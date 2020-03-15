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Воскресенье, 15.03.2020
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Гороскоп на сегодня 15 марта: Овнам нужно сохранять спокойствие, а Стрельцов ждут сюрпризы

Гороскоп на сегодня 15 марта: Овнам нужно сохранять спокойствие, а Стрельцов ждут сюрпризы
07:31 Сегодня Телеграф

Старайтесь больше времени проводить с теми, кто смотрит на жизнь оптимистично.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 15 марта 2020 для Овнов 

    Чтобы справиться с работой, придется приложить больше усилий, чем обычно. Даже привычные дела сегодня даются труднее. Вероятны многочисленные задержки, часто не по вашей вине. Важно сохранить спокойствие, избежать конфликтов с окружающими. Не исключено, что вам придется исправлять чужие ошибки. Чем осторожнее и внимательнее к мелочам вы будете, тем меньше проблем возникнет. Будет шанс научиться тому, что вскоре пригодится, или узнать что-то интересное. Не отвергайте новую информацию, цепляясь за привычные заблуждения и убеждения. Возможно, именно сегодня вы начнете менять свое мировоззрение.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 15 марта 2020 для Тельцов 

    У вас получается почти все. Можно браться за трудные дела, есть шанс справиться с проблемами, которые прежде казались неразрешимыми. Вы предпочитаете не действовать проверенными методами, а искать собственные способы и экспериментировать. Часто результат оказывается даже удачнее, чем можно было ожидать. Сосредоточившись на работе, вы быстро решите все текущие задачи. Легко оказывается найти общий язык с людьми. Не важно, с кем вам предстоит разговаривать сегодня. В любом случае вы не растеряетесь и произведете самое благоприятное впечатление.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 13 марта 2020 для Близнецов 

    Сосредоточьтесь на проблемах, с которыми можете справиться, а на все остальное не обращайте внимания. Держитесь подальше от людей, которые вам не по душе, не планируйте с ними совместных дел. Сейчас к вам могут тянуться те, чьи помыслы не слишком хороши.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 13 марта 2020 для Раков

    Не все ваши идеи будут находить поддержку у окружающих. Это может вызвать обиду и раздражение. Но в ближайшее время у вас появятся новые перспективы, касающиеся профессиональной деятельности. И хоть ясности еще не будет, но нужно начать собирать информацию.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 15 марта 2020 для Львов   

    День будет насыщенным и плодотворным, но довольно утомительным. Чаще обычного приходится иметь дело с теми, кто вас не понимает. Долгие объяснения, пустые споры отнимают силы, уже к середине дня вы почувствуете, что нуждаетесь в отдыхе. Не исключено, что придется заниматься какой-то сложной работой, к тому же совершенно незнакомой. К счастью, вы быстро учитесь всему, что нужно. Наступил подходящий момент для того, чтобы что-то изменить в своей жизни. Но лучше не торопиться. Сначала составьте план и все продумайте, в этом случае вам не придется жалеть о сделанном.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 15 марта 2020 для Дев  

    Вам нужно многое успеть, так что стоит пораньше определиться с планами и приоритетами. Окружающие чаще обычного вмешиваются в ваши дела, дают непрошеные советы. Старайтесь пресекать это твердо, но спокойно. Если вы начнете волноваться, то рискуете оказаться жертвой чьих-то манипуляций. Стоит быть осторожнее в общении, особенно с малознакомыми людьми. Не торопитесь делиться идеями. Домашних забот будет больше, чем обычно; не исключено, что придется решать какие-то семейные проблемы. Родственникам может потребоваться финансовая поддержка.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 15 марта 2020 для Весов 

    День будет беспокойным. Работа требует больше внимания, чем обычно: стоит отвлечься на секунду, и возникают проблемы. Люди, прежде не раз помогавшие вам и поддерживающие во всем, сейчас погружены в собственные дела. Поэтому рассчитывайте на свои силы, старайтесь не браться за то, с чем не сможете справиться в одиночку. Нежелательно делать крупные покупки, в финансовых делах стоит быть осторожнее. Будет много приятных романтических моментов. Не исключены неожиданные знаки внимания и любовные признания. Возможным становится восстановление каких-то старых отношений.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 15 марта 2020 для Скорпионов 

    Часто приходится менять планы, потому что возникают новые обстоятельства, которые нужно учитывать. Порой не хватает понимания и поддержки окружающих, вы чувствуете, что остались наедине со своими проблемами, хотя это совсем не так. Возможны неудачные покупки. Но серьезных причин для переживаний нет. Все трудности носят временный характер и скоро будут преодолены. Полезно учиться, узнавать новое, расширять кругозор. Информация, полученная сегодня, наверняка вскоре пригодится. Старые друзья и другие близкие люди будут рады общению с вами, с удовольствием поддержат идеи.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 15 марта 2020 для Стрельцов 

    Возможны разногласия на работе, найти общий язык с руководством и коллегами будет труднее, чем обычно. Личные симпатии и антипатии могут повлиять на ваши решения, это не приведет ни к чему хорошему. Справиться со многими задачами будет проще, если вы не станете ни к ним, ни к себе привлекать лишнее внимание. Стоит воздержаться от громких заявлений, обещаний. Не рискуйте деньгами. Уделите внимание семейным делам. Будет возможность сделать много полезного для близких, решить проблемы, тревожившие их в последнее время. Не исключены неожиданные подарки.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 15 марта 2020 для Козерогов

    День начнется непросто, но сложится удачно. Даже в сложных ситуациях вы принимаете правильные решения: помогают жизненный опыт и интуиция. Окружающим требуется ваша помощь. Вы постараетесь оказать ее, но жертвовать собственными делами ради этого не станете. Не исключены поездки, связанные с работой или хобби. Они окажутся полезными, но времени и сил отнимут больше, чем вы ожидали. Возможны мелкие недоразумения в семье. Близким не всегда понятно, почему вы поступаете так, а не иначе. В таких ситуациях не жалейте времени на объяснения.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 15 марта 2020 для Водолеев

    Будет шанс сделать много полезного, причем не только для себя. Вы справляетесь с тем, что оказалось не по силам другим, потому что действуете собственными методами и не боитесь рисковать. Возможны удачные совпадения, благодаря которым вы сможете укрепить свои профессиональные позиции или увеличить доходы. Друзья могут помочь в работе или дать хорошие советы, касающиеся бизнеса. Вероятны необычные встречи. Новые знакомые произведут на вас сильное впечатление, заставят изменить мнение о каких-то привычных вещах.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 15 марта 2020 для Рыб

    Подходящий день для того, чтобы решить старые проблемы, найти выход из сложных и запутанных ситуаций. Некоторые Рыбы получат важные новости, касающиеся работы. Возможно, решения, принятые в этот день, станут началом новой страницы в вашей карьере. Не спешите отвечать отказом на странные предложения, которые получите сегодня. Они могут оказаться гораздо интереснее, чем кажется на первый взгляд. Полезным оказывается общение с женщинами. Они дают полезные советы, помогают, радуют приятными сюрпризами.

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