Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (16.03.- 22.03.2020)

Советы астрологов помогут вам преуспеть в делах, финансах, работе и любви, обойдя препятствия.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 марта 2020 года Овен

Звезды и планеты находятся в не самом позитивном положении для представителей этого Знака Зодиака. Несмотря на это, Овнам удастся преуспеть в делах, если они приложат достаточное количество усилий и не будут пятиться назад при виде препятствий на пути. Сильные обряды на исполнение желания помогут приблизиться к воплощению мечты в реальность.

Эмоциональный фон будет лишен гармонии, поэтому можно наломать дров в неблагоприятной ситуации. Необходимо держать себя в руках и не начинать скандалов, особенно в людных местах. В отношениях со второй половинкой лучше и вовсе занять выжидательную позицию, чтобы не было даже намека на какие-то неурядицы и несостыковки.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 марта 2020 года Телец

Тельцов ждут приятные встречи и не менее приятные разговоры на этой неделе. В начале недели это будут разговоры касательно работы, а в конце — о любви. Звезды подарят Тельцам хорошее настроение, которым стоит распорядиться мудро. Можно взять и посвятить все время себе, а можно подарить оптимизм и доброту близким людям.

Эти выходные будут отличным временем для смены обстановки. Предпочтительным будет безопасный формат отдыха, но лучше не сидеть дома, а отправиться в неизвестное место с друзьями или второй половинкой. Можно даже сходить за покупками, обновить гардероб. Следование семи правилам фэн-шуй поможет в привлечении денег, работе и тратах.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 марта 2020 года Близнецы

Дела будут идти в гору с понедельника по воскресенье, так что не стоит сомневаться в себе ни минуты. Следование законам процветания позволит изменить свою жизнь за неделю. Все сложности удастся разрешить, но только если Близнецы не будут ждать у моря погоды. Главное сейчас — не пасовать перед трудностями и не бояться высказывать свое мнение.

В конце рабочей недели могут появиться новые идеи, мысли относительно достижения успеха. Желательно доводить начатое до конца и запастись терпением, потому что коллеги и партнеры будут сомневаться в идеях Близнецов до последнего. Сила воли и сила характера помогут представителям этого Знака взойти на Олимп и остаться там надолго.

Гороскоп на неделю с 9 по 15 марта 2020 года Рак

Начало недели будет достаточно непростым из-за дисгармонии звезд и планет. Вследствие этого перед важными жизненными событиями стоит пользоваться заговорами на удачу. Они помогут минимизировать количество встречаемых на пути неурядиц и нестыковок. Что касается личных отношений и любви, то в этой сфере ожидается тишь да гладь.

В конце недели можно сделать сюрприз близкому человеку, другу или второй половинке. Необходимо уделить время общению и не оставаться в одиночестве, потому что в таком случае отдохнуть и повеселиться как следует не получится. Остаться в проигрыше можно и при проявлении агрессии, зависти и ревности. Это не лучшее время для обмана и фальши.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 марта 2020 года Лев

У Львов всё будет достаточно благоприятно. Это время отлично подходит для судебных тяжб, крупных покупок. Все дела, связанные с большими тратами, желательно решать в середине недели. Что касается работы и дел в целом, то они будут занимать много времени и забирать много сил. Мантра силы и энергии решит эту проблему уже в первые дни недели.

Астрологи советуют Львам заняться самообразованием, получением новых знаний. Не стоит торопиться в этих вопросах, потому что память будет не такой острой как всегда. Вообще, спешка в период с 16 по 22 марта может быть опасной во всех сферах. Эксперты советуют быть готовыми к тому, что с первого раза многое может не получаться.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 марта 2020 года Дева

Звезды и планеты в большом диссонансе, но расстраиваться раньше времени не стоит. Первые два дня стоит уделить любимому делу. Вечером стоит побольше проводить времени с близкими и второй половинкой. Ближе к концу недели могут активизироваться недоброжелатели. В связи с этим стоит воспользоваться оберегами от завистников и врагов.

Девам не стоит бояться испытаний, потому что они сделают их сильнее и покажут, кто есть кто. Астрологи не советуют отсиживаться в безопасной зоне. Важно отбивать нападки врагов и не бояться отстаивать свое мнение. Избежать серьезных ошибок в любви поможет осторожность и максимальная дипломатичность. Не нужно тянуть одеяло на себя.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 марта 2020 года Весы

Понедельник будет единственным неблагоприятным с энергетической точки зрения днем. Справиться с неприятностями Весам помогут пять сильных заговоров на удачу. Избежать ошибок поможет также оптимистичный настрой. Домашние дела и хлопоты желательно отложить до выходных, потому что они будут отвлекать от работы.

Если в начале недели будет энергетический спад, то ближе к выходным все силы вернутся к Весам в полном размере. Отдохнуть можно будет так, как того захочется их сердцу. Людям данного Знака повезет практически во всех новых начинаниях и делах 21 и 22 марта. Возможно, что успешно решатся какие-то важные финансовые вопросы.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 марта 2020 года Скорпион

Не стоит пускать деньги на ветер на этой неделе. Скорпионы относительно экономны, но иногда у них появляется непреодолимое желание потратить деньги на какую-нибудь ерунду. Лучше бороться с искушением с понедельника по воскресенье, не давая себе повода потратить лишнего. Развлечь себя придется чем-то другим — например, новыми знакомствами.

Позитивные установки и аффирмации на успех помогут Скорпионам оставаться на волне позитива и не фокусироваться на неприятностях. Астрологи советуют не бояться этим людям ставить перед собой сложные задачи. Чем они будут сложнее, тем меньше будет поводов бросить их. Планеты и звезды помогут найти энтузиазм.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 марта 2020 года Стрелец

Работы в первые дни этой недели только прибавится, но вместе с тем возрастет энергетика звезд. Проблемы могут быть лишь с настроением, но решить их позволят пять полезных способов. Также стоит помнить про отдых. Астрологи не рекомендуют переутомляться в эти дни, потому что сильная усталость будет накапливаться ближе к концу недели.

Неделя очень полезна для восстановления старых отношений и для начала новых. Есть шанс встретить приятного человека уже в первые дни данного периода. Можно ходить на свидания, знакомиться, флиртовать. Это поможет не сгореть на работе от бесконечных мыслей о делах. Лучше первыми делать шаг навстречу перемирию.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 марта 2020 года Козерог

Время располагает Козерогов к спокойному и доброму общению с людьми. Окружающие будут максимально открытыми, поэтому не стоит усложнять себе жизнь бесполезными мыслями об обидах. Также астрологи советуют избавиться от зависти и злости. В этом Козерогам помогут пять эффективных способов. Подобные чувства и эмоции крайне разрушительны.

В работе стоит быть максимально сосредоточенными, внимательными, особенно 18 и 19 числа. Когда звезды и планеты войдут в дисгармонию друг с другом. Не стоит скупиться на приятные слова и для клиентов, товарищей по команде, коллег и начальства. Главное, чтобы это не выглядело наигранно и неискренне. Доброта — сильное оружие.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 марта 2020 года Водолей

Пока что не стоит строить планов на будущее. Проблем накопилось достаточно для того, чтобы их не перекладывать на потом. Именно поэтому астрологи настоятельно советуют Водолеям взяться за то, что на данный момент важнее всего. В начале недели может постоянно меняться настроение и проявляться негативные привычки. Важно, чтобы это не отражалось на планах.

В работе важно показать начальству и коллегам свою решительность, трудолюбие и готовность прийти на помощь. Это поможет обзавестись поддержкой со стороны этих людей, а также отразить нападки со стороны недоброжелателей. Также эксперты советуют не тратить много денег и не давать их в долг.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 марта 2020 года Рыбы

На буднях Рыбам полезно будет избавиться от лени и апатии. Звезды и планеты сделают этих людей более продуктивными и удачливыми в делах и в работе. Можно будет даже совершить ряд важных покупок. Главное — не останавливаться на достигнутом, потому что энергии хватит на всё. Астрологи советуют верить в себя и не падать духом.

На выходных никаких мыслей о работе быть не должно. Это обязательное условие привлечения удачи. Также очень важно начать избавление от вредных привычек, позаботиться об укреплении здоровья. В веренице дел на буднях важно не забывать про отдых и общение с друзьями, близкими. Переутомления крайне опасны сейчас.