Финансовый гороскоп на неделю (02.03. - 08.03.2020): все знаки зодиака

Финансовые вопросы заботят многих, и для того чтобы преуспеть, стоит прислушаться к советам астрологов.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Овнам на этой неделе астрологи рекомендуют поменьше говорить и побольше делать. Несмотря на то что звезды и планеты не столь активны, в деловой среде намечается прорыв. Овнам стоит опасаться чрезмерной активности, из-за которой планы могут быть нарушены. Осторожность и внимательность помогут исключить неприятности и отток денежных средств.

С понедельника перед Овнами будет стоять не самая простая задача: справляться с делами и обязанностями самостоятельно, не подключая никого к своей работе. Такая тактика убережет от недоброжелателей, которые на этой неделе особенно активны. Также Овнам не стоит тратить слишком много — есть риск приобрести некачественные вещи и остаться без денег.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам астрологи рекомендуют посвятить время не только работе, но и обратить внимание на личную жизнь. Поддержка близких будет скрашивать рабочие будни и придавать сил для решения серьезных вопросов. На этой неделе влияние ретроградного Меркурия все еще портит планы, однако в этом есть и свои плюсы — можно спокойно завершать необходимую работу.

Финансовую активность на этой неделе лучше приостановить, если речь идет о тратах и о вкладах сбережений в сомнительные дела. Спонтанные покупки могут больно ударить по кошельку, поэтому в магазин лучше отправляться со списком. Приобретать технику лучше со следующей недели, как и покупать билеты, путевки и туры.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

В начале марта Близнецам для успехов в деловой среде придется принимать ответственные решения. От них будет зависеть будущее, а значит, торопиться не стоит. Решительность и напор, безусловно, помогут достичь желаемого, однако астрологи рекомендуют Близнецам сбавить темпы, чтобы не упустить ничего значимого. Звезды и планеты не будут оказывать сильного влияния, поэтому с возникающими проблемами или препятствиями придется справляться своими силами.

Астрологи рекомендуют Близнецам следить за своими словами и не давать пустых обещаний. На этой неделе успех будет напрямую зависеть от ответственности, и если Близнецы нацелены на прибавку, то им придется доказывать свою пригодность не только прилежной работой, но и умением находить оригинальные решения, подстраиваясь под обстоятельства.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Ракам на работе астрологи рекомендуют сторониться конфликтов. Такая тактика спасет от недопонимания, а также освободит от пристального внимания недоброжелателей. На этой неделе астрологи рекомендуют меньше раздражаться, и чтобы справиться с эмоциями, не забывать о дыхательных упражнениях. Они помогут сосредоточиться на делах и меньше реагировать на замечания окружения.

В делах, как и в личной жизни, Ракам не стоит давать пустых обещаний. Внимание и ответственность помогут справиться с временными трудностями и получить достойную награду за выдержку. Что касается трат, то в начале марта уместными будут покупки подарков для близких людей, которые в свою очередь помогут Ракам и поддержат их в трудную минуту.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

В первую неделю марта Львам важно заниматься своей работой и не командовать окружением. Дел будет предостаточно, и астрологи рекомендуют заняться завершением самых необходимых. Новые начинания вряд ли будут удачными из-за влияния ретроградного Меркурия, как и решение финансовых вопросов. На этой неделе траты лучше сократить до минимума, чтобы не терять сбережения, тратя их впустую.

Звезды и планеты не будут активны, поэтому Львам кроме всего прочего придется побороться с собственной ленью. Несмотря на то, что события будут развиваться стремительно, Львам нельзя спешить. Неверные выводы и поспешные шаги могут не лучшим образом сказаться на финансовом положении. Сохранить сбережения помогут не только заговоры, но и отказ от передачи накоплений в долг.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Девам на этой неделе астрологи рекомендуют больше общаться и заводить знакомства в деловой среде. Не сразу, но в обозримом будущем деловые связи могут пригодиться для решения важных вопросов, а некоторые из новых знакомых вполне могут стать в будущем партнерами по бизнесу. Открытость и честность подкупают, поэтому Девам не стоит замыкаться в себе и полностью погружаться в работу.

Наладить финансовый поток Девам поможет не только кропотливая работа, но и умение радоваться мелочам. Позитивный настрой в начале весны важен, ведь с улыбкой и в приподнятом настроении гораздо проще заниматься рутинной работой и не уставать длительное время.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Весам на этой неделе можно рассчитывать на поддержку звезд и планет. Начало весны будет отличным временем для решения финансовых вопросов. Весы смогут найти дополнительные источники дохода или получить надбавку, если зарекомендуют себя перед начальством. Честность и умение распределять время позволят без труда достичь желаемого.

Справиться с возросшей нагрузкой на работе, не упустив перспективных возможностей, будет непросто, поэтому Весам на этой неделе так важно вовремя восполнять запас сил. Небольшие перерывы во время рабочего процесса будут уместными, как и легкие физические упражнения по вечерам или перед началом рабочего дня. С их помощью получится продержаться и не упустить своей выгоды.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Финансовое положение Скорпионов улучшится, если они смогут взять себя в руки и не реагировать на нападки со стороны завистников. На этой неделе астрологи рекомендуют работать самостоятельно, не прибегая к помощи посторонних. Так удастся выполнить свою работу качественно, а также избежать разглашения своих планов. Кроме того, уединение будет полезно для тех представителей Знака, кто с трудом может сдерживать эмоции.

Неудачи и проблемы могут возникнуть лишь в том случае, если Скорпионы начнут тратить силы на посторонние занятия и не смогут сосредоточиться на решении важных вопросов. Справиться с эмоциями и не потакать перепадам настроения получится, если тренировать силу воли и ограничить общение с теми, кто раздражает.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам на этой неделе астрологи рекомендуют сосредоточиться. Влияние звезд и планет будет неоднозначным, что повышает риск проблем с финансами. Тратить деньги в начале весны нужно с умом, постаравшись рассчитать бюджет, чтобы отказаться от спонтанных трат.

В деловой среде успех будет переменчивым, и чтобы Фортуна не отвернулась в ответственный момент, стоит воспользоваться проверенными заговорами на удачу. Сохранить позитивный настрой из-за такой обстановки будет непросто, однако такая необходимость будет, иначе запланированные дела выполнить в срок не получится, как и получить вознаграждение.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Козерогам на этой неделе удастся поправить материальное положение, если не отвлекаться от обязанностей и не соглашаться на авантюры. Вдумчивая и кропотливая работа будет отнимать силы, поэтому после работы так важно расслабляться. Справиться с дурным настроением и зарядиться бодростью помогут близкие, чью заботу Козерогам отвергать не стоит.

Работа на этой неделе будет на первом месте, и астрологи рекомендуют позаботиться о списке дел, чтобы ничего не упустить. Справиться с нагрузкой и побороть желание отложить дела на потом поможет мысль о достойном вознаграждении, которое Козероги смогут потратить на свое усмотрение и порадовать себя долгожданными покупками.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Первая неделя весны — ответственное время, и Водолеям астрологи рекомендуют быть осторожнее. В начале марта есть риск оступиться из-за поспешных выводов, поэтому так важно держать себя в руках и не поддаваться желанию выплеснуть эмоции на окружающих. Привести чувства в порядок помогут медитации, благодаря которым сдерживать эмоции будет значительно проще.

В делах Водолеев ждет прорыв, но для того, чтобы не спугнуть успех, делиться планами не стоит. Недоброжелатели и завистники вполне могут навредить, а значит, предпочтительной будет работа уединенная. Финансовые отношения также стоит приостановить, чтобы ненароком не оказаться обманутыми нечестными на руку людьми.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Рыбам на этой неделе астрологи рекомендуют не только работать, но и профессионально развиваться. Первая неделя весны будет удачным временем для того, чтобы освежить знания, узнать что-то новое или возобновить оставленное ранее обучение. Не исключены командировки, во время которых удастся обзавестись полезными связями и контактами.

Тратить деньги на этой неделе лучше всего на знания, а не на развлечения. Ближе к выходным Рыбы смогут расслабиться и отдохнуть, однако для этого нужно хорошенько поработать Такая гонка может оставить без сил, поэтому Рыбы не должны оставлять без внимания свое состояние и вовремя делать перерывы, восполняя запасы энергии.