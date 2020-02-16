Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (17.02.- 23.02.2020)

Эта неделя войдёт в список наиболее удачных и прибыльных периодов.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля 2020 года Овен

У Овнов на этой неделе могут сложиться благоприятные обстоятельства для продвижения в карьере и для достижения поставленных целей. При должной целеустремленности и энергичности вы сможете значительно повысить уровень своего благосостояния. Вторая половина недели может стать наиболее удачным временем для реализации планов. Также улучшаются отношения с близкими родственниками, родителями. Возможно, вам окажут финансовую поддержку. Хорошее время для духовных практик и углубленного изучения психологи. На выходные можно запланировать шопинг – покупки обещают быть удачными. Особенно отдавайте предпочтение компьютерной технике, смартфонам и всевозможным машинам, механизмам.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля 2020 года Телец

Тельцы на этой неделе могут почувствовать усиление интеллектуальных способностей. Это особенно относится к тем, кто проходит учебу в вузах или же занимается самообразованием. В эти дни информация любой сложности будет усваиваться вами намного быстрее и прочнее. Также вы можете познакомиться с человеком, имеющим более высокий уровень развития, который может стать для вас Учителем и духовным наставником. В эти дни проявляйте здоровый эгоизм и вкладывайте силы и ресурсы в собственное развитие. Кроме учебы и накопления знаний, это может быть стремление к физическому развитию. Хорошо начать посещать фитнес. Спортсмены добьются отличных результатов на соревнованиях.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля 2020 года Близнецы

На этой неделе вы гораздо спокойнее и комфортнее будете чувствовать себя в уединении. Это хорошее время для контакта с природой, поэтому выбирайтесь в лес или на берег озера удить рыбу. Также вы можете заинтересоваться духовными практиками. Это может привести к усилению экстрасенсорных способностей. В это время вы будете осознавать, что без готовности к изменениям и риска вам будет невозможно достичь поставленных целей. Поэтому неделя также связана с усилением потребности в рискованном поведении, желании получить острые впечатления от экстремальных ситуаций. Рекомендуется принимать участие в спортивных состязаниях, ходить на охоту, заниматься научно-исследовательской работой. Усиление сексуальных потребностей может привести к случайным связям.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля 2020 года Рак

У Раков на этой неделе улучшаются отношения с друзьями и партнерами. Возможно, вы возобновите общение с другом или подругой, с которыми долгое время не разговаривали. Также это удачное время для улучшения отношений в браке. Немаловажную роль в примирении супругов может оказать друг семьи, к которому оба партнера относятся с доверием и симпатией. Выходные дни как раз лучше провести в компании друзей или посещая увеселительные мероприятия вместе со второй половинкой. Также можно строить планы относительно совместной с партнером по браку туристической поездки. Хорошее время для урегулирования юридических споров и оформления документов. Вы не будете сталкиваться с бюрократическими проволочками при оформлении визы или загранпаспорта.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля 2020 года Лев

Львы на этой неделе могут добиться хороших результатов, если будут четко понимать основную задачу. Прежде всего, это касается профессиональных достижений, а потом - любой сферы деятельности. Наиболее важные дела отложите на вторую половину недели. В это время перед вами откроются новые возможности, и обстоятельства будут складываться благоприятно. Это прекрасное время для изменения своего режима, начала посещения фитнес-клуба, бассейна, тренажерного зала. Уделяя больше времени своему здоровью, вы сможете организовать свою повседневную жизнь. Старайтесь добиваться того, чтобы окружающее вас пространство содержалось в порядке и чистоте. Прекрасное время для борьбы с вредными привычками путем замены их на полезные.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля 2020 года Дева

Это прекрасное время для влюбленных. Возможно, любимый человек пригласит вас в туристическую поездку. Супружеские отношения укрепляются и строятся на любви и взаимопонимании. Романтические отношения приобретают особую свежесть и остроту новизны. Одинокие Девы могут познакомиться с представителем противоположного пола, возможно, из другой страны или города. Хорошее время для учебы и знакомств по интернету. Также это отличное время для людей, увлеченных каким-то творчеством или занимающихся спортом. Потребность в творческой деятельности может заставить задуматься о смене направления деятельности. У вас может появиться новое хобби или какое-то другое занятие, которому вы будете увлеченно посвящать все свое свободное время. Можно принимать участие в творческих конкурсах — у вас высоки шансы занять призовые места.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля 2020 года Весы

У Весов на этой неделе наиболее позитивное направление деятельности связано с укреплением семейных традиций и заботой об улучшении условий жилья. Можно брать ипотечный кредит под постройку дома или под покупку квартиры. Отношения в семье складываются теплые и доброжелательные. Члены семьи могут проявить готовность работать вместе с вами над благоустройством жилья. Если в вашей семье есть престарелые родственники, то можно обсуждать вопросы о наследстве. Эти сложные вопросы решатся при полном согласии всех заинтересованных сторон. Не исключено, что вам придется проявить заботу о ком-то из членов семьи в связи с ухудшением их самочувствия. Возможно, к вам в гости приедут родственники и это тоже будет связано с определенными заботами и хлопотами.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля 2020 года Скорпион

У Скорпионов эта неделя благоприятна для учебы, общения со сверстниками, друзьями и знакомыми. Возможно, вас пригласят составить компанию в какой-нибудь поездке. Супружеские отношения также гармоничны. Наиболее сложные вопросы о супружестве, которые ранее вызывали споры, теперь получат компромиссное решение. Обязательно обсуждайте с партнером по браку все темы, которые посчитаете актуальными. Только в ходе заинтересованного доброжелательного и спокойного диалога можно найти правильные решения. То же самое относится к деловому сотрудничеству. Ориентируйте себя и окружающих вас людей на эффективную работу. На этой неделе вы сможете успешно решить наиболее сложные вопросы за счет имеющихся у вас деловых и личных связей.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля 2020 года Стрелец

У типичных Стрельцов эта неделя благоприятна для решения материальных вопросов. Ориентируйтесь на деловую активность и решение текущих трудностей. Это хорошее время для урегулирования каких-то практических вопросов, связанных с финансами, ремонтом жилья, бытовой техникой и уборкой помещений. Возрастает ваша потребность иметь в своем доме "братьев меньших"» и делать все необходимое для ухода за животными. Если у вас уже живет семейство попугайчиков или аквариумных рыбок, то вы, возможно, захотите прикупить новых питомцев. Также это благоприятное время для мероприятий, направленных на укрепление здоровья. Многие ваши дела будут вращаться вокруг обеспечения семьи всем необходимым.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля 2020 года Козерог

Удачно складывается эта неделя для Козерогов, которые увлечены каким-то творческим процессом. Возможно, вы найдете себе занятие по душе и будете расходовать на него все свое свободное время. Рекомендуется изучать какие-то новые направления, обучаться самостоятельно тому, к чему имеется желание. Также эта неделя связана с укреплением романтических отношений. Пригласите любимого человека на выходных на концерт или в игровой клуб, весело проведите время, развлекитесь. Если у вас есть дети, то сводите их в цирк, в кукольный театр или в театр юного зрителя. Забота о тех людях, которых вы любите, будет приносить вам самим огромную радость и удовлетворение. Вы будете находиться в эти дни в прекрасной физической форме, что положительно отразится на спортивных достижениях. Наиболее удачное время приходится на конец недели, и особенно на выходные дни.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля 2020 года Водолей

Домашние дела и заботы остаются для Водолеев наиболее приоритетным направлением на этой неделе. У вас могут появиться новые интересные идеи о том, как сделать свою квартиру более удобной, комфортной и функциональной. Возможно, вы поймете, что настало время для покупки посудомоечной машины, мультиварки, хлебопечки или чего-то еще. Также на этой неделе может произойти снятие напряженности и постепенная стабилизация отношений с родственниками. На гармонию в семье может повлиять финансовое положение. Это также хорошее время для тех, кто любит уединяться для проведения духовных практик. Постарайтесь найти время и место, чтобы побыть наедине с собой – это поможет вам разобраться в событиях последних дней и привести душу и мысли в равновесие.

Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля 2020 года Рыбы

На этой неделе звезды ждут от Рыб энергичных и инициативных поступков. Могут активизироваться ваши деловые и дружеские контакты. Вас будут окружать отзывчивые и доброжелательные люди, с которыми вы легко найдете контакт. Поэтому это прекрасное время для новых знакомств. Возможно, вас пригласят в поездку за город, на дачу или на пикник. Там вас ждут приятные впечатления, увлекательное общение и знакомство с интересными людьми. Успешно пойдет учеба у студентов – отдавайте предпочтение факультативным занятиям в группе. Особенностью этой недели может стать то, что чем активнее вы будете себя вести, тем больше людей подключатся вам в поддержку.