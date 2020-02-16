Финансовый гороскоп на неделю (17.02. - 23.02.2020): все знаки зодиака

В период с 17 по 23 февраля звезды и планеты могут быть несговорчивы и влиять на людей противоречиво.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

У Овнов на этой неделе благоприятное время для карьерного продвижения и урегулирования финансовых вопросов. Наиболее результативные дни приходятся на середину и вторую половину недели. Усиливаются ваши пробивные способности. Вы станете более активнее и настойчивее действовать для достижения поставленных целей. Улучшаются отношения с вышестоящим руководством. Вам могут предоставить более выгодную работу, либо будут повышены тарифы на оплату вашего труда. Хорошее время для тех, кто имеет дело с машинами, механизмами, электронной и компьютерной техникой. Изобретатели и рационализаторы смогут предложить интересные технические решения, благодаря которым может повыситься производительность и качество труда. Также у вас может появиться дополнительный источник дохода за счет подработки.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

От типичных Тельцов на этой неделе звезды ждут нестандартных инициатив и оригинальных решений. Усиливается ваш творческий потенциал. Ориентируйте себя не столько на сиюминутные выгоды, сколько на получение материальной отдачи в перспективе. Работа с прицелом на будущее будет вполне оправданной. Усиливается чувство коллективизма. Вы сможете легко вписаться в коллективный производственный процесс. К вашим идеям будут прислушиваться, и вы сможете оказать влияние на принятие коллективных решений. Хорошо принимать участие в собраниях, совещаниях, конференциях. Возможно, вы проявите себя в общественной работе. Используйте это время для повышения уровня профессиональной квалификации. Тяга к знаниям и активный обмен мнениями с единомышленниками позволят вам укрепить свой авторитет.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

У Близнецов благоприятное время для карьерного продвижения. В течение этой недели лучше всего смогут проявить себя руководящие работники и ведущие менеджеры, имеющие достаточно полномочий для принятия самостоятельных управленческих решений. Если у вас были идеи по реформированию работы, то благоприятное время для этого будет в середине и второй половине недели. Хорошо проводить мероприятия по оптимизации бюджетных расходов и кадровым перестановкам. При необходимости можно вносить изменения график работы. Старайтесь избавляться от всего устаревшего, утратившего свою эффективность и полезность. Держите курс на обновление в стиле и методах работы. Также это благоприятное время для рядовых сотрудников фирм, которые не боятся перемен и готовы принимать новые вызовы. Для вас может открыться новая вакансия и вы можете повысить свой профессиональный статус.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Раки на этой неделе не смогут проявить личной инициативы, поскольку внешние обстоятельства будут задавать основной фон влияний. Однако этот период пройдет успешно для тех, кто сумеет адаптироваться к внешним обстоятельствам. Дело в том, что в результате перемен перед вами могут открываться новые позитивные возможности. И от вас требуется успеть среагировать и вписаться в благоприятные внешние обстоятельства. В первую очередь это относится к тем, кто работает в сфере услуг. У вас может появиться много клиентов с выгодными заказами. Главное - четко и своевременно исполнять поступающие от клиентов запросы. В этом случае ваш труд будет востребован, и вас будут рекомендовать другим потенциальным клиентам. Клиентская база может существенно расшириться. Другое позитивное направление может быть связано с активизацией деловых партнерских связей.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Львы на этой неделе сумеют добиться более высоких показателей в работе за счет интенсификации труда. Уровень вашей работоспособности существенно повышается, и вы сможете ставить перед собой более амбициозные задачи. А сил и настойчивости вам вполне хватит. Ориентируйте себя на конструктивную энергичную работу, направленную на достижение поставленных целей. Особенно хорошо поработают те, кто имеет отношение к физическому труду, связан с машинами, механизмами, металлами. Отношения с коллегами и начальством складываются вполне деловые. Между начальством и подчиненными устанавливается конструктивное взаимодействие, основанное на взаимовыручке. Успешно поработают изобретатели, рационализаторы, инженеры и мастера сервисных центров по обслуживанию техники. Можно менять график работы, переходя к более оптимальному режиму работы.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

У типичных Дев на этой неделе благоприятное время для развития делового партнерского сотрудничества. Причем лично от вас не потребуется каких-то особых инициатив. Вы вполне преуспеете, если будете следовать в фарватере инициатив, исходящих от ваших деловых партнеров. Роль ведомых в партнерском тандеме сейчас для вас более выгодна. Успешно идет переговорный процесс. В середине и второй половине недели можно подписывать юридически обязывающие соглашения о сотрудничестве. Бизнесменам рекомендуется проводить рекламные мероприятия. Велики шансы на то, что ваши товары и услуги будут пользоваться популярностью у клиентов. Быстрыми темпами растет клиентская база. Успешно поработают те, кто специализируется на предоставлении индивидуальных услуг. Благодаря качественному и своевременному выполнению клиентских заказов ваша деловая репутация значительно укрепится.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Звезды советуют Весам наиболее важные дела запланировать на середину и вторую половину недели. Это наиболее результативное время для выполнения текущей работы и, особенно, для завершения начатых ранее проектов. Уровень вашей работоспособности в эти дни значительно вырастет. Соответственно, можно ставить перед собой амбициозные задачи и браться за такую работу, которая требует больших трудозатрат. Во многом ваши успехи будут обусловлены интенсификацией труда. Но не только от этого будет зависеть успех. Немаловажным позитивным фактором могут стать конструктивные отношения с коллегами по трудовому коллективу. Лучше всего смогут поработать строители, офисные служащие, мастера по ремонту и обслуживанию сложной техники, машин и механизмов. Бизнесменам рекомендуется делать инвестиции в сферу недвижимости и технической модернизации производственных площадей.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Сильной стороной Скорпионов на этой неделе может стать их возросший творческий потенциал. Это хорошее время для всевозможных экспериментов и тестирования новых методов работы. Поиски путей усовершенствования работы могут увенчаться успехом. Вы сможете по новому оценить свою прежнюю работу и подметить в ней те детали, которые можно улучшить. Это прекрасное время для предпринимательской активности, направленной на извлечение выгод из благоприятной конъюнктуры. В частности вы сможете провернуть выгодные сделки по оптовой закупке партий товара с последующей ее перепродажей. Преуспевают торговцы, водители транспорта, игроки на валютной и фондовой бирже. Легко урегулируются вопросы, связанные с деловыми контактами и деловым партнерством. Консультанты сетевого маркетинга смогут провести успешные рекламные мероприятия, в результате которых вырастет количество заказчиков и подписчиков.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

У типичных Стрельцов на этой неделе может существенно укрепиться финансовое положение. Во многом это может быть связано интенсивным трудом и, соответствующими высокими доходами. Уровень работоспособности может оказаться столь высоким, что вы будете в состоянии выдерживать интенсивные нагрузки в течение длительного времени, не чувствуя усталости. Наиболее прибыльными направлениями деятельности могут стать сфера недвижимости. Под эту категорию подходят не только сделки с недвижимостью, но и проведение ремонтно-строительных и дизайнерских работ. Другим позитивным направлением недели может стать улучшение условий труда на рабочем месте. Можно обращаться к работодателю с соответствующими просьбами - ваши желания не останутся незамеченными, и кое-что будет сделано для вашего комфорта. На подъеме семейный бизнес и работа в удаленном режиме, на дому.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Козероги в начале недели могут пребывать в состоянии неопределенности и как бы полусна. Однако уже с середины недели вы вдруг обретете полную ясность и включитесь в активную деятельность. Это прекрасное время для тех, кто привык действовать самостоятельно и инициативно. Направьте свою предпринимательскую активность на расширение и укрепление деловых связей. Активные контакты могут дать вам новые идеи и подтолкнут к действиям. Также это хорошее время для торговли, консультаций, транспортных услуг и проработки логистики в бизнесе. Например, в торговом бизнесе важно иметь наиболее выгодные варианты доставки товара до торговой точки - и некоторые решения в этих вопросах могут быть найдены. Успешно идут дела в профессиональном обучении и в работе с информационными потоками.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

У Водолеев на этой неделе может усилиться финансовое чутье. Вы интуитивно будете чувствовать, откуда и почему к вам могут придти деньги, и ваши поступки будут вести к максимально возможным высоким доходам. Это прекрасное время для личных инициатив, направленных на решение материальных вопросов. В начале недели вы сможете выработать план действий, а в середине и второй половине недели добиться успешной реализации этого плана. Другим позитивным направлением могут стать косвенные материальные выгоды, полученные при оформлении положенных вам по закону выплат. Это могут быть субсидии, компенсации, льготы, налоговые вычеты и прочие меры финансовой поддержки. Если у вас есть желание и время, то имеет смысл поискать дополнительные варианты для подработки на полставки или по совместительству. Удаленная работа на дому также может принести существенную прибавку к вашему бюджету.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Рыбам на этой неделе рекомендуется проявлять как можно больше инициативы в делах. Наиболее результативное время выпадает на середину и вторую половину недели. В этот период вы способны будете своими инициативными действиями вдохновить и повести за собой других людей из числа единомышленников и знакомых по деловым связям. Чем выше будет ваша активность, тем сильнее вы ощутите поддержку со стороны окружающих вас людей. Прекрасное время для владельцев бизнеса и индивидуальных предпринимателей, привыкших брать ответственность на себя в новых делах. Хорошо заниматься укреплением и расширением деловых связей. Обширные контакты дадут вам достаточное количество информации, чтобы вы могли принимать осознанные и взвешенные решения. Работа в составе творческой группы, коллектива будет идти в русле ваших личных интересов. Можно заниматься среднесрочным планированием.