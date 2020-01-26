Гороскоп на завтра 27 января: Козерогам нужно быть готовым к проблемам, а Рыб ожидают конфликты

1 Овен (20 марта – 20 апреля) Гороскоп на 27 января 2020 для Овнов День несет двойственную характеристику. В первую половину дня ни в коем случае не делайте никаких капиталовложений — неблагоприятное сочетание планет может привести к финансовым потерям. Во второй половине дня существует возможность некоторого перемещения вверх по служебной лестнице. Может возникнуть необходимость пересмотреть отношения с друзьями.

2 Телец (20 апреля – 20 мая) Гороскоп на 27 января 2020 для Тельцов Постарайтесь не разворачивать никаких грандиозных проектов. Данный период для этого совсем не подходит. Ваша осторожность и предусмотрительность окажутся как нельзя кстати.

3 Близнецы (20 мая – 22 июня) Гороскоп на 27 января 2020 для Близнецов Опасный в эмоциональном плане день. Отмените намеченные визиты и проведите этот день дома. Уделите внимание семье. Ваше терпение и такт помогут создать обстановку доверия, уюта и душевной теплоты. Устройте небольшой семейный праздник. Не рекомендуется заниматься бытовыми проблемами: делать ремонт, благоустраивать квартиру, сажать растения. Не исключено, что придется оказать помощь друзьям или родственникам.

4 Рак (22 июня – 22 июля) Гороскоп на 27 января 2020 для Раков Сегодня вам грозят недоразумения на службе. Будьте бдительны и не принимайте никаких необдуманных решений, так как недоброжелатель пытается навредить вам. От ваших ловкости и выдержки будет зависеть многое. Не вздумайте менять работу: данный период для этого совсем не подходит. Запланируйте на сегодня вечеринку, чтобы побыть в обществе хороших людей, и повеселитесь. Дурное расположение духа покинет вас. Любовь и мир снова войдут в ваш дом.

5 Лев (26 июля – 27 августа) Гороскоп на 27 января 2020 для Львов Все проблемы завтрашнего дня, скорее всего, будут связаны с личной жизнью. Вы или пламенно влюбитесь, или с горестью расстанетесь со своей любовью. Однако в любом случае все закончится благополучно. Это далеко не последняя влюбленность или ссора в вашей жизни.

6 Дева (27 августа – 29 сентября) Гороскоп на 27 января 2020 для Дев День несет двойственную характеристику. В первую половину дня будьте осторожны, избегайте коллективной работы, не принимайте никаких важных решений, так как ваше финансовое положение находится в неустойчивом состоянии: прибыль так же вероятна, как и потери. Существует возможность некоторого перемещения вниз по служебной лестнице. Вероятны неприятности из-за сплетен и наговоров тайных недоброжелателей. Доверительное общение возможно только с близкими людьми.

7 Весы (29 сентября – 26 октября) Гороскоп на 27 января 2020 для Весов Опасный в эмоциональном плане день. Не забывайте о полноценном отдыхе, который пойдет вам на пользу. Не рекомендуется заниматься бытовыми проблемами. Не исключено, что придется оказать помощь друзьям или родственникам. Сны могут быть пророческими. Цветы или букет во сне — к приятным новостям или к встрече с друзьями.

8 Скорпион (29 октября – 22 ноября) Гороскоп на 27 января 2020 для Скорпионов Завтра у вас появится прекрасная возможность действовать, оставаясь в тени, разоблачать тайные замыслы и интриги против вас. Возможно, вы останетесь довольны проделанной работой. Но помните, что озлобление и агрессивность принесут вред вам в первую очередь, сказавшись на ухудшении самочувствия.

9 Стрелец (26 ноября – 20 декабря) Гороскоп на 27 января 2020 для Стрельцов Опасный день. Звезды предостерегают вас от рискованных предприятий, сомнительных знакомств и дел, связанных с риском для здоровья. Отмените намеченные визиты, встречи, любовные свидания и проведите этот день дома. Напряжение сегодня может возрасти до предела, так как вы получите плохое известие. Скорее всего ваши переживания не будут напрасными, подготовьте себя к самому худшему. Не рекомендуется заниматься бытовыми проблемами, предаваться чревоугодию или увлекаться спиртными напитками. Сны могут быть пророческими. Цветы во сне — к приятным новостям или к встрече с друзьями.

10 Козерог (22 декабря – 20 января) Гороскоп на 27 января 2020 для Козерогов Неожиданное известие нарушит душевное равновесие или осложнит взаимоотношения в вашей семье. Будьте готовы к серьезным проблемам. От вас потребуется немало красноречия и убедительности. Не исключено, что семье не хватает вашего внимания и участия — попробуйте компенсировать этот недостаток. Следует опасаться огня и не злоупотреблять спиртным.

11 Водолей (20 января – 20 февраля) Гороскоп на 27 января 2020 для Водолеев Энергетически мощный день, опасный в эмоциональном плане. Отмените намеченные визиты и проведите этот день дома. Уделите внимание семье. Ваша мягкость и скромность помогут создать обстановку доверия, уюта и душевной теплоты. Не забывайте о полноценном отдыхе, который пойдет вам на пользу. Во второй половине дня устройте небольшой семейный праздник, что доставит вам и вашим детям большое удовольствие.