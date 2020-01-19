Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (20.01.2019- 26.01.2020)

Гороскоп на эту неделю поможет вам прожить следующие семь дней так, чтобы не растерять удачу и не навлечь на себя неприятности.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января 2020 года Овен

Звезды и планеты помогут людям этого Знака как следует отдохнуть, сменить обстановку, насладиться уединением. Общение с близкими приостанавливать не стоит, но лучше почаще заниматься личными делами и не посещать людных мест. Ещё эксперты рекомендуют не надевать на этой неделе слишком яркую одежду. Привлекать внимание окружающих можно лишь в понедельник — в самый благоприятный день недели. 20 января Овны смогут в значительной степени преуспеть в делах. Можно будет позволить себе потратиться на себя, купив новую одежду или изменив имидж, сделав новую прическу. На этой неделе полезно покупать билеты для будущих путешествий.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января 2020 года Телец

У Тельцов будет возможность исправить старые ошибки, но это не значит, что все семь дней необходимо пребывать мыслями в прошлом. Желательно помнить и о будущем: оно обещает быть радужным, но потребует некоторых усилий. На буднях нужно будет как следует поработать, а на выходные запланировать какой-нибудь необычный отдых. Всем Тельцам, которые постоянно находятся в разъездах, лучше побыть дома в спокойной обстановке. И наоборот: тем, кто постоянно сидит дома или в офисе, лучше сходить куда-нибудь развеяться, съездить в другой город, навестить друзей, родственников или родителей. Очень легко будет на этой неделе находить общий язык с окружающими людьми. Это хорошо скажется на поисках второй половинки. Также это поможет договориться с начальством, коллегами или новыми клиентами.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января 2020 года Близнецы

Эта неделя очень хороша для того, чтобы позаботиться о своем здоровье. Можно начать цикл физических упражнений, как следует отдохнуть. Приносить проблемы людям этого Знака будут окружающие. Среди них могут оказаться завистники и враги. Полезно будет научиться распознавать людей с плохой энергетикой, чтобы избежать проблем на работе и в делах. Данный период прекрасно подходит для починки старых вещей и покупки новых. Это время любви, общения с близкими. Поиски второй половинки могут временно зайти в тупик. Но на выходных они возобновятся и принесут массу позитивных эмоций. Особо позитивными станут знакомства в интернете. Также неделя хороша для получения новых знаний и для путешествий.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января 2020 года Рак

Конец недели лучше посвятить отдыху и уделить внимание своему здоровью. Правильный отдых активизирует скрытые резервы организма для новой недели. На буднях после работы лучше отдыхать так, как подсказывает сердце. Говоря о работе, стоит отметить, что от важных дел постоянно что-то будет отвлекать. Это могут быть какие-то домашние дела и семейные неурядицы. Повышенной продуктивности можно ожидать в первой половине недели. Вполне вероятно, что Ракам поможет друг или коллега, кто-то даст важный совет. Очень полезной станет интуиция, которую обострят звезды и планеты своим гармоничным и созидательным настроением. Ракам не стоит слушать тех, кто скептически относится к их идеям.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января 2020 года Лев

Грядущая неделя в энергетическом плане будет крайне позитивной. У Львов появятся новые возможности, новые знакомства, много мотивации и творческих сил. Повезет представителям почти всех профессий. В некоторых ситуациях придется пойти на уступки, чтобы избежать конфликтов с начальством или партнерами по бизнесу. Что до отдыха, то лучше всего проводить время с друзьями или родственниками. Полезен будет также активный отдых. Можно отправиться в другой город, посетить людное место, начать цикл физических упражнений. Остерегаться стоит встреч с людьми, с которыми Львы уже давным-давно не общаются.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января 2020 года Дева

Девам желательно сфокусироваться на финансовой сфере жизни. Людям этого Знака желательно следить за здоровьем и не злоупотреблять вредными привычками. Начало недели прекрасно подходит для принятия важных решений и подписания бумаг. В конце недели можно потратить часть денег на себя или свою семью. Успешными будут посещение банка, оформление кредитов, покупки через интернет. Но при этом астрологи не рекомендуют Девам оставлять важные дела на пятницу и на выходные. Эти дни лучше посвятить близким и друзьям. Если потянет на приключения, Девам лучше не поступать опрометчиво.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января 2020 года Весы

Вполне возможно, что Весы встретятся на этой неделе с трудным выбором. Обойти сложные ситуации стороной будет сложно, поэтому просто придется принять их как данность и неотъемлемую часть жизни. На выходных можно заняться творчеством и отдохнуть, но в будние дни стоит расставлять приоритеты соответствующим образом. Вся неделя в целом будет очень благоприятным временем для романтики и общения со второй половинкой. Повезет также тем Весам, которые сейчас находятся в активном поиске или только начали отношения. На выходных полезно будет составить планы на будущее. На буднях потребуется усиление энергетики.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января 2020 года Скорпион

Лучше остерегаться лихачей на дорогах и не встревать в конфликты на работе, на улице, дома. Возможно, из-за проблем и неурядиц будет сложно отдыхать и засыпать. Медитация для хорошего сна поможет исправить ситуацию и очистить сознание от негатива. Будничная суета будет очень утомительной и раздражающей в период с 20 по 26 января. На работе стоит быть осторожнее с документами, при составлении которых можно допустить ошибку. За самоотверженный труд руководство может наградить Скорпионов прибавкой к зарплате. Самые большие трудности ожидают тех, кто занимается творческой работой. После сложного рабочего дня лучше проводить время с родственниками, детьми, второй половинкой.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января 2020 года Стрелец

На этой неделе потребуется намного чаще искать компромиссы с окружающими людьми. Для этого Стрельцам понадобится больше внутренней гармонии, а достичь ее можно будет лишь при помощи гармонии в домашней атмосфере. Уже в первый день недели можно сделать уборку и перестановку мебели. Порядок в доме поможет меньше конфликтовать с окружающими. Астрологи рекомендуют представителям этого Знака ценить людей, которые находятся рядом. Они прикроют, когда это будет необходимо, протянут руку помощи в трудной ситуации. Очень полезными в любви и в делах станут новые знакомства. Это поможет продвинуться по карьерной лестнице, найти новую работу или обрести любовь.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января 2020 года Козерог

Начало недели будет достаточно сложным, но уже к среде Козероги смогут расслабиться, забыв о проблемах. На этой неделе эксперты не советуют тратить много денег или заниматься планированием дел на ближайшее будущее. Выходные идеально подойдут для смены обстановки. Можно будет заняться чем-то необычным, чтобы забыть о рабочих делах. Необдуманные поступки в период с 20 по 26 число могут повлечь за собой череду неудач. Астрологи советуют Козерогам набраться терпения и не торопиться с выводами. Раздражительным людям стоит успокоить свои нервы. Если держать себя в руках на этой неделе, то в обозримом будущем все сложится благоприятно.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января 2020 года Водолей

На горизонте должны появиться новые возможности. Это касается не только сферы денег и работы, но и любви. Одиноким Водолеям удастся найти вторую половинку или существенно продвинуться в этом направлении. В работе Водолеям желательно не ставить себя в жесткие рамки. Произвести впечатление на начальство, коллег и клиентов поможет жизнелюбие, позитив. Не помешает и продумать как следует свои планы на все семь дней вперед. Также обязательно стоит доводить все начатые дела до конца. Если этого не делать, то можно наткнуться на большие проблемы.

Гороскоп на неделю с 20 по 26 января 2020 года Рыбы

У Рыб наступает время, когда стоит всеми своими делами заниматься лично, не перекладывая ответственность на других. Также на этой неделе нежелательно просить у окружающих помощи. Люди могут оказаться энергетическими вампирами, питающимися негативом. Астрологи настоятельно рекомендуют не встревать в ссоры и конфликты. Дома в первые дни недели стоит сделать уборку. На работе будет полезно привести в порядок свое рабочее место. Это позволит предотвратить появление выбивающих из колеи мелочей. На выходных стоит заняться собой: сделать новую прическу, привести себя в порядок, отдохнуть как следует и осуществить важные покупки.