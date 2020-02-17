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Гороскоп на сегодня 17 февраля: Овнов ожидает важная встреча, а Львам нужно больше времени уделить родным

Гороскоп на сегодня 17 февраля: Овнов ожидает важная встреча, а Львам нужно больше времени уделить родным
07:29 Сегодня Телеграф

Гороскоп на сегодня, 17 февраля 2020 года, предусматривает день, в который стоит отказаться от авантюр.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 17 февраля 2020 для Овнов 

    Этот день будет сложным для лентяев и нытиков – в словаре Овнов нет таких слов, и весь период вы будете чувствовать себя превосходно. Главное, примите себя со всеми плюсами и минусами – быть идеальными невыносимо скучно. Денежными вопросами лучше всего заниматься во второй половине дня – фортуна будет благосклонной, и многие сделки окажутся выгодными. Вечером Овнов ожидает важная встреча, и вы должны соответствовать ситуации.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 17 февраля 2020 для Тельцов 

    Не упускайте шансов, которые подарит это время – Тельцов ждет масса интересных предложений от деловых партнеров. Также этот период хорош для творческой деятельности. Не переборщите с рекламой, чтобы не показаться выскочками – гении должны быть скромными, и вы в этом убедитесь. Вечером Тельцы могут приступить к осуществлению грандиозных бытовых планов – ремонт или уборка пройдут на ура, и вы удивите не только домочадцев, но и всех знакомых и соседей. Постарайтесь выкроить время для поклонников – ухажеры сегодня слишком обидчивы, и любые отговорки воспринимают в штыки.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 17 февраля 2020 для Близнецов 

    День станет удачным для начала новых проектов, и Близнецы сумеют заинтересовать влиятельных знакомых – спонсоры вам не помешают. Будьте осторожны в выборе покровителей – бесплатного сыра не бывает, и красивые обещания раздают только мошенники. Особенно внимательными нужно быть во второй половине дня – глядите в оба, и не подписывайте документов без тщательной проверки. На любовном фронте соблазны на каждом шагу, планеты активизируют поклонников, и они напомнят о себе романтическими сообщениями в социальных сетях, или нелепыми надписями в подъезде. Поберегите нервную систему соседей, и старайтесь ограничить общение с назойливыми ухажерами.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 17 февраля 2020 для Раков

    Учитесь концентрироваться на чем-то одном, и не пытайтесь решить все проблемы одновременно. Эта рекомендация на весь день, ведь он будет наполнен непонятными и загадочными событиями. Вечером Раков ждет встреча с влиятельными друзьями – им понравятся ваши идеи, даже не сомневайтесь. Времени на романтику у вас обычно не хватает, но сегодня кое-что изменится – вы будете наслаждаться общением с поклонниками, и даже можете забыть про любимую работу.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 17 февраля 2020 для Львов   

    Расположение планет в этот день обещает быть довольно удачным. Львы преуспеют в творческой деятельности, а кое-кому удастся достичь неплохих результатов в сфере финансов. Всем представителям знака звезды дают совет: будьте осторожны в общении с конкурентами – затишье носит временный характер, и соперники вот-вот активизируются. Сегодня вас завалят выгодными сделками и перспективными контрактами. Но вечером постарайтесь уделить больше времени близким людям – устройте семейный праздник, и исполните желания своих родственников.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 17 февраля 2020 для Дев  

    В данный период вас ждет масса приятных событий, но не теряйте голову, и не верьте всему, что говорят окружающие. Информация, полученная сегодня, потребует особенно тщательной проверки – кто-то пытается вами манипулировать. Читайте между строк, и чаще обращайтесь за поддержкой к специалистам. Звезды припасли романтический подарок – Девы не обделены вниманием поклонников, но в сегодня вас ждет настоящий любовный фейерверк. Не забывайте про служебные обязанности, и потерпите до вечера.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 17 февраля 2020 для Весов 

    Уж кого-кого, а Весов проблемами не испугаешь – вас хлебом не корми, а дай найти выход из сложной ситуации. Но сегодня вам бороться будет не с чем, да и не с кем – деловые партнеры начнут поддерживать все ваши начинания, а босс перестанет придираться из-за ерунды. Не спугните фортуну, и будьте бдительны – следите за тратами, и старайтесь не ввязываться в сомнительные предприятия.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 17 февраля 2020 для Скорпионов 

    Большие проблемы ничуть не страшнее маленьких неприятностей – главное, нужный настрой. Позитива у Скорпионов хватает, и вы быстро разберетесь и с профессиональными вопросами, и с финансовыми затруднениями. Но не спешите расслабляться – сегодня возможен конфликт с конкурентами. Ваши дипломатические таланты плюс порция нахальства – и дело, как говорится, в шляпе, только постарайтесь не испугать соперников раньше времени. Вечер подходит для семейных посиделок.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 17 февраля 2020 для Стрельцов 

    Сегодня вам захочется спрятаться от надоевших проблем, и умчаться, куда глаза глядят. Главное, не забыть про важные дела, которыми Стрельцов загрузило заботливое руководство – не плачьте, и не ругайте начальство, ведь глаза боятся, а руки тем временем делают. Особенно насыщенным в профессиональном плане станет вторая половина дня – коллегам срочно понадобится ваша помощь. Делитесь опытом. Для Стрельцов, которые действительно перетрудились, звезды приготовили лекарство – вечером вас ждет романтическая прогулка, которая подарит массу позитивных и ярких эмоций.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 17 февраля 2020 для Козерогов

    Трудностей сейчас не ожидается, но это не повод бросать работу, и отправляться на поиски приключений – сначала дела, а уж потом всё остальное. Козероги будут настроены на общение – вы легко наладите контакт с деловыми партнерами, и найдете весьма влиятельных покровителей. Не раскрывайте все карты перед спонсорами, и оставьте пару интересных идеек про запас. Вечер станет временем романтических сюрпризов.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 17 февраля 2020 для Водолеев

    Этот день будет прекрасным временем для налаживания деловых контактов – Водолеи превзойдут сами себя. Но старайтесь не тратить на работу всё свободное время, и интересуйтесь проблемами своих любимых домочадцев. Данный период также идеален для учебных занятий, и для воплощения планов – гениями Водолеев не назовут, но ваши идеи найдут достойных слушателей.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 17 февраля 2020 для Рыб

    В этот период Рыбы могут смело планировать денежные сделки – финансовая удача на вашей стороне. Однако от сомнительных контактов звезды советуют воздержаться – во второй половине дня высока вероятность встречи с мошенниками. Вечером Рыбы будут наслаждаться теплым общением с любимыми и близкими людьми. Вам предстоит узнать кое-какие семейные тайны – готовьтесь к долгому и откровенному разговору со старшими родственниками. Романтические встречи и приключения лучше отложить на другой день. И не забудьте найти время для налаживания отношений с маленькими домочадцами – дети будут нуждаться в вашей заботе.

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