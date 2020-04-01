Любовный гороскоп на апрель 2020 года для всех знаков Зодиака

Любовный гороскоп сулит достаточно счастливый, но все же проблемный апрель.

Овен

Апрель не обещает Овнам каких-то радикальных перемен на любовном фронте. Вероятность встречи со своей второй половинкой невелика, несмотря на то, что внимание противоположного пола будет в избытке. Однако не стоит расстраиваться. Одиночество поможет навести порядок в собственной жизни, а также натолкнет на правильные мысли. А вот семейных Овнов ждет период романтики. Любовь засияет с новой силой, как в первые недели романа.

Телец

Апрельские звезды вдохновят Тельцов на романтические подвиги и короткие романы, которые вряд ли перейдут в серьезные отношения. На горизонте — период экспериментов, новых открытий и желаний кардинально изменить свою жизнь, из-за чего будет очень сложно остановить свой выбор на ком-то одном. Даже Тельцам в крепких отношениях захочется освежить чувства, внести в них новизну и счастье.

Близнецы

Любовный гороскоп предостерегает Близнецов от спонтанных решений. Не стоит допускать осечки, иначе можно спугнуть свое счастье. В первую очередь эта рекомендация касается тех, кто находится в шаге от взаимности. Апрель подарит шанс показать потенциальному спутнику или спутнице, что вы отличная партия. Что касается Близнецов в браке — тут все не так безоблачно. Если любимый человек не спешит рассыпаться комплиментами, стоит присмотреться к взаимности — не стоит строить любовь на энтузиазме одного участника.

Рак

В апреле семейные Раки могут рассчитывать на счастливое течение событий. Вселенная подарит возможность обрести счастье с любимым человеком, разделить тепло, проявить внимание и оставить за бортом все противоречия. По словам астрологов, партнеры начнут понимать друг друга на уровне чувств, поддерживать жизненные взгляды. Чтобы такая идиллия продлилась как можно дольше, важно показать партнеру ценность этих отношений. Одиноких Раков ждет успех: смелость и напор помогут завоевать чужое сердце.

Лев

При желании в апреле Львы смогут освежить чувства, пребывая в браке, или завоевать любовь. А вот Львам со свободным сердцем астрологи советуют приготовиться: поиск подходящего партнера может затянуться. В этом случае рекомендуется просто быть собой и не погружаться в затворничество и самокопание. Не стоит отказываться от общения, свиданий, новых знакомств. Чем больше времени одинокие Львы проведут в компании коллег и друзей, тем быстрее притянут к себе счастливые перемены. Главное правило — компания должна быть теплой и уютной, под стать апрельским дням, за которыми последует солнечный май.

Дева

Семейным Девам в апреле лучше не делать необдуманных выводов: можно отпугнуть гармонию и взаимопонимание в паре. Любые сомнения следует обсуждать — это укрепит чувства, сблизит и поможет избежать досадных ошибок. Что касается свободных Дев, то их ждет благоприятный апрель: будет много шансов понравиться и произвести впечатление. Именно в этом месяце звезды позволят основать крепкий фундамент, на котором в будущем удастся выстроить счастливые отношения.

Весы

В апреле влюбленных Весов ожидает рассвет внутренних сил. Они будут уверены в своих чувствах, что позволит дать отпор соблазнам и уговорам завистников. Вполне вероятно, придется доказать свои чувства делом. После этого, даже если чувства успели угаснуть, они обязательно вспыхнут с новой силой. Только важно быть всегда в поле зрения любимого человека, чтобы в нужное время оказаться в нужном месте. Ну а одиноким Весам, чья личная жизнь протекает безрадостно, звезды советуют решиться на перемены.

Скорпион

Активность и чувственность Скорпионов в апреле привлечет много поклонников. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не отвергать потенциальных спутников, а присмотреться к ним — вероятно, среди них найдется человек, который предназначен судьбой. Скорпионы с разбитым сердцем имеют шанс влюбиться с новой силой, как в первый раз. Приток романтики ждет и тех, кто давно в браке. Буря эмоций и романтических переживаний может пробудить желание дарить подарки, удивлять и радовать любимого человека — и этим желаниям не стоит противиться.

Стрелец

Стрельцам со свободным сердцем гороскоп сулит романтические приключения. Астрологи не исключают возможность интрижки, но звезды не видят в жизни того человека, с которым можно построить крепкие отношения. Возможно, он уже на горизонте, но пока еще далеко. Заинтересованным Стрельцам можно расширить круг знакомых, и тогда прогноз обязательно изменится в лучшую сторону. Семейным представителям Знака не стоит усложнять подозрениями свои отношения. Если броситься в этот омут сейчас, есть риск не выбраться оттуда.

Козерог

Личная жизнь подготовила для Козерогов сложные испытания. Произойдут они на волне появившихся разногласий с партнером. Астрологи советуют быть наиболее деликатными при выяснении отношений и решении возникших проблем. Нежность и гибкость помогут пережить любые неприятности. А вот импульсивность и резкость нарушит гармонию и оттолкнет близкого человека. Свободным Козерогам стоит обходить стороной служебные романы, так как они в итоге способны принести проблемы.

Водолей

Влюбленных Водолеев ждет благоприятный, но богатый на эмоции апрель. Весна обещает вспышки чувств и буйство эмоций, и возможно, в длительных отношениях это разожжет былую страсть. Однако астропрогноз предостерегает от мимолетных увлечений. Водолеям, связанным узами брака, не стоит лишний раз смотреть по сторонам. Эта же рекомендация относится и к Водолеям в поиске: даже если появится непреодолимое желание срочно броситься в водоворот любовных приключений — время неподходящее.

Рыбы

В этом апреле Рыбы будут настроены романтично, и начало месяца ознаменуется новым романом или увлечением, которое может перерасти в крепкие долговременные отношения, если Рыбы не будут спешить и позволят событиям развиваться поэтапно. Рыбам в браке стоит стать терпеливее к любимым партнерам, слушать их желания и оказывать посильную помощь. Обязательно нужно найти время, чтобы поговорить с партнером о наболевшем — это не только подарит решение затянувшегося конфликта, но и внесет гармонию в отношения.