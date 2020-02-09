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Финансовый гороскоп на неделю (10.02. - 16.02.2020): все знаки зодиака

Финансовый гороскоп на неделю (10.02. - 16.02.2020): все знаки зодиака
18:50 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Рекомендации астрологов на неделю с 10 по 16 февраля помогут найти путь к счастью и процветанию, а также справиться с временными трудностями.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна 

Неделя с 10 по 16 февраля будет не самой удачной для деловой активности. Астрологи рекомендуют Овнам умерить пыл и не поддаваться на провокации, чтобы исключить отток финансов. Конфликты могут возникать ежедневно, и для того, чтобы они не стали причиной конфронтации с коллегами и начальством, Овнам стоит заняться самостоятельной работой. На этой неделе коллективный труд вряд ли принесет нужные результаты. Избежать стычек как на работе, так и дома Овнам помогут медитации и иные упражнения, направленные на усмирение эмоций. Справиться с желанием тратить также важно, особенно если речь идет о крупных покупках техники. Влияние Меркурия, который готовится перейти в ретроградное движение 17 февраля, велико, поэтому покупки могут оказаться неуместными, а также бракованными или ненадлежащего качества.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам справиться с проблемами в деловой среде поможет уверенность и независимость. На этой неделе астрологи рекомендуют заняться воспитанием силы воли, чтобы противостоять агрессивным нападкам со стороны недоброжелателей. Неделя пройдет успешно, если не торопить событий и выполнять запланированные дела в спокойном режиме. Рассудительность позволит исключить промахи и достичь целей вовремя. Финансовое благополучие не заставит себя ждать, если Тельцы смогут сохранить свои планы в секрете. Внимание со стороны недоброжелателей будет велико, поэтому так важно сохранять внутреннее равновесие и молча идти к поставленной цели, выполняя работу в одиночку. Тельцам не стоит пугаться временных трудностей, ведь их преодоление увеличит награду за труды.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

У Близнецов на этой неделе появится шанс проявить себя, который нельзя упускать. Им стоит использовать врожденные способности и таланты, чтобы быстрее справляться с обязанностями и зарекомендовать себя отличными специалистами. Успех не заставит себя ждать, если действовать смелее, но при этом не забывать о необходимой осторожности. Взвешенные решения позволят избежать промахов и выполнить все, что было запланировано. В период с 10 по 16 февраля Близнецам стоит обратить внимание на поведение. Отзывчивость и умение подстраиваться под быстро изменяющиеся обстоятельства не дадут промахнуться и совершить досадные ошибки. Удачно пройдет и работа в команде, и для этого нужно уметь договариваться, а также находить компромиссные решения.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Успех придет к Ракам, если следовать рекомендациям астрологов. Они рекомендуют оставить желание покопаться в прошлом и держать курс на будущее. Воплощать в жизнь смелые задумки не стоит, однако составлять планы важно и нужно, чтобы в благоприятное время начать путь к личному благополучию. Справиться с работой на этой неделе помогут выдержка и умение быстро реагировать на перемены. Финансовое положение ухудшится лишь в том случае, если Раки проявят несдержанность. Тратить деньги на этой неделе стоит лишь в том случае, если товары необходимы. Покупка техники вряд ли будет удачной, поэтому шопинг лучше отложить. Также Ракам на этой неделе не стоит идти на необоснованный риск — желание заработать нечестным путем обернется неприятностями.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Львам вторая неделя февраля может преподнести неприятные сюрпризы и отток финансов. Им предстоит не только распланировать рабочее время, но и умерить пыл, чтобы не сорваться и не потратить сбережения в один миг. Удачу принесет размеренный труд, который нужно обязательно чередовать с отдыхом, иначе Львы рискуют лишиться сил уже к середине недели и не выполнить запланированных на этот период дел. Несмотря на то, что неделя будет довольно активной, Львам не стоит зарываться головой в работу, лишая себя обычных радостей. В конце недели будет возможность восстановить силы в кругу близких, а значит, не стоит отказываться от дружеских посиделок. Астрологи рекомендуют провести досуг дома, чтобы исключить неуместные траты в дорогих ресторанах или барах.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы 

На этой неделе Девам придется приложить усилия, чтобы исключить неприятности. Виной всему будет влияние звезд и планет, которые заставят понервничать. Причин для стресса не будет, поэтому астрологи рекомендуют с понедельника приступать к упражнениям, уменьшающим тревожность. Это позволит без труда разобраться с делами и не оставлять решение важных вопросов на потом. Удача не заставит себя ждать, если ориентироваться на список дел и не отвлекаться во время работы на самокопание. Достичь благополучия и финансовой независимости на этой неделе получится, если работать в спокойном режиме и самостоятельно решать возникающие задачи. Так Девы смогут показать себя с лучшей стороны и получить не только похвалу со стороны начальства, но и рассчитывать на денежное вознаграждение, а также на повышение в должности.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Весам астрологи рекомендуют уделять внимание деталям, из которых и будет складываться успех. Внимание к рабочему процессу позволит быстро и в срок справиться с обязанностями и показать себя с лучшей стороны. На этой неделе с понедельника по пятницу будет возможность завершить долгосрочные проекты, и Весам не стоит откладывать эти дела. Кроме того, Весам не стоит забывать о том, что они обещали, иначе успех обойдет стороной. На выходных днях активность пойдет на спад, и в это время лучше не начинать ничего нового. Время стоит уделять не только делам, но и семье. Общение с близкими поможет восполнить запас энергии, а также заручиться поддержкой семьи и друзей. Исключить придется и спонтанные траты — кошелек быстро опустеет, а возможность его наполнить может прийти не скоро.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионам достичь успехов в деловой среде поможет правильный настрой. Влияние звезд и планет может не лучшим образом сказаться на настроении, а значит, понедельник стоит начать с ритуала, который поможет привлечь в жизнь позитивные мысли. Активность будет залогом успеха, потому медлить на этой неделе не стоит. Неудачи обойдут стороной и тех, кто откажется от спешки и будет следить не только за настроением, но и не упустит из вида значимых деталей. Справиться с оттоком финансов поможет грамотное распределение средств. Список покупок, отказ от займов и умеренная экономия позволят сохранить накопления, а также уберегут от покупок, которые не будут необходимы на этой неделе.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам удача улыбнется, если они перестанут заниматься самокопанием и с понедельника приступят к выполнению первостепенных обязанностей. Активное начало недели обеспечит прекрасный старт, благодаря чему удастся обойти ловушки, расставленные на пути к счастливой жизни. В деловой среде важно избегать конфликтов, чтобы не портить себе настроение и не создавать дурной репутации. На этой неделе Стрельцы могут столкнуться с трудностями лишь в том случае, если будут разглашать планы, поэтому астрологи рекомендуют молча идти к поставленной цели и рассчитывать только на свои силы. Конец недели астрологи рекомендуют посвятить не делам, а личной жизни, чтобы отвлечься от работы и наладить отношения с близкими.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Козероги почувствуют, как открывается второе дыхание, а значит, им можно смело приниматься за работу уже с 10 числа. Уверенность в себе и активность позволят достичь новых высот, поэтому астрологии рекомендуют уверенно идти к цели и не бояться временных трудностей. Успехи в деловой среде невозможны без настроя, поэтому Козерогам стоит черпать вдохновение у близких. Непринужденное общение и отдых в сводное от работы время позволят не только восстановить силы, но и зарядиться бодростью, необходимой как для покорения новых вершин, так и для привлечения материального благополучия.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеям на этой неделе звезды и планеты помогут достичь новых успехов и высот. Водолеям важно держать себя в руках, что будет сложно из-за повышенной активности и желания быстрее прийти к цели. Тем не менее, спешка в период с 10 по 16 февраля может привести к нежелательным последствиям, а значит, от нее нужно отказаться. Успех в деловой среде будет напрямую зависеть от готовности работать, поэтому Водолеям потребуются силы. Тем, кому необходим прорыв в делах, стоит внимательно следить за событиями — с понедельника по четверг обязательно поступят заманчивые предложения.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб 

Решение деловых вопросов с 10 по 14 февраля пройдет успешно, если Рыбы научатся видеть намерения людей. В окружении обязательно найдутся те, кто захочет нажиться за чужой счет, поэтому доверять всем не имеет смысла. Рыбам на этой неделе астрологи рекомендуют не начинать ничего нового, чтобы исключить неприятности, и сделать упор на решение текущих вопросов. Влияние планет велико, поэтому Рыбам не стоит действовать сгоряча. На этой неделе любое действие должно быть обдуманным, чтобы исключить неприятности в дальнейшем и не создавать себе лишних проблем. Справиться с финансовыми трудностями получится, если соблюдать осторожность и не поддаваться желанию потратить все без остатка.

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Знаки Зодиака, Гороскоп, Гороскоп на неделю, Бизнес-гороскоп, Астропрогноз, Финансовый гороскоп.
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