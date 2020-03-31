Бизнес-гороскоп на неделю (30.03. - 05.04.2020): все знаки зодиака

Сейчас не стоит строить воздушных замков, надо постоянно повышать и доказывать свой профессионализм и по возможности позаботиться о дополнительных доходах. Начните с этой недели.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Овны на этой неделе смогут увеличить уровень доходов за счет более рационального использования рабочего времени. Также вы можете рассчитывать на содействие окружающих людей. Используйте имеющиеся у вас деловые связи – вам обязательно помогут. Также вы сможете проявить свои лучшие качества в переговорном процессе и в сборе полезной информации. Вам удастся найти и предложить компромиссные решения, особенно если речь идет о многосторонних переговорах.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам на этой неделе удастся увеличить свои доходы за счет повышения уровня профессионального мастерства и интенсификации труда. Отношения с начальством складываются доброжелательные. Начальство будет поощрять ваше стремление к освоению новой техники. Вы способны будете проявить свои лучшие деловые качества. Старайтесь действовать инициативно, быть в курсе всех новостей и активнее идти на деловые контакты. Доходы могут вырасти или стабилизируются на достаточно высоком уровне.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Звезды советуют Близнецам использовать эту неделю для расширения своих представлений о профессиональных технических тонкостях. Обмен опытом с коллегами из других регионов поможет вам повысить свою квалификацию. Вместе с тем будьте разборчивее в текущих деловых контактах и не позволяйте никому отнимать ваше рабочее время на неактуальные разговоры. Возможно, вы сможете успешно проявить себя в каком-то сложном деле, что положительно отразится на вашей деловой репутации.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Удачно складывается эта неделя у Раков, которые активно используют в своей работе компьютерную технику и возможности интернета. Успешно идет освоение информационных технологий. Вторая половина недели благоприятствует тем, кто ищет дополнительную подработку. У вас могут значительно вырасти финансовые поступления. Это может быть следствием успешной работы деловых партнеров и их партнерских отчислений. Также вы можете преуспеть за счет взаимовыгодного сотрудничества с родственниками.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Деловое партнерское сотрудничество может стать наиболее успешным направлением деятельности Львов на этой неделе. Рекомендуется приложить максимум усилий для того, чтобы как можно лучше адаптироваться к складывающимся внешним обстоятельствам. Эти обстоятельства будут благоприятствовать вам. И от вас не потребуется проявлять личную инициативу. Гораздо важнее суметь вовремя среагировать, чтобы использовать благоприятную конъюнктуру момента.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Девам на этой неделе удастся добиться позитивных подвижек в карьере. Начальство может высоко оценить ваш вклад в работу. Вы сможете проявить свои пробивные способности и добиться значительных результатов. Звезды советуют вам открыто и прямо отстаивать свои интересы невзирая на чины и звания – такая позиция повысит уважение к вам со стороны вышестоящего начальства. Между начальством и подчиненными устанавливается гармоничное деловое взаимодействие.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

У Весов на этой неделе могут открыться новые перспективные направления для профессионального роста. Возможно, вам предложат поехать в командировку по обмену опытом или вы сможете успешно пройти экзамены по переаттестации. Используйте эту неделю для овладения тонкостями работы с техникой. Особенно это относится к совершенствованию навыков в работе с компьютерными технологиями и работы с использованием программного обеспечения. Постарайтесь в любой работе найти возможность, чтобы привнести в неё свою индивидуальность. Также это хорошее время для совершенствования стиля и методов работы. Успешно проходят сделки с валютой.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионы на этой неделе могут увеличиться финансовые возможности за счет привлечения сторонних инвесторов. При необходимости вы сможете быстро и без бюрократических осложнений оформить в банке ипотечный кредит. Преуспеют работники в сфере услуг. Благодаря индивидуальному подходу к клиентам и доброжелательности вы получите много положительных отзывов. Увеличится количество потенциальных клиентов, желающих сделать вам заказ. Хорошее время для инвестиций в строительные и ремонтные работы. Вам будет свойственна практичность и основательность в работе.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам на этой неделе рекомендуется активнее развивать деловое сотрудничество с партнерами и коллегами. Возможно, вам поступит ценная информация, благодаря которой вы сможете расширить свои экономические связи. Обязательно доводите до конца начатые дела. Обращайте особое внимание на творческих и технически подкованных людей, которые могут появиться в поле вашего зрения – эта категория лиц сейчас вполне может пойти вам на роль деловых партнеров. Чем больше будете общаться, тем выгоднее предложения вам могут поступить.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Козерогам на этой неделе может необычайно повезти в деньгах. За что бы вы ни взялись, всюду вашу работу будут сопровождать выгодные возможности, заказы. Особенно это почувствуют те, кто работает на сдельной системе оплаты. Немаловажным положительным фактором может стать успешное сотрудничество с коллегами и подчиненными. Во многом рост доходов может быть связан с вашим трудолюбием. Немалая прибавка к доходам может быть получена за счет более грамотного использования техники и механизмов, а также за счет интенсификации труда.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Звезды ждут от Водолеев на этой неделе творческих новаций и смелых инициатив. Это удачное время для тех, кто умеет рисковать и ловить момент для получения высокой прибыли от спекулятивных сделок. Преуспевают игроки на бирже. Вместе с тем это не лучшее время для ведения переговоров и подписания соглашений о партнерском сотрудничестве. Удачно сложится эта неделя для работающих по свободному графику. Вы сможете эффективно распорядиться своим рабочим временем и добиться максимального результата.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

У Рыб на этой неделе улучшается информационный обмен с теми людьми, которые участвуют в деловом сотрудничестве. Легко устанавливаются деловые связи, и вам не составит труда отыскать необходимую информацию. Хорошо пойдут дела у фрилансеров и тех, кто работает удаленно, не выходя из дома. Вы сможете существенно укрепить свои финансовые возможности. Возможно, это будет связано с дополнительными финансовыми поступлениями от родственников или от частных заказов. Это хорошее время для благоустройства рабочего места.