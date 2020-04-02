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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 апреля 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 2 апреля 2020 года
07:24 Сегодня Телеграф

Гороскоп на сегодня, 2 апреля 2020 года, обещает много приятных событий и неожиданностей.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 2 апреля 2020 для Овнов 

    Сейчас нужно во всем соблюдать осторожность. Не исключены отдельные разочарования в людях, на которых вы возлагали большие надежды. Не выступайте в роли инициатора конфликтов. Необходимо постоянно пополнять запасы энергии, так как ваши эмоциональные затраты будут высокими.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 2 апреля 2020 для Тельцов 

    При решении любых деловых вопросов не стоит рисковать. Не планируйте встреч, которые могут вас вымотать. Не исключено вознаграждение за ваше терпение и все то, что вы делали для других людей раньше. Наступил удачный период для тех, кто хочет внести изменения в свой внешний облик или личную жизнь.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 2 апреля 2020 для Близнецов 

    Этот день нужно до отказа заполнить встречами и делами. Только не втягивайте в них близкого человека. Сейчас вы будете особенно чувствительными к критике, поэтому обсуждение любой ситуации способно перерасти в конфликт. Вы можете поступить несправедливо по отношению к тем, кто вам дорог.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 2 апреля 2020 для Раков

    В этот день вы будете достаточно ранимы. Нужно быть особенно осторожными при общении с новыми знакомыми, особенно если они проявляют повышенную активность. Над вами висит опасность обмана. Призыв быть внимательней на дороге в первую очередь относится именно к вам.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 2 апреля 2020 для Львов   

    Заключение новых сделок лучше перенести на другое время. Избегайте физического и эмоционального перенапряжения. Свободный график и творческая работа в этот день уместнее строгого расписания. Постарайтесь получать как можно больше положительных эмоций и общаться только с приятными людьми.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 2 апреля 2020 для Дев  

    День не готовит никаких неприятных сюрпризов. Многое из запланированного на это время удастся реализовать. Постарайтесь себя чем-нибудь порадовать. Поддержку окажут любимые люди.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 2 апреля 2020 для Весов 

    Вряд ли произойдет событие, которое выбьет вас из седла. Этот день отлично подходит для переговоров. Можно подписывать документы и заключать долгосрочные соглашения. Постарайтесь не брать и не давать денег в долг. Обратите внимание на состояние своего здоровья.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 2 апреля 2020 для Скорпионов 

    Удачный период для профессиональной деятельности. Хорошо, если вы найдете и предложите руководству способ, как можно сделать работу более эффективной. Используйте в своей деятельности дополнительные ресурсы и связи.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 2 апреля 2020 для Стрельцов 

    Начинать новые дела не стоит. Возможна конструктивная критика со стороны руководства или коллег. Не следует выяснять отношения с людьми, которых любите. Старайтесь общаться с приятными людьми, побольше отдыхать и не переживать по пустякам.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 2 апреля 2020 для Козерогов

    Период может оказаться напряженным. Вам нужно подумать о более спокойном ритме жизни и больше времени проводить на свежем воздухе. В любовной сфере будет царить гармония. Одиноких представителей знака может ожидать приятное знакомство.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 2 апреля 2020 для Водолеев

    День подходит для налаживания связей и общения с нужными людьми. Можно заниматься важными вопросами. Вы добьетесь желаемых результатов. Внимание: будьте внимательны на дороге, не пренебрегайте правилами дорожного движения, даже если являетесь не водителем, а пешеходом. Старайтесь больше времени проводить на природе - сейчас вам нужно сохранять спокойствие, а общение с природой этому способствует.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 2 апреля 2020 для Рыб

    В разговорах нужно четко соблюдать черту, за которую не следует переступать. Постарайтесь больше слушать и меньше высказываться. Избегайте конфликтных ситуаций. Грядут перемены в вашей профессиональной деятельности, и если вы сумеете сориентироваться, то можете преуспеть.

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