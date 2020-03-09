Финансовый гороскоп на неделю (0.03. - 15.03.2020): все знаки зодиака

Финансовый гороскоп — отличная возможность уберечь свои деньги и не попасть в руки мошенников.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Овнам астрологи рекомендуют поумерить пыл и посвятить первую половину недели планированию. Активные траты могут привести не только к финансовым проблемам, но и к сожалению — опрометчивые покупки могут оказаться ненужными или не надлежащего качества. Вторая половина недели будет удачной для финансовой активности. Со среды Овны смогут решить многие вопросы, если будут внимательны. Желательно с четверга по воскресенье раздать долги, чтобы удача не отвернулась.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам на этой неделе астрологи рекомендуют никому не рассказывать о своих планах, чтобы ненароком не спугнуть удачу. Планирование важных дел лучше отложить на конец недели, а в будни заниматься рутинной работой. Везение — величина непостоянная, и чтобы вторая неделя марта прошла без кризисов и оттока финансов, Тельцам стоит взять на вооружение заговоры на достаток.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

На этой неделе звезды и планеты благосклонны к Близнецам, и этот период можно смело использовать для того, чтобы привлечь в жизнь благополучие. Тем, кто ищет работу, обязательно повезет, особенно если вооружиться быстрыми шепотками на удачу. Решать вопросы также будет значительно проще, а значит, можно активно продвигаться по карьерной лестнице, завершать или начинать серьезные проекты.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

В начале недели Ракам астрологи рекомендуют не рисковать и не брать в долг — осторожность и выверенные шаги уберегут от финансовых проблем. Разногласия могут возникнуть в деловой среде из-за влияния планет, поэтому Ракам важно сохранять спокойствие и не поддаваться сильным эмоциям. Медитации, направленные на достижение внутренней гармонии, помогут справиться и провести период с 9 по 15 марта без финансовых проблем и конфликтов с коллегами, партнерами или начальством.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Львов в начале недели из колеи могут выбить конфликты на рабочем месте, поэтому астрологи рекомендуют им одиночную работу, чтобы исключить стычки с коллегами. Первые три дня не стоит рваться в бой — лучше составить план действий, чтобы не спеша выполнить все дела в срок. Со среды наметятся подвижки, и Львы смогут найти способ разрешить финансовые трудности благодаря знаниям и находчивости. Умение приспосабливаться к быстро меняющимся условиям будет важным качеством, ведущим к спеху.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Девы на этой неделе смогут грамотно распорядиться своими финансами, если займутся вопросами, касающимися дома и необходимых нужд. В период 9 по 15 марта удачным будет ремонт и даже переезд. Самым удачным днем для инвестиций астрологи называют четверг. В этот день можно выгодно вложить накопления для их быстрого роста. В конце недели получится достичь новых успехов в карьере, если не медлить и использовать все предоставленные возможности.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Весам астрологи рекомендуют заняться решениям финансовых вопросов в первой половине недели. С понедельника по среду звезды и планеты будут оказывать положительное влияние, а значит, проблем с деньгами возникнуть не должно. С четверга энергетика пространства будет не столь дружелюбной, и во второй половине недели не стоит давать и брать в долг, а также участвовать в сомнительных авантюрах.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионам на этой неделе астрологи рекомендуют не стремиться переделать все намеченные дела разом. Чрезмерные нагрузки могут стать причиной не только переутомления и снижения работоспособности, но и обострения заболеваний. Все это повлечет за собой отток финансов, а значит, с 9 по 15 марта важно распределять силы и обязательно устраивать перерывы. Неспешная и вдумчивая работа принесет свои положительные результаты.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцы будут заложниками своего настроения, поэтому им так важно следить за собой и не допускать сильных перепадов эмоций. В противном случае дела будут даваться сложно, а мелкие стычки и конфликты на работе не позволят завершить начатое в срок и получить достойное вознаграждение. Им для привлечения финансового благополучия астрологи рекомендуют воспользоваться проверенными шепотками, а также заняться образованием, чтобы претендовать на хорошую зарплату.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Козероги в начале недели могут столкнуться с незапланированными расходами, поэтому им так важно соблюдать разумную экономию. Покупки должны быть только запланированными, чтобы в случае острой необходимости деньги не пришлось занимать. Во второй половине недели энергетика звезд и планет будет благосклонной, и в это время Козероги смогут найти способ поправить материальное положение, в том числе за счет дополнительного заработка.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеев ждет активная неделя, и работа может их изнурить, что не лучшим образом повлияет на результаты труда. Астрологи рекомендуют побольше отдыхать, чтобы не перегореть и не отказываться от далеко идущих планов. Трудности будут преодолимы, если верить в себя и принимать предложенную помощь. Финансовому благополучию не угрожает ничто, если Водолеи на этой неделе не будут тратить сбережения на развлечения вместо запланированных покупок.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Рыбам астрологи рекомендуют отказаться от риска, чтобы не лишиться своих денег. Опрометчивые покупки, вложения в сомнительные предприятия или передача своих средств незнакомым людям могут надолго лишить возможности вернуть свой капитал. Уберечься от оттока финансов помогут рациональное расходование средств, а также отказ от любых необдуманных трат.