Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (23.03.- 29.03.2020)

Советы астрологов помогут вам преуспеть на этой неделе в любой из сфер жизни и привлечь больше удачи в свою жизнь.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года Овен

Астрологи и эксперты выделяют несколько опасных привычек, которые способны разрушить вашу жизнь. Именно от них на этой неделе Овнам стоит попробовать избавиться в самую первую очередь. Тем, у кого этих привычек нет, уже с первых минут понедельника будет улыбаться удача вплоть до четверга.

Утром в четверг настроение звезд и планет резко пойдет на спад. Из-за этого могут начаться некоторые неурядицы в сфере финансов. В любовных делах все по-прежнему будет достаточно спокойно и оптимистично. В целом неделя способна подарить Овнам много ярких эмоций. Своим позитивным настроением стоит делиться с окружающими.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года Телец

На этой неделе многие люди из окружения Тельцов могут захотеть обрести контроль над их разумом. Следование двенадцати законам Вселенной поможет Тельцам не допустить постороннего вмешательства в их жизнь. Это будет очень продуктивная неделя для самостоятельных и самодостаточных представителей данного Знака Зодиака.

Не стоит рисковать и влезать в авантюры, ведь самый приятный успех — это тот, который заслужен упорным трудом. Большая удача ждет представителей творческих профессий и всех, кто вынужден по долгу службы работать с людьми, много общаться. Неделя прекрасно подходит для покупки страховок, оформления кредитов, составления плана покупок на будущее.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года Близнецы

У Близнецов начинается время, когда принятие важных решений может требовать гораздо меньше времени. В этом плане стоит сказать спасибо интуиции, которая обострится во вторник и пробудет в таком состоянии до самого конца недели. Она окажется очень полезной в финансовой сфере и в работе.

В амурной сфере полезной будет медитация на привлечение любимого человека и приятных событий. Повезет и тем, кто пока одинок, и тем, кто уже состоит в отношениях. В принципе, астрологи не ставят запретов на любовные признания, планирование свадьбы и знакомства с родителями. Важно делать то, что принесет хорошее настроение обоим половинкам.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года Рак

У каждого из нас есть свои жизненные принципы, которые у Раков с 23 по 29 марта могут измениться самым кардинальным образом. Произойдет это спонтанно. В первой половине недели — примерно до 26 марта включительно — причиной могут стать очень позитивные новости и перемены в делах и любви.

С 27 по 29 число Вселенная может внести негативные коррективы в жизни Раков, но даже в таком случае им удастся быстро подстроиться под изменения любого характера. Самое главное — не врать себе или окружающим. В противном случае можно нарваться на серьезные столкновения взглядов. Придется сражаться за свою территорию, а это энергозатратно.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года Лев

У Львов наступает период мелких и назойливых конфликтных ситуаций. В отношениях с окружающими стоит вести себя более дипломатично, борясь с импульсивностью и агрессией. Если этого не делать, можно потерять друзей, любовь и лидерские позиции на работе. В конце недели возможны приятные и неожиданные сюрпризы самого разного плана.

Самыми приятными днями станут 23, 28 и 29 марта. В эти дни можно наткнуться на интересные знакомства и породить очень важные творческие идеи. Желательно пользоваться в эти дни шепотками на богатство, чтобы еще больше повысить вероятность удачных покупок или повышения зарплаты, доходов.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года Дева

Самые неблагоприятные дни недели — 23 и 24 марта. В это время Девам желательно подольше пребывать в уединении, потому что наибольшая опасность может исходить от окружающих людей. Пришло время побыть вдали от суеты, разобраться в себе и своих проблемах. В эти же дни Дев могут посетить очень важные творческие мысли.

Накопленные ранее отрицательные эмоции могут дать о себе знать в любое время. Именно поэтому эксперты советуют пользоваться эффективными методами избавления от негативных эмоций. Главное — не выливать свою злобу на окружающих. На выходных астрологи рекомендуют больше бывать на свежем воздухе и не переутомляться.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года Весы

Весам не стоит бояться перемен в этот период. Многим представителям этого Знака удастся перевести любовные и дружеские отношения на новый уровень. Для этого придется больше времени уделять заботе о друзьях и второй половинке. Проблема может быть только в нехватке сил, но пополнить их запас поможет дыхательная гимнастика.

Если поступит предложение о переходе на новое место работы, можно уверенно соглашаться. Любые подобные изменения позитивно скажутся на настроении Весов и на их удаче. Первые пару дней недели лучше не тратить лишнего, а вот на выходных и в пятницу 27 марта можно дать себе возможность разгуляться. Можно покупать все самое важное и необходимое.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года Скорпион

Неделя идеально подходит для получения новых знаний, обмена опытом, новых испытаний и задач. Удачной будет подготовка к экзаменам. После 24 марта полезно будет знакомиться с новыми деловыми партнерами и в целом с людьми. Есть высокая вероятность повстречать будущего друга, подругу или даже вторую половинку.

Настроение и энергетика звёзд и планет указывают на то, что Скорпионов могут ожидать приятные изменения во всех сферах жизни. Пять главных признаков укажут на то, что эти изменения уже очень близки. Неделя хороша для общения, совместной работы. Уединение — не лучший способ полезного времяпрепровождения.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года Стрелец

На этой неделе астрологи советуют постоянно сохранять физическую активность. Упражнения, спортзал или простая ходьба могут существенно улучшить настроение. Конец недели лучше провести с семьей, подальше от рабочей суеты и проблем. Полезно будет отправиться вместе в другой город, сменить обстановку, навестить родственников.

Зона комфорта Стрельцов достаточно широка. Эти люди могут находиться в неблагоприятных условиях достаточно долгое время, но при этом не терять самообладания. На этой неделе звезды и планеты постараются в очередной раз проверить Стрельцов на прочность. Произойдет это в период с 25 по 27 число.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года Козерог

Пришло время пересмотреть свои отношения с партнером либо свои методы поиска любви. Козерогам необходим небольшой самоанализ, чтобы лучше понять свои ошибки и наметить планы на будущее. Эти люди относятся к самым ответственным и надежным, однако, сейчас лучше сфокусироваться только на своих личных проблемах.

Полезно побыть небольшими эгоистами и в любовной сфере жизни ближе к концу недели. Пришло время подумать о себе любимых, сходить по магазинам, купить новую одежду, сделать новую прическу, порадовать себя развлечениями. Одиноким представителям Знака лучше посвятить время домашним заботам, а не самокопаниям.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года Водолей

На выходных астрологи советуют заняться уборкой и наведением порядка. Это поможет поднять настроение, сделать свой дом местом силы. С понедельника по четверг ожидается большой прирост энергии со стороны звезд и планет. Жизнь Водолеев будет полна приятных моментов и удачи, поэтому можно будет заниматься любыми удобными делами.

С пятницы по воскресенье может наступить период обострения отношений с родственниками и второй половинкой. Обида может возникнуть буквально на ровном месте. Если на работе в пятницу придется много трудиться, на выходных лучше не перегружать себя заботами, а расслабиться, посмотреть кино, почитать книгу.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 марта 2020 года Рыбы

На этой неделе Рыбы могут открыть в себе новые таланты. Пришло время для поиска новых увлечений, новых источников дохода и вдохновения. Звезды и планеты активизируют энергетику и силу Рыб, позволив им разрешить все самые важные проблемы в самый короткий срок. Полезно будет прислушиваться к внутреннему голосу.

В понедельник и воскресенье ожидаются всплески негативной энергии, которые могут привести к недомоганию и стрессу. Заговоры на крепкое здоровье помогут Рыбам обойти стороной непонятную усталость. В эти же дни возможны непредвиденные траты, появление новых забот и проблем во всех сферах. Придется запастись терпением.