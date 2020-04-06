Скачать
Понедельник, 06.04.2020
Итоги дня 5 апреля: коронавирус, карантин, пожар в Чернобыльской зоне
Итоги дня 5 апреля: коронавирус, карантин, пожар в Чернобыльской зоне
В Турции уже более тысячи человек выздоровели от коронавируса
В Турции уже более тысячи человек выздоровели от коронавируса
Роналду хочет вернуться в Реал
Роналду хочет вернуться в Реал
Рецепт дня: рыба на сковороде с овощным гарниром
Рецепт дня: рыба на сковороде с овощным гарниром

Бизнес-гороскоп на неделю (06.04. - 12.04.2020): все знаки зодиака

Бизнес-гороскоп на неделю (06.04. - 12.04.2020): все знаки зодиака
07:09 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

С 6 по 12 апреля энергетика планет будет довольно стабильной, а значит, наступает время возможностей.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна 

Овнам на этой неделе звезды и планеты помогут достичь новых успехов в деловой среде. Личный рост и развитие будут на первом месте, и Овны смогут найти новое направление для активной работы и привлечения в жизнь финансов. Смелость и активность помогут преодолеть любые трудности. Астрологи рекомендуют быть осторожными, особенно 9 и 10 апреля, когда влияние небесных тел будет толкать на необоснованные риски. Умение вовремя отказаться от нарушения правил поможет Овнам справиться с препятствиями на пути.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам на этой неделе астрологи рекомендуют взять спокойный ритм и придерживаться его всю неделю. Вдумчивая работа избавит от ошибок и поможет найти способы дополнительного заработка. Тельцам повезет в одиночной работе, когда никто не отвлекает и не загружает дополнительными обязанностями. Для того, чтобы не спугнуть финансовое благополучие, стоит отказаться от получения денег в долг, а также расплатиться по счетам.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Близнецам на этой неделе астрологи рекомендуют рассчитывать не на энергетику звезд и планет, а на себя. С понедельника достичь победы и успехов на деловом поприще не составит труда, если не отказываться от смелых идей и смело смотреть в глаза неизвестности. Финансовое благополучие будет зависеть от скорости реакции и умения приспосабливаться к быстро меняющимся условиям.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

На этой неделе Ракам нужно быть осторожнее в своих желаниях. Энергетика звезд и планет может подтолкнуть к неоправданным тратам, которые больно ударят по кошельку. В такой непростой период важно ориентироваться не на эмоции, а на голос разума, который поможет найти выход из затруднительного положения. Справиться с финансовыми неурядицами помогут новые идеи, которые нужно воплощать в жизнь здесь и сейчас.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Львам привлечь в жизнь удачу и финансовое благополучие помогут выдержка и умение обходить конфликты стороной. На этой неделе велик риск столкнуться с недоброжелателями, и Львам придется искать выход из неприятной ситуации. Умение контролировать эмоции, а также не рассказывать никому о далеко идущих планах позволят избежать коварства со стороны завистников и не потерять финансовую удачу.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы 

Девам на этой неделе энергетика звезд и планет вряд ли поможет достичь успехов. В этот период материальное благополучие будет полностью зависеть от умения находить компромиссные решения и не ввязываться в сомнительные авантюры. Девам важно внимательно проверять документы и не доверять малознакомым людям свои счета и планы на грядущие траты и покупки. Разбрасываться деньгами с 6 по 12 апреля также не стоит, чтобы после не отказывать себе в долгожданном и дорогом приобретении из-за нехватки средств.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Весам судьба подарит шанс самостоятельно определять свое будущее. В начале недели им предстоит найти способ избавиться от опеки и чрезмерного влияния со стороны. Такое положение дел будет обязывать к нагрузкам, а значит, времени на терзания и сомнения не останется. Привлечь удачу в делах и не упустить заманчивые предложения Весы смогут, если начнут тренировать силу воли и выдержку, а также умение принимать решения быстро и без долгих размышлений.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионы на этой неделе будут загружены работой, которая кроме усталости принесет хорошую прибавку к заработной плате. Звезды и планеты будут на их стороне, однако Скорпионам нельзя забывать об отдыхе и личном комфорте. Вне рабочего времени астрологии рекомендуют заниматься любимыми делами, а также обязательно восполнять недостаток энергии, создав в жилище место силы.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам астрологи рекомендуют уделить время первостепенным задачам и не отвлекаться на второстепенные дела. Такая стратегия поможет не упустить выгодные предложения и в срок завершить сложную работу, за которую полагается хорошая премия. В условиях ограничений в передвижении Стрельцы смогут рассмотреть работу на дому и получить дополнительный заработок, однако время придется также уделить основной работе, не забывая о своих обязательствах.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Козероги смогут привлечь в жизнь финансовое благополучие, если будут осмотрительны и не станут потакать эмоциям. Упрямство на этой неделе будет хорошим спутником, если направить энергию в русло решения проблем и не прогибаться под тех, кто пытается манипулировать. Козерогам стоит полагаться на свой ум и умение выходить победителями, и тогда никакие проблемы не смогут встать на пути к материальным благам.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеям на этой неделе стоит подготовиться к тому, что не всем планам будет суждено сбыться. Влияние звезд и планет нельзя назвать позитивным, а значит, придется проявить выдержку и найти запасной план. Некоторые проблемы с деньгами возможны, однако изворотливые Водолеи смогут найти выход из непростой ситуации и даже проблему перевести в русло заработка. Исключить стоит лишь сделки с малознакомыми людьми, которые могут оказаться мошенниками, желающими поживиться за чужой счет.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб 

Рыбам звезды и планеты обещают гармоничную обстановку. В период с 6 по 12 апреля не будет ни взлетов, ни падений, и Рыбы смогут спокойно завершить необходимые дела, уделив время для воплощения в жизнь новых идей. Астрологи рекомендуют не упускать возможности и свободное время посвятить образованию. Новые знания помогут пополнить бюджет новыми вливаниями.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаки Зодиака, Гороскоп, Гороскоп на неделю, Бизнес-гороскоп, Астропрогноз, Финансовый гороскоп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине с 6 апреля ужесточаются карантинные меры: что Вы должны знать
02 Дело всей жизни: Елена Шоптенко станцевала страстную румбу (Видео)
03 "Всеукраинская школа онлайн" стартует с 6 апреля: когда и где смотреть, расписание уроков
04 Хлеб и кукурузные хлопья могут повлиять на работу сердца
05 В Киевской области показали последствия поджога сухой травы (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине зарегистрировали уже более 1300 случаев коронавируса
Минздрав назвал число зараженных COVID-19 в Украине
На Киевщине 16 человек проверяют на коронавирус
На Киевщине 16 человек проверяют на коронавирус
Королева Елизавета II вновь обратилась к британцам (Видео)
Королева Елизавета II вновь обратилась к британцам (Видео)
Book Pitch: &quot;Книжный арсенал&quot; продлил прием заявок
Book Pitch: "Книжный арсенал" продлил прием заявок
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь