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Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (27.01.2020 - 02.02.2020)

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (27.01.2020 - 02.02.2020)
07:22 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Астрологи подскажут, как правильно встретить февраль и не потерять расположение звезд.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Любимец Овнов Марс, войдя в конфликт с другими планетами, может спровоцировать опрометчивые выводы и необдуманные поступки. Быть может, разумнее взять дополнительное время на обдумывание и принятие ответственного и судьбоносного решения? Астрологи советуют Овнам держаться подальше от шумных вечеринок, алкоголя и тех, кто много говорит, но ничего не делает. Если сейчас серьезно отнестись к личной жизни и послушать ум, а не сердце, очень скоро события вынесут на волну счастья.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Гороскоп предсказывает любовный водоворот на жизненном пути Тельцов. Солнце мобилизует интеллектуальные способности, Венера снабдит очарованием, а Меркурий подскажет самый короткий путь к успеху. Сейчас любая цель для Тельцов будет словно задачка из учебника для 2 класса. Главное — не использовать грязные методы: соблазн провернуть интригу на стороне будет очень высок. Строить свое будущее лучше всего в белых перчатках, особенно если речь идет о любовном треугольнике.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов 

У Близнецов намечается такая неделя, когда не влюбляться просто грешно. Если на примете есть хоть один интересный человек, за его внимание обязательно нужно побороться. Не стоит упускать шанс построить крепкие отношения. Семейных Близнецов тоже ждет период расцвета, но заново влюбляться они будут в своих партнеров. Астрологи советуют на этой неделе уделить особенное внимание второй половинке. Те пары, которые смогут отказаться от выяснения отношений, вспомнят вкус настоящей любви.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

На этой неделе жизнь Раков будет напоминать сказку «Золушка». Время, отпущенное звездами на их любовный успех, подходит к концу. К выходным карета может превратиться в тыкву. В условиях цейтнота Раки могут растеряться и пасть духом. Эксперты dailyhoro.ru советуют положиться на эзотерические и духовные практики: они ускорят привлечение любви.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

У Львов наступает очень перспективная неделя: личная жизнь будет бить ключом. Не исключено, что уже на этой неделе представителей Знака ожидает удача в деле, которое давно не давало покоя. Возможно, это будет красивое предложение руки и сердца или новые знакомства и романтические моменты. Астрологи советуют не скупиться на романтику и чувства: приглашайте любимого человека на свидания, устраивайте сюрпризы и, конечно же, любите.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

В любовных делах Девы на этой неделе — как рыбы в воде. Сейчас такое время, когда можно плавать с особым наслаждением: все будет получаться, партнер будет радовать, дела — спориться, а любовь не преминет постучаться в дверь. Одиноких Дев и Дев с разбитыми сердцами ждет неожиданное знакомство, которое сможет оставить серьезный след в жизни. Поменьше скепсиса: любовь может нечаянно нагрянуть даже к тем, кто ее совсем не ждет.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

На этой неделе звезды сойдутся так, что Весы могут задуматься о серьезном шаге и даже рассчитывать на успех в этом начинании. В самом деле, почему бы и нет? Ведь Весы — один из тех Знаков, которые умеют любить всем сердцем. Если тема начала серьезных отношений не близка, звезды настойчиво советуют сместить фокус в сферу романтики. Добавить нежности можно в любые отношения, даже те, которые, кажется, уже подошли к краю пропасти. Зачем? Чтобы спасти любовь и дать друг другу еще один шанс.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Об интуиции и других экстрасенсорных способностях Скорпионов ходят легенды, и на этой неделе у представителей Знака появится шанс подтвердить их. Влюбленные, одинокие и семейные Скорпионы могут столкнуться с попытками предательства или просто иллюзиями. Астрологи советуют слушать свой внутренний голос, чтобы не дать себя обмануть. Эмоции могут спутать все карты: звезды требуют выдержки и хладнокровия. Демонстрация этих качеств притянет нужный результат, спасет от рисков и разбитого сердца.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Вселенная предупреждает: самое удачное время может скоро закончиться. Поэтому тем Стрельцам, которые планируют заняться своей личной жизнью, можно воспринять это как сигнал к действию. Осталось еще несколько дней, благоприятных для перемен. Астрологи рекомендуют Стрельцам проявить упорство.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Мнение, что у Козерогов каменное сердце, в корне неверно. Просто они по-особенному выражают свои чувства и не готовы подарить себя первому встречному. Но на этой неделе может произойти нечто, что изменит Козерогов до неузнаваемости. Новая любовь, неожиданное знакомство, звонок из прошлого или вспышка страсти в устоявшихся отношениях. Астрологи советуют быть внимательными и не упустить подарок судьбы, который может кардинально изменить жизнь.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев 

Солнце окажет мощную энергетическую поддержку представителям Водолея, порадует их светлыми мыслями, знакомствами и открытиями. Все это говорит о том, что получится прожить неделю, не скрывая своих чувств и мотивов. Правда, если Водолеи с головой уйдут в любовь, забросив при этом работу и возложенные на них обязательства, очень скоро такая праздная жизнь начнет приносить проблемы. Астрологи рекомендуют чередовать развлечения и дела, уделяя каждой из сфер равное внимание.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Звезды на этой неделе предостерегают Рыб от важных шагов на работе и в личной жизни. Не стоит пока заполнять анкету на сайте знакомств, разрывать текущие отношения или торопиться к бывшему партнеру. Время любви пока не пришло — но, может быть, это и к лучшему? Планеты сейчас дарят лирическое настроение, которое не очень подходит для амбициозных планов и судьбоносных решений. Зато можно писать стихи о любви, смотреть романтические фильмы, рисовать картины и гулять по заснеженным улицам.

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Знаки Зодиака, Любовь, Гороскоп, Гороскоп на неделю, Любовный гороскоп, Астропрогноз.
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