороскоп на 16 января 2020 для Скорпионов 

    Хороший день для небольших прогулок на свежем воздухе. Если погодные условия позволяют, то проведите как можно больше времени, общаясь с природой. Слишком близких контактов с окружающими в это время лучше избегать. Стоит обратить свое внимание на братьев наших меньших и проявить к ним заботу и ласку.

  • 9

    Стрелец (24 ноября – 20 декабря)

    Гороскоп на 16 января 2020 для Стрельцов 

    Отношения с партнерами и любимым человеком в это время могут носить напряженный характер. Не исключены и конфликты внутри семьи. Несмотря на некоторые проблемы, у вас все же есть возможность наладить семейные и романтические отношения, если вы будете избегать гнева и других, чрезмерно бурных, эмоциональных реакций. Многим Стрельцам захочется больше времени проводить дома. Этот период действительно больше подходит для решения домашних вопросов и спокойного времяпрепровождения.

  • 10

    Козерог (22 декабря – 20 января)

    Гороскоп на 16 января 2020 для Козерогов

    Вполне возможно, что в этот день исполнится ваше самое сокровенное желание. Конечно, придется немало постараться и приложить массу усилий, но оно этого стоит. В темное время суток желательно не выходить из дома, поскольку существует непосредственная угроза вашему здоровью. Избегайте конфликтов с окружающими.

  • 11

    Водолей (20 января – 20 февраля)

    Гороскоп на 16 января 2020 для Водолеев

    Вероятны проблемы от необдуманных трат или из-за участия в рискованных финансовых предприятиях. Не лучшее время для проведения рекламных кампаний, выступлений, представления публике плодов своего творчества. Возможна чрезмерная нестабильность в контактах и делах, срыв планов, споры из-за денег. Постарайтесь внести в свою жизнь красоту и гармонию, в спокойной обстановке вы будете более работоспособны и меньше совершите ошибок.

  • 12

    Рыбы (20 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 16 января 2020 для Рыб

    Не самое подходящее время для того, чтобы начать заниматься личной жизнью. Звезды рекомендуют вам обратить свое внимание на более приземленные и повседневные дела, нежели любовные похождения. В отношениях с близкими людьми возможно небольшое обострение. Постарайтесь не выказывать свой характер и не идите на конфликт.

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