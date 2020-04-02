Гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 апреля 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 2 апреля 2020 для Овнов Сейчас нужно во всем соблюдать осторожность. Не исключены отдельные разочарования в людях, на которых вы возлагали большие надежды. Не выступайте в роли инициатора конфликтов. Необходимо постоянно пополнять запасы энергии, так как ваши эмоциональные затраты будут высокими.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 2 апреля 2020 для Тельцов При решении любых деловых вопросов не стоит рисковать. Не планируйте встреч, которые могут вас вымотать. Не исключено вознаграждение за ваше терпение и все то, что вы делали для других людей раньше. Наступил удачный период для тех, кто хочет внести изменения в свой внешний облик или личную жизнь.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 2 апреля 2020 для Близнецов Этот день нужно до отказа заполнить встречами и делами. Только не втягивайте в них близкого человека. Сейчас вы будете особенно чувствительными к критике, поэтому обсуждение любой ситуации способно перерасти в конфликт. Вы можете поступить несправедливо по отношению к тем, кто вам дорог.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 2 апреля 2020 для Раков В этот день вы будете достаточно ранимы. Нужно быть особенно осторожными при общении с новыми знакомыми, особенно если они проявляют повышенную активность. Над вами висит опасность обмана. Призыв быть внимательней на дороге в первую очередь относится именно к вам.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 2 апреля 2020 для Львов Заключение новых сделок лучше перенести на другое время. Избегайте физического и эмоционального перенапряжения. Свободный график и творческая работа в этот день уместнее строгого расписания. Постарайтесь получать как можно больше положительных эмоций и общаться только с приятными людьми.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 2 апреля 2020 для Дев День не готовит никаких неприятных сюрпризов. Многое из запланированного на это время удастся реализовать. Постарайтесь себя чем-нибудь порадовать. Поддержку окажут любимые люди.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 2 апреля 2020 для Весов Вряд ли произойдет событие, которое выбьет вас из седла. Этот день отлично подходит для переговоров. Можно подписывать документы и заключать долгосрочные соглашения. Постарайтесь не брать и не давать денег в долг. Обратите внимание на состояние своего здоровья.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 2 апреля 2020 для Скорпионов Удачный период для профессиональной деятельности. Хорошо, если вы найдете и предложите руководству способ, как можно сделать работу более эффективной. Используйте в своей деятельности дополнительные ресурсы и связи.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 2 апреля 2020 для Стрельцов Начинать новые дела не стоит. Возможна конструктивная критика со стороны руководства или коллег. Не следует выяснять отношения с людьми, которых любите. Старайтесь общаться с приятными людьми, побольше отдыхать и не переживать по пустякам.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 2 апреля 2020 для Козерогов Период может оказаться напряженным. Вам нужно подумать о более спокойном ритме жизни и больше времени проводить на свежем воздухе. В любовной сфере будет царить гармония. Одиноких представителей знака может ожидать приятное знакомство.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 2 апреля 2020 для Водолеев День подходит для налаживания связей и общения с нужными людьми. Можно заниматься важными вопросами. Вы добьетесь желаемых результатов. Внимание: будьте внимательны на дороге, не пренебрегайте правилами дорожного движения, даже если являетесь не водителем, а пешеходом. Старайтесь больше времени проводить на природе - сейчас вам нужно сохранять спокойствие, а общение с природой этому способствует.