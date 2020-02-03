Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (03.02.- 09.02.2020)

Астрологи предлагают ознакомиться с их советами для каждого из Знаков Зодиака на грядущую неделю.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля 2020 года Овен

Начальство и коллеги по работе могут быть недовольны действиями Овнов. Придется привыкнуть к критике, не впадая при этом в панику и не начиная злиться на всех подряд. Если Овны действительно совершат ошибки, то им лучше заняться их немедленным исправлением. Ссоры и конфликты на работе могут привести к серьезным негативным последствиям или даже к увольнению.

Избавиться от финансовых проблем помогут три полезных способа и умеренная экономия средств. Что касается отношений с любимым человеком, близкими и родственниками, то тут тоже следует проявлять некоторую рассудительность и осторожность. Астрологи настоятельно не советуют ругаться или выяснять отношения. Даже мелкая размолвка может стоит Овнам хорошего настроения на всю неделю.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля 2020 года Телец

Тельцам стоит остерегаться энергетических вампиров и токсичных людей. Им потребуется энергетическая защита. Обеспечить ее смогут десять приемов усиления биополя. В целом же неделя должна быть спокойной и предсказуемой. Если Тельцы в прошлом хорошо потрудились, то сейчас они смогут разглядеть первые позитивные плоды своей работы и приложенных усилий.

Многие люди из окружения Тельцов будут прислушиваться к их мнению. Представителям этого Знака не стоит отказывать людям в помощи, если те не входят в группу токсичных личностей. В будние дни стоит трудиться в поте лица, пока звезды в благоприятном положении, ну а в конце недели лучше сфокусироваться на досуге: заняться своими личными делами, как следует расслабиться и забыть о работе и делах.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля 2020 года Близнецы

Близнецам астрологи рекомендуют не брать все на себя, причем не только на работе, но и дома. Любые обязанности лучше разделять между собой и коллегами или близкими людьми, если такая возможность имеется. Конечно, порой проще сделать все самим, но на этой неделе на все может не хватить времени и сил. Раскрыть интеллектуальный потенциал помогут прогулки на свежем воздухе. Физические силы восстановит только полная релаксация.

Людям, рожденным под Знаком Близнецов, стоит остерегаться представителей агрессивных Знаков Зодиака. Если таковые есть в ближайшем окружении, лучше не провоцировать их и не поддаваться на провокации с их стороны. Также на этой неделе придется переосмыслить свое отношение к деньгам. Возможно, пришло время начать побольше экономить и поменьше тратить.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля 2020 года Рак

У Раков на этой неделе ожидаются спонтанные перепады настроения. В трудные минуты стоит больше отдыхать, меньше переживать по пустякам и чаще пользоваться методикой холотропного дыхания, которая поможет улучшить настроение и избавиться от неприятностей. Отлично скажется на настроении покупка новой одежды, шопинг.

Не стоит слишком сильно зацикливаться на работе или на неурядицах в семье. На этой неделе астрологи советуют заниматься тем, к чему лежит душа, и больше отдыхать. Можно отправиться в другой город, навестить старых друзей, дальних родственников. Стоит прислушиваться к советам близких людей: они могут содержать в себе рациональное зерно. Самое главное сейчас — правильно расставить приоритеты.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля 2020 года Лев

Эта неделя будет очень яркой и позитивной для Львов. Звезды и планеты находятся в максимальной гармонии, особенно со вторника по субботу. С 4 по 8 февраля представителям этого Знака стоит воспользоваться тремя полезными практиками, которые существенно улучшат самочувствие и настроение. Можно без зазрения совести сфокусироваться на себе любимых.

В понедельник и воскресенье стоит ограничить расходы и тратить деньги более осмотрительно. В остальные дни можно тратиться на развлечения или на полезные вещи: например, можно приобрести домашнюю бытовую технику. Каждый вечер этой недели прекрасно будет подходить для приятного времяпрепровождения с друзьями и родственниками. На неделе возможны также важные и судьбоносные встречи.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля 2020 года Дева

Эксперты советуют брать пример с людей, сильных духом. Если в окружении Дев есть близкие Овны, Львы и Скорпионы, то у них можно очень многому научиться. Астрологи советуют избегать излишней скромности, присущей Девам. Нужно показывать людям свои самые весомые достоинства. Это поможет преуспеть в делах, работе и любви.

Эта неделя прекрасно подходит для того, чтобы купить или взять из приюта домашнее животное. Домашнюю атмосферу можно обновить перестановкой мебели, генеральной уборкой. На выходных можно отправиться в путешествие, сменить обстановку и отвлечься от работы. Важно поддерживать близких и родственников, чтобы они делали то же самое.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля 2020 года Весы

Весам придется бороться с бездельем и желанием бросить работу. Заговоры от лени и апатии помогут нейтрализовать негативное влияние планет и звезд. Придется также победить внутри себя эгоизм, заменив его на желание помогать близким, опекать их и заботиться о них. В любви на ранних стадиях и во флирте людям этого Знака желательно не быть слишком навязчивыми.

Тем, кто уже давно в отношениях, придется испытать на себе давление. Не стоит ругаться и провоцировать друг друга. В отношениях с любимым человеком важно придерживаться политики доброты и отзывчивости. На работе тоже не все будет гладко, поэтому лучше не отказываться от возможности решить какую-то проблему командным путем.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля 2020 года Скорпион

На этой неделе Скорпионам не стоит менять в своей жизни ровным счетом ничего. Стоит ходить или ездить на работу и домой привычными дорогами, питаться так же, как обычно, столько же трудиться и отдыхать необходимое количество времени. Также астрологи советуют заниматься важными, но давно откладывавшимися делами дома и на работе. Новые начинания пока лучше отложить в долгий ящик.

Что действительно будет иметь большую важность, так это очищение от всего лишнего. Речь идет главным образом не о хламе, который мог скопиться дома, а о пяти привычках, которые мешают разбогатеть и достичь своих целей. Очень повезет на этой неделе творческим Скорпионам, а также тем, кто занимается спортом или активным отдыхом.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля 2020 года Стрелец

Стрельцам необходимо перестать злиться и избавиться от обид. Подобные чувства и эмоции крайне негативно сказываются на привлекательности этих людей, ломают планы и портят жизнь в целом. На этой неделе, особенно 3, 4 и 5 февраля, нужно принимать решения быстрее и увереннее. Злоба и негатив снизят интеллектуальную продуктивность и лишат Стрельцов желания идти вперед с тем же энтузиазмом.

Астрологи советуют контролировать свои действия, говорить самим себе и окружающим правду. Это отлично скажется на карьерном росте, на поисках любви и на укреплении уже существующих отношений. Большая удача ждет тех, кто постоянно находится в разъездах или за рулем. Еще астрологи рекомендуют не переутомляться и придумать для себя новые способы релаксации и отдыха.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля 2020 года Козерог

Козерогам стоит научиться распознавать знаки судьбы. Звезды и планеты будут находиться в очень гармоничном положении, поэтому смогут наставлять этих людей на верный путь простыми подсказками. Представителям данного Знака придется чаще уповать на шестое чувство и стать более самостоятельными во всем. Чтобы все успевать и при этом находить время для отдыха и личной жизни, Козерогам придется делать все дела сразу, не откладывая ничего на потом.

Время — ценнейший ресурс, который многие недооценивают, думая, что деньги важнее. Усердие и приложенные усилия помогут преуспеть в работе, укрепить любовь, развлечься как следует и получить больше денег за свои старания. Эта неделя — не лучшее время для смены деятельности или получения новых знаний. Это время, когда нужно применять уже полученные навыки на практике.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля 2020 года Водолей

Водолеи станут более изобретательными и активными на этой неделе, особенно после 4 февраля, когда звезды начнут транслировать созидательную энергетику. Любые сложные задачи будут по плечу людям этого Знака Зодиака. В любви им также улыбнется удача, поэтому можно будет посвятить себя любовным приключениям, семье, близким. Главное — не влезать в разного рода авантюры.

В трудные минуты можно просто расслабиться и занять наблюдательную позицию. Несмотря на большой запас сил, рисковать не стоит. В общении с людьми стоит быть открытыми, но не резкими. Водолеев относят к скрытным Знакам Зодиака; эту черту нужно временно в себе приглушить, открыв свое сердце друзьям и близким.

Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля 2020 года Рыбы

Рыбам стоит остерегаться недоброжелателей, которые могут активизироваться в начале недели. Обереги от злых людей помогут представителям этого Знака уберечь себя от серьезных конфликтов. Также на этой неделе ощутимые плоды в работе и делах принесут такие качества как усердие и внимательность. Во второй половине недели можно посвятить себя учебе.

Достичь внутренней гармонии и взаимопонимания со второй половинкой Рыбам удастся ближе к выходным. До пятницы лучше не спорить и не пытаться гнуть свою линию. В любви и в делах Рыбы смогут стать более изобретательными. В них проснется нестандартное мышление, которое без труда можно использовать для достижения личных целей. Улучшится память, внимание.