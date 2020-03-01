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Гороскоп для всех знаков зодиака на месяц: март 2020 года

Гороскоп для всех знаков зодиака на месяц: март 2020 года
09:31 Сегодня Телеграф

Наиболее удачные дни в марте: 5, 10, 11, 14, 22, 28. Напряженные дни: 2, 3, 8, 20, 26.

Гороскоп на март 2020 для знака Овен

Невозможное действительно возможно! В марте вы будете демонстрировать просто чудеса организованности, дисциплины и продуктивности! Как орешки станете щелкать задачки, которые другим оказались не по зубам. Достигнете всех поставленных целей, и даже больше. Установите личные рекорды, завоевав уважение и расположение коллег и руководства.

Гороскоп на март 2020 для знака Телец

Сделайте для себя то, о чем давно мечтали! Нет ничего плохого в том, чтобы хоть иногда быть эгоистом и жить в свое удовольствие. А в марте звезды на этом прямо-таки настаивают! Слушайте свои желания и постарайтесь их исполнить.

Гороскоп на март 2020 для знака Близнецы

Черпайте силы в общении с родными людьми! Девиз месяца звучит так: "Мой дом - моя крепость". Нигде вы не будете чувствовать себя так хорошо и уверенно, как в родных стенах, в окружении близких людей. Займитесь облагораживаем жилища, освежите интерьер, сделайте перестановку.

Гороскоп на март 2020 для знака Рак

Претворяйте идеи в реальность! Под влиянием планет, в марте вы превратитесь из мыслителя в человека действия. Удивите окружающих и себя обычно не свойственными вам решительностью, настойчивостью и уверенностью в своих силах. Март - месяц крупных побед и достижений.

Гороскоп на март 2020 для знака Лев

Расходуйте деньги с умом! В марте звезды дадут вам многое. Но главное - возможность улучшить свое материальное положение. Если вы приложите усилия, деньги станут приходить очень быстро и в том количестве, которое вам необходимо. Есть одно но: уходить они будут с той же скоростью. Отнеситесь ответственно к составлению семейного бюджета, не будьте расточительны.

Гороскоп на март 2020 для знака Дева

Загадывайте желания - они сбудутся! Дорогие Девы, март - ваш месяц, который подарив вам силы, энергию, вдохновение и энтузиазм. Лесенка, по которой вы поднимались к своей цели, превратится в лифт.

Гороскоп на март 2020 для знака Весы

Наслаждайтесь временем наедине с собой! Выходам в свет и шумным посиделкам с друзьями в марте вы предпочтете спокойное времяпрепровождение в компании самого главного человека в жизни - самого себя. Погрузитесь в мысли, фантазии, читайте литературу по саморазвитию - и найдете ответы на мучающие вопросы.

Гороскоп на март 2020 для знака Скорпион

Берите от жизни все, что она вам дает! Если вы хотите заявить о себе во всеуслышание, сейчас самое время. Можете вынести на общественное обсуждение важные вопросы, касающиеся многих людей. Есть реальный шанс изменить их жизни к лучшему.

Гороскоп на март 2020 для знака Стрелец

Приготовьтесь к взлету! Чтобы выполнить в марте «программу максимум», в самом начале месяца необходимо сбросить лишний груз. Почистите пространство вокруг себя - избавьтесь от ненужных вещей в квартире, на рабочем месте, удалите неиспользуемые папки в компьютере. И тогда ваш «воздушный шар» взлетит до невероятных высот!

Гороскоп на март 2020 для знака Козерог

Расширяйте круг общения! В вашем окружении появятся люди необычных взглядов на мир, носители оригинальных идей. Не упустите уникальный шанс пообщаться с ними! А если удастся подружиться, считайте, что нашли ценнейший клад: из дружбы вы вынесете массу полезного.

Гороскоп на март 2020 для знака Водолей

Доверяйте своей интуиции на 100%! Благодаря удачному расположению звезд в марте вы станете видеть людей насквозь. Достаточно обменяться с ними парой слов, чтобы понять, что на самом деле стоит за их просьбами, советами или предложениями. Вы будете правильно выбирать союзников - найдете людей, которые не только могут, но и хотят вам помочь в решении любых задач.

Гороскоп на март 2020 для знака Рыбы

Воспринимайте каждого человека в своей жизни как учителя! Для роста и внутренних трансформаций необходима энергия. В марте вы ее получите. Планеты будут подталкивать к переменам, причем значительным, как внешним, так и внутренним. Будьте уверены: вы встали на путь процветания!

Любовный гороскоп на март 2020 года для всех знаков Зодиака

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