Гороскоп на 20 января: Львов ждут ссоры, а Рыбам стоит провести самоанализ

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 20 января 2020 для Овнов Овнам представится прекрасная возможность получить прибыль, однако вместе с этим могут испортиться взаимоотношения с проверенными временем партнерами. Если вопрос будет стоять именно так, лучше отказаться от денег и сохранить свое лицо. Итоги встреч с деловыми партнерами и активная деятельность на рабочем месте станут залогом доброго отношения к вам со стороны руководства. Однако успех, достигнутый в сегодняшний день на трудовом поприще, по своим масштабам, будет уступать негативным эмоциям, возникнувшим из-за разногласий с любимым человеком.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 20 января 2020 для Тельцов В сегодняшний день следует проявлять осмотрительность и осторожность, как в словах, так и в делах, вероятно, активизируются ваши тайные враги и завистники. Много сил и времени предстоит потратить на решение мелких вопросов и на заботы, связанные с ведением домашнего хозяйства. Если у вас появился новый поклонник или поклонница, и вы желаете удержать этого человека рядом, не снимайте с себя маски таинственности. Легкая загадочность, это тот короткий поводок, который часто позволяет удержать рядом два любящих сердца. Попытайтесь сегодня большую часть времени провести вместе.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 20 января 2020 для Близнецов Если вам сегодня захочется изменить окружающий мир к лучшему, начните с самого малого, например, переставьте в доме мебель. Возможно, что именно в этот день, пресловутый квартирный вопрос вам неожиданно поможет решить дальний родственник. Удачными могут быть для Близнецов различного рода поездки. Вечером вас накроет волна романтического настроения и влюбленности, страстность и чувственность преследуют Близнецов повсюду, если вам повезет, то получите море удовольствия, только не будьте чрезмерно эгоистичны.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 20 января 2020 для Раков Выставляйте сегодня себя напоказ, саморекламы много не бывает. Кто-то, вероятно, сочтет вас человеком, лишенным скромности, но это неважно, сейчас Ракам нужно выйти на первый план и получить ведущую роль. От ваших действий в этот период времени зависит благосостояние всей семьи на долгие годы. Сегодня для вас окажутся удачными поездки с практическими целями, по возможности выбирайте общественный транспорт. Если вы водите автомобиль, будьте предельно внимательны и осторожны за рулем, не исключены аварийные ситуации.

5 Лев (24 июля – 27 августа) Гороскоп на 20 января 2020 для Львов Львов трудно сейчас принять за приятных людей, вы напористы до агрессивности, остры на язык и неосмотрительно дерзки. Приготовьтесь сегодня к вероятным размолвкам и ссорам с возлюбленными, причиной которых, скорее всего, будет ваша гордыня. Не исключено, что близкая подруга или друг попросит вас о помощи. Сделайте все так, чтобы отказать и не нанести обиды, в противном случае вы будете втянуты в чужой конфликт и окажетесь крайним. Вечером могут нагрянуть гости, придется проявить свои кулинарные способности, подготовьтесь и блесните каким-либо экзотическим блюдом.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 20 января 2020 для Дев Напряженный день для представителей знака Дева. Для Дев, работающих в области бизнеса, наступает нелегкое время. Очень велик интерес к вам со стороны налоговых органов. Если вы чувствуете за собой «грешки», лучше пожертвовать частью, чтобы сохранить целое. Не поддавайтесь сегодня негативным эмоциям, особенно если они касаются ваших сослуживцев, есть шанс оставить хорошее впечатление о себе и приобрести сторонников. Полученные сегодня вами новости весьма интересны, но, скорее всего, недостоверны.

7 Весы (29 сентября – 24 октября) Гороскоп на 20 января 2020 для Весов Это превосходный день, для того чтобы, невзирая на погодные условия, отправиться на природу. Только не забудьте пригласить друзей и откажитесь сегодня от тяжелой пищи в пользу овощей и фруктов. День благоприятен для брака или помолвки. Семейный союз, заключенный в сегодняшний день, скорее всего, будет долгим и счастливым. Так же сегодня можно попробовать выяснить взаимоотношения и добиться ясности в тех вопросах, которые представляются вам наиболее актуальными, только делать это следует непременно открыто, четко выражая свои мысли.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 20 января 2020 для Скорпионов В личной жизни Скорпионов грядут благоприятные перемены. Если вы соскучились по интересному трудному делу, то появится хорошая возможность показать, на что вы способны. Если будет запущен новый проект, вам необходимо, и это по силам, быть в нем лидером. Дабы соответствовать такому статусу, придется пожертвовать частью своего отдыха и вникнуть в тему более основательно. День сегодня также удачен для планирования ребенка, а секс в эту ночь доставит незабываемые ощущения.

9 Стрелец (24 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 20 января 2020 для Стрельцов Эмоциональная и физическая составляющие вашей жизни идет на снижение, многих из Стрельцов ожидает чувство неудовлетворенности происходящим, недовольство собой и своими поступками. Текущие дела представляются в виде сложного комплекса проблем, но в действительности все не так плохо, и вскоре вы в этом убедитесь. Не следует сегодня обращаться с ходатайствами и искать деловой или финансовой поддержки. Ближе к вечеру вы, вероятно, почувствуете легкое недомогание, не следует на этот раз, как обычно, отмахиваться, займитесь здоровьем всерьез.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 20 января 2020 для Козерогов Неплохой, насыщенный приятными моментами день для Козерогов. Если вы наметили на сегодня отдых, он может сорваться из-за встречи с дальними родственниками, однако она будет весьма приятной и многообещающей. Семья и дом потребуют вашего пристального внимания, уделите время детям и своей половинке, не стесняйтесь в выражении чувств. Вечер обещает быть наполненным страстью, только не следует провоцировать ревность у партнера. Не исключено, что любимый человек преподнесет вам сегодня какой-то подарок.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 20 января 2020 для Водолеев Если у вас накопилось немного денег, и перед вами стоит вопрос, что с ними делать, обратитесь за советом к тем, кому доверяете, наверняка вы получите нужный совет. Если сегодня на работе сложится спорная ситуация, уходите от ее обсуждения любой ценой, это не значит, что вы избегаете проблем, вы просто не желаете конфликтовать с коллегами. Возможно сегодня, вам придется столкнуться с вопросами наследства, субсидий или каких-то других выплат. Вечер благоприятен для семейных посиделок, совместных мероприятий и встреч со старыми друзьями.