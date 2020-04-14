Скачать
Вторник, 14.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 13 апреля: коронавирус, пожары в Чернобыле и поправки к госбюджету-2020
Итоги дня 13 апреля: коронавирус, пожары в Чернобыле и поправки к госбюджету-2020
Надвигается атмосферный фронт: погода резко испортится, ожидаются дожди с мокрым снегом
Надвигается атмосферный фронт: погода резко испортится
Как УЕФА планирует закончить Лигу чемпионов
Как УЕФА планирует закончить Лигу чемпионов
День Марии: народные поверья и приметы на 14 апреля
День Марии: народные поверья и приметы на 14 апреля

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 14 апреля 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 14 апреля 2020 года
07:23 Сегодня Телеграф

Гороскоп на сегодня, 14 апреля 2020 года, некоторым знакам зодиака предусматривает решение непростых задач.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 14 апреля 2020 для Овнов 

    Ответственнее отнеситесь к поручениям или просьбам, исходящим от людей, с которыми вы работаете и от которых зависите в той или иной степени. Руководство должно заметить ваши старания и заслуги. Обратите внимание на свое здоровье и не переутомляйтесь.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 14 апреля 2020 для Тельцов 

    На работе не следует форсировать события. Нужно упорно продолжать начатые дела. Тем более что на помощь со стороны вряд ли стоит надеяться. С долгами, если они у вас есть, желательно рассчитаться. Постарайтесь в этот период не делать крупные покупки, вскоре деньги вам могут понадобиться.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 14 апреля 2020 для Близнецов 

    Придется затратить много сил. Если у вас есть нереализованные идеи, сейчас самое время заняться их осуществлением. Данный день предполагает активное общение, обмен информацией. Возможны острые дискуссии в семье, с соседями и знакомыми. Избегайте конфликтов.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 14 апреля 2020 для Раков

    Вам предстоит заниматься сразу несколькими делами. Старайтесь не тратить время впустую. Нужно обращать внимание на поступающую информацию. День располагает к романтическому настрою, приятному времяпрепровождению и гармоничным отношениям с любимым человеком.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 14 апреля 2020 для Львов   

    Если проявите выдержку и целеустремленность, свернете любые горы. Переговоры и подписание важных бумаг должны пройти на высоком уровне. День может оказаться многообещающим для одиноких сердец. Это время отлично подходит для отдыха и восстановления сил.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 14 апреля 2020 для Дев  

    Вы можете преуспеть как в работе, так и в других областях своей деятельности. Свой потенциал реализуйте там, где вас действительно поймут и одобрят. Обратитесь за помощью, если в ней есть необходимость. Не раздавайте обещаний, которые не в состоянии выполнить.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 14 апреля 2020 для Весов 

    В деловых вопросах не разменивайтесь по мелочам, четко определитесь с приоритетами. Придется идти на компромисс, чтобы сохранить покой в доме и равновесие в отношениях с окружающими. Нужно быть осторожнее во всех смыслах. Чем выше ваши запросы, тем серьезнее можно просчитаться.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 14 апреля 2020 для Скорпионов 

    Вы будете полны свежих идей. Испортить настроение вам может руководство, которое не оценит вашу работу по достоинству. Не стоит принимать это слишком серьезно. Не пренебрегайте мнением более опытных коллег, а также советами старших по возрасту или званию.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 14 апреля 2020 для Стрельцов 

    В этот день старайтесь выполнять любую работу с энтузиазмом. Ответственность нужно брать на себя, а все начатые дела - доводить до конца. Удачными будут поездки, встречи с друзьями и родственниками. Ведите переписку, договаривайтесь, общайтесь и знакомьтесь.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 14 апреля 2020 для Козерогов

    На этот день можно строить серьезные планы, давать обещания своим деловым партнерам, заниматься поиском информации и заводить новые связи. Используйте это время для обновления реальных и виртуальных контактов. Не игнорируйте советы и наставления более опытных людей.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 14 апреля 2020 для Водолеев

    Полезным будет умение быстро ориентироваться в обстановке. К поступающим предложениям относитесь осторожно, не переоценивайте свои силы и возможности партнеров. В любви не отступайте. У вас есть возможность улучшить свое положение.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 14 апреля 2020 для Рыб

    За сложные дела стоит браться лишь в том случае, если у вас есть надежные помощники. Обиды и разногласия могут возникнуть на личном фронте. Не следует быть слишком откровенными даже с близкими людьми: все сказанное обернется против вас самих.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (13.04.- 19.04.2020)

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (13.04. - 19.04.2020)

Бизнес-гороскоп на неделю (13.04. - 19.04.2020): все знаки зодиака

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гороскоп, Знак зодиака, Гороскоп на сегодня, Гороскоп на 14 апреля, 14 апреля, Астропрогноз.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Здравого смысла нет": продуктовые рынки снова закроют
02 Пройдите тест и узнайте Ваш тип темперамента
03 Галлиани вспомнил громкие трансферы Милана: Шевченко был великим
04 Юридическое противостояние с РФ в условиях гибридной войны: Минюст запустило тематический сайт
05 Борьба с "парламентским спамом": Рада соберется на внеочередное заседание
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ляшко: Еще раз призываю всех отпраздновать Пасху дома
Ляшко призвал отпраздновать Пасху дома
Трамп: Принятая стратегия борьбы против вируса работает
Трамп: Принятая стратегия борьбы против вируса работает
На Донбассе боевики семь раз обстреляли позиции ООС
На Донбассе боевики семь раз обстреляли позиции ООС
Спасибо работникам общественного транспорта: Google представил новый Doodle
Спасибо работникам общественного транспорта: Google представил новый Doodle
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь