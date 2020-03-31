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Вторник, 31.03.2020
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Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (30.03.- 05.04.2020)

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (30.03.- 05.04.2020)
07:29 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

события на этой неделе будут иметь особое значение и часто могут быть началом некоего длительного процесса. Исключительно удачный момент для старта бизнес проектов. Те, кто рожден вблизи 5 апреля, в этом году могут обрести богатство и власть.

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля 2020 года Овен

Не самое простое время ожидает вас, зато в конце этого периода вы получите приятный бонус. За поддержкой сейчас лучше обращаться к семье, а не к друзьям. Некоторые планы, которые вы хотели осуществить в ближайшее время, сорвутся. Вскоре вы поймете: это к лучшему.

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля 2020 года Телец

"Не все то золото, что блестит", - не забывайте об этом на этой неделе. Не стоит доверять людям, с которыми вы знакомы недавно, есть риск ошибиться в них. В семье возможны временные ссоры. Постарайтесь держать себя в руках и не накалять обстановку.

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля 2020 года Близнецы

Не принимайте в спешке никаких решений и не позволяйте окружающим влиять на вас. Сейчас важно действовать с холодной головой. Период благоприятен для завершения накопившихся рутинных дел. Посвятите им будние дни, а выходные проводите в теплом семейном кругу.

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля 2020 года Рак

Период благоприятен для самосовершенствования. Сейчас можно и нужно получать образование, открывать бизнес, начинать дела. Не бойтесь возможных финансовых проблем: удача в этом вопросе будет на вашей стороне. Вас ждет судьбоносное знакомство.

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля 2020 года Лев

У вас, наконец, появится весеннее настроение. Заботы отступят, вопросы, которые казались неразрешимыми, решатся сами собой. Старайтесь сейчас работать в команде единомышленников, и не пожалеете об этом. В одиночестве у вас не получится добиться высоких результатов.

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля 2020 года Дева

Сложную работу в ближайшее время лучше делегировать, иначе у вас не хватит сил. Старайтесь больше встречаться с друзьями. В семейных отношениях уступите роль главного второй половинке. У творческих людей сейчас наступит период вдохновения, воспользуйтесь им.

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля 2020 года Весы

Никаких глобальных проектов пока начинать не стоит, так же как и строить планы на будущее. Спокойно выдохните. Период расслабленный: это время, когда нужно замедлиться и качественно отдохнуть. Если вы мечтаете завести питомца, сделайте это на этой неделе.

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля 2020 года Скорпион

По-настоящему романтический период ожидает вас сейчас. Возлюбленный удивит инициативой и напором: смело поддавайтесь ему! На работе против вас могут строить козни. Не ввязывайтесь в разборки, оставайтесь спокойны, займитесь своими непосредственными обязанностями.

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля 2020 года Стрелец 

Энергетически мощный день ждет вас 30 марта. Назначайте важные встречи именно это число. Сложности с деньгами могут возникнуть ближе к концу недели, но все поправимо, если вы не будете тратить лишнего некоторое время. Будьте аккуратны: повышен риск получения травм.

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля 2020 года Козерог

Семейные отношения - это то, на чем вам стоит сконцентрироваться сейчас. Взаимодействие со старшим поколением может быть непростым, напряженным. Проявите гибкость, чтобы не было конфликтов. На работе начальство оценит ваш труд: не исключено, что вы получите премию.

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля 2020 года Водолей

Идеальный период для любых переговоров и серьезных решений. Звезды сулят вам успех в них. Важно выглядеть на высоте. Для этого можно записаться в спортзал. С некоторыми друзьями возможны недомолвки. Не накаляйте обстановку: дайте человеку время, все наладится.

Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля 2020 года Рыбы

Не каждому представителю знака удастся поймать удачу за хвост в эти дни. Будьте трудолюбивы и упорны, чтобы вас заметили. В личной жизни возможны разочарования, но звезды обнадеживают: все к лучшему! Не замыкайтесь в себе и не оставайтесь в одиночестве сейчас.

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