Гороскоп для всех знаков Зодиака на 31 марта 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 31 марта 2020 для Овнов Значительная часть дня будет посвящена решению домашних проблем. Не исключено, что придется в спешке покупать что-то, например, бытовую технику или материалы для ремонта. Планы, которые вы строили раньше, придется изменить: выяснится, что обстоятельства складываются совсем не так, как ожидалось. Но все это не испортит вам настроения. Вы найдете способ использовать любые события в своих интересах. Нужно быть осторожнее с деньгами: сегодня вы рискуете потратить их на то, без чего вполне могли бы обойтись. Возможны хорошие новости. Чаще всего они касаются ваших близких.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 31 марта 2020 для Тельцов Вам нужен отдых; именно ему и стоит посвятить этот день. Позвольте себе никуда не спешить, заниматься только тем, к чему действительно лежит душа. Не исключены неожиданные предложения. Если они исходят от ваших друзей, соглашайтесь, не раздумывая – все будет отлично, вы получите массу позитивных эмоций. Возможны интересные поездки, в том числе незапланированные. Многих Тельцов в этот день ждут приятные знаки внимания и романтические сюрпризы. Не исключены и любовные признания. О своих чувствах расскажут те, кто долго их скрывал.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 31 марта 2020 для Близнецов Важно сохранять здравый смысл. Именно от того, удастся ли вам это, зависит течение этого дня. Не поддавайтесь на провокации и не верьте обещаниям, на которые так щедры люди, стремящиеся привлечь ваше внимание. Любые важные решения нужно принимать самостоятельно: чужие советы и подсказки бесполезны и даже опасны. Вероятны хорошие новости издалека, известия от старых знакомых. День стоит планировать так, чтобы во второй его половине у вас осталось время для отдыха. Можно в это время проводить какие-то оздоровительные процедуры, они дадут нужный результат. Занятия спортом будут эффективны.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 31 марта 2020 для Раков Каждый шаг должен быть хорошо обдуман, поэтому старайтесь не спешить. Есть шанс сделать много полезного и для себя, и для окружающих, но для этого важно не отвлекаться на пустяки, не тратить время на пустые разговоры и споры. Старайтесь использовать любую возможность, чтобы научиться новому. Есть шанс получить информацию, которая вскоре пригодится. Деловые разговоры стоит отложить до вечера. Благоприятный день для поездок. Вдали от дома можно не только хорошо провести время, но и познакомиться с очень интересными людьми, а также сделать удачные покупки.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 31 марта 2020 для Львов Интересный день. Вы энергичны и решительны, ни минуты не тратите напрасно. Можно не только самостоятельно сделать много полезного, но и других организовать. Вашим лидерским качествам найдется достойное применение. Стоит проявить инициативу в личных отношениях: нет сомнений в том, что ее поддержат. Не стесняйтесь говорить о своих чувствах. Близким людям можно доверить свои самые сокровенные мысли. Важно не откладывать запланированные дела ради мимолетных желаний и капризов. Найдите в себе силы противостоять соблазнам, и позже вы себя не раз за это похвалите.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 31 марта 2020 для Дев Благоприятный день для общения. Вы способны поладить с самыми разными людьми. Сегодня с вами будут рады иметь дело даже те, кто обычно предпочитает ни к кому не обращаться и обходиться собственными силами. Появится возможность помочь близким, поддержать в трудный момент того, кто вам особенно дорог. Более теплыми становятся семейные отношения, ссоры и разногласия остаются в прошлом. Привычные дела кажутся скучными и однообразными, хочется чего-то нового. Вы с удовольствием экспериментируете, не боитесь рисковать. Оригинальные решения часто оказываются удачными.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 31 марта 2020 для Весов Возможны финансовые трудности. Они не так серьезны, как кажется на первый взгляд, но вам могут сильно испортить настроение. Не исключено, что придется отказаться от каких-то покупок или отложить запланированные развлечения. Сильно огорчаться по этому поводу не стоит: скоро все наладится. Могут неожиданно появиться дела, неожиданно возникшие бытовые проблемы потребуют решения. Что бы ни происходило, вы чувствуете поддержку близких людей. На них можно опереться во всем. Это подходящий момент для того, чтобы обсудить общие планы на будущее, принять какие-то решения, важные для всех.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 31 марта 2020 для Скорпионов Очень плодотворный день. Он отлично подходит для того, чтобы браться за какие-то сложные дела: шансы справиться с ними хорошо очень высоки. Вы найдете способ обезоружить давних недоброжелателей и сразу почувствуете себя увереннее. Не исключено, что придется отстаивать свои интересы в спорах. Вы проявите твердость, но сохраните спокойствие – в результате недавние оппоненты станут союзниками. Подходящий день для поездок. Можно отправляться и в короткие, и в длительные путешествия – те и другие оставят самое приятное впечатление. Вечером вероятны приятные знакомства.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 31 марта 2020 для Стрельцов Сегодня вы особенно впечатлительны и остро реагируете на все, что происходит вокруг. Иногда пустяка достаточно, чтобы вы утратили равновесие, начали сердиться. К сожалению, порой жертвами вашего гнева становятся самые близкие люди. Стоит быть осторожнее с новыми знакомыми. Они очень стараются произвести на вас хорошее впечатление, но руководствуются отнюдь не лучшими намерениями. Будет возможность решить сложные финансовые вопросы. Некоторые Стрельцы найдут новый источник доходов. Не исключены крупные денежные поступления, ценные подарки.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 31 марта 2020 для Козерогов За этот день удастся многое успеть. Вы не только отлично справитесь с собственными делами, но и другим поможете. Быстро разобравшись в сложных, неоднозначных ситуациях, вы принимаете верные решения, находите кратчайший путь к цели. Не исключено, что напомнят о себе люди, которых вы когда-то поддержали. Они могут сделать интересные предложения или попытаться как-то отблагодарить вас. Легко поладить с близкими. Можно говорить об общих делах, обсуждать проблемы и планы на будущее – серьезных разногласий и конфликтов не возникнет. В конце дня вероятны приятные сюрпризы.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 31 марта 2020 для Водолеев Вы так решительно отстаиваете свои интересы, что порой даже не замечаете, что ни них никто и не покушался. Возможны разногласия с близкими: ваше поведение часто кажется им вызывающим, даже агрессивным. Вы не прислушиваетесь к советам, предпочитаете руководствоваться собственным здравым смыслом. Это оказывается очень полезным там, где дело касается денег и ценного имущества. Подходящий день для занятий спортом и физической работы. Направив свою энергию в мирное русло, вы сможете добиться отличных результатов.