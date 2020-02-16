Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (17.02. - 23.02.2020)

С 17 по 23 февраля астрологи советуют улучшать текущие отношения, загадывать желания, удивлять любимых и, конечно, наслаждаться наступающей весной.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Влюбленных Овнов события недели вынуждают к решительности. В случае невзаимной любви, вам лучше стать реалистом и "наступить на горло собственной песне". Столь радикальный ход может изменить мнение партнера о вас и поднять ваш рейтинг, но есть и высокий риск разрыва. Наиболее критичны 18-19 февраля.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

На этой неделе Тельцам лучше не проявлять активность в любви, а уступить право первого хода партнеру. Легкомысленные Тельцы столкнутся с последствиями приключений, а Тельцы-фантазеры — с реальностью. Если вы заигрались в не свойственную вам игру, она начнет приближаться к критическому пиковому раунду.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

На этой неделе влюбленным Близнецам придется о многом подумать заново, и лучше делать это в одиночестве. Осторожные Близнецы предпочтут не ввязываться в любовные авантюры. Увлекающимся темпераментным Близнецам стоит контролировать свое поведение в интимные моменты. Для свиданий удачны 21-22 февраля.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

На этой неделе Раков ждет любовный апофеоз и, возможно, кризис. Вероятность второго выше, если у вас роман с учителем, начальником, иностранцем или влиятельной персоной. Остерегайтесь вызывать на дуэль сильного соперника, вначале просчитайте свои силы. Не стоит задевать чувства верного вам партнера.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

На этой неделе чувства Львов останутся яркими и сильными, а вот внешняя обстановка может стать менее дружелюбной. Не исключено, что вас призовут срочные неприятные дела или возникнут другие серьезные препятствия, мешающие любовной гармонии. Наиболее подходящие дни для свиданий — 17, 21, 22 февраля.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

События этой недели подводят Дев и их партнеров к важному разговору, но торопиться с ним не стоит, лучше отложить его на воскресенье. Новые обстоятельства позволяют вам проявить инициативу. Даже если первая реакция партнера на ваш ход будет бурной и негативной, не сомневайтесь: вы на правильном пути.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Эта неделя обострит все имеющиеся противоречия в любовных отношениях Весов. Если вы не хотите столкнуться с плохим настроением своего партнера или с другим неблагоприятным обстоятельством, то выбирайте для свидания 17, 21 или 22 февраля: в эти дни сила роковых раздражающих факторов будет минимальной.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

На этой неделе влюбленные Скорпионы получат право инициативы или почувствуют нужную для действий энергию. Однако реакция партнера на их поступки не всегда будет мирной. Несмотря на бурные всплески эмоций, обе стороны будут отходчивы. Лучший день для объяснения или доверительного разговора — воскресенье.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

На этой неделе влюбленным Стрельцам предстоит привыкать к новому образу действий. Не исключено, что этот путь будет тернист. Также, он может оказаться затратным — например, частью вашей любовной стратегии станут дорогие подарки или оплата престижных услуг. Лучшие дни для свиданий — 17, 21, 22 февраля.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

На этой неделе даже не слишком влюбленные Козероги подвержены приступам ревности. Добавит проблем ваша амбициозность, злопамятность, максимализм и желание взять реванш. Велик риск обострения отношений, а в худшем случае, их разрыва. Вам следует лучше управлять собой в интервале с 18 по 20 февраля.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

Влюбленным Водолеям стоит ценить периоды гармонии, на этой неделе они станут более редкими. Обстоятельства потребуют более скрытного образа действий или повышенного прагматизма, придется чаще учитывать "бэкграунд" отношений. Для романтического свидания звезды советуют выбрать 17, 21 или 22 февраля.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Влюбленным Рыбам на этой неделе лучше не торопить события, а подводить итоги и "сбрасывать балласт". С любимым человеком стоит о многом поговорить, но лишь в том случае, если между вами есть настоящее доверие. Не стоит принимать и дарить чересчур дорогие подарки (исключение — долгосрочные отношения).