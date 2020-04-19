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Гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 апреля 2020 года

Гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 апреля 2020 года
18:39 Сегодня Телеграф

День может быть потрачен на уравновешивание интересов и поиск баланса, на преодоление сомнений и выбор вариантов. Не все ходы будут честными и прозрачными. Сыграет роль чувство юмора, знание юридических и финансовых тонкостей.

  • 1

    Овен (21 марта – 19 апреля)

    Гороскоп на 20 апреля 2020 для Овнов 

    В любой ситуации старайтесь проявлять тактичность. Если вам нужна помощь, пока не просите об этом, дождитесь более подходящего момента. Не теряйте шанс расширить свое дело, завести полезные связи, обсудить с партнерами перспективы. День будет гармоничным для всего, что касается любви.

  • 2

    Телец (20 апреля - 20 мая)

    Гороскоп на 20 апреля 2020 для Тельцов 

    Завтра астрологи советуют ждать удобного момента, словно хищник ждет свою добычу. Не нужно лезть на рожон, рисковать и подставляться под удар. Также не стоит тратить много денег и разбрасываться словами. Вечер лучше провести в уединении, за приятными занятиями.

  • 3

    Близнецы (21 мая – 20 июня)

    Гороскоп на 20 апреля 2020 для Близнецов 

    Можно начать совместную работу над новым проектом, восстановить отношения, достигнуть договоренности. Если в этот день поступят интересные предложения, не раздумывайте долго, соглашайтесь. В личной жизни не упустите свой шанс, дайте понять любимому человеку, что вы о нем заботитесь и строите планы на будущее, в которых есть место и ему.

  • 4

    Рак (21 июня - 22 июля)

    Гороскоп на 20 апреля 2020 для Раков

    Желательно не ставить никому палки в колеса, не наживать себе новых врагов. Любые ссоры и конфликты лучше сводить на нет добротой и гибкостью. Если интуиция будет говорить, что уступать нельзя, можно отложить неприятный разговор.

  • 5

    Лев (23 июля - 22 августа)

    Гороскоп на 20 апреля 2020 для Львов   

    Если вы задумали важные дела, постарайтесь обойтись без посторонней помощи, или возьмите ответственность в принятии решений на себя. Прислушиваясь к мнению советчиков, вы начнете допускать ошибки. Зато в сердечных делах вас могут ожидать приятные сюрпризы.

  • 6

    Дева (23 августа - 22 сентября)

    Гороскоп на 20 апреля 2020 для Дев  

    На первый план завтра должна выйти сфера любви и семьи. Постарайтесь не погрязнуть в делах и не забыть про данные ранее обещания, не задерживаться на работе или как можно меньше о ней думать. День идеально подходит для сюрпризов и романтики.

  • 7

    Весы (23 сентября - 22 октября)

    Гороскоп на 20 апреля 2020 для Весов 

    Вы будете полны сил для покорения профессиональных вершин, но не спешите приниматься за дело. Подождите, когда вам дадут определенное задание и объяснят, как решить поставленные задачи. А если вы начнете сами проявлять инициативу, ваши начинания могут "задушить" на корню.

  • 8

    Скорпион (23 октября - 21 ноября)

    Гороскоп на 20 апреля 2020 для Скорпионов 

    В этот день лучше составить для себя четкий план действий. Это поможет помнить обо всех важных делах. Если придется потратить существенную сумму денег, то лучше вспомнить, что скупой всегда платит дважды. Не покупайте ничего сомнительного.

  • 9

    Стрелец (22 ноября - 21 декабря)

    Гороскоп на 20 апреля 2020 для Стрельцов 

    В этот день все будет проходить по накатанной дорожке, без эмоциональных всплесков. Проблемы могут возникнуть из-за поспешных и несогласованных действий в коллективе, а также собственных амбиций. Как следует подумайте, с чего лучше начать и чем закончить.

  • 10

    Козерог (22 декабря - 19 января)

    Гороскоп на 20 апреля 2020 для Козерогов

    В этот день от вас потребуется максимальная пунктуальность и ответственность. Необходимо выполнять все рабочие обязанности точно в срок. Старайтесь действовать напористо, но не отказываться от помощи со стороны товарищей и друзей.

  • 11

    Водолей (20 января - 18 февраля)

    Гороскоп на 20 апреля 2020 для Водолеев

    Запланируйте больше важных дел, деловых встреч. Ко всем вопросам подходите творчески, и все получится. Однако следует избегать рискованных мероприятий и предложений, которые исходят от сомнительных людей. Сейчас хорошее время для всего, что связано с любовью и личной жизнью.

  • 12

    Рыбы (19 февраля – 20 марта)

    Гороскоп на 20 апреля 2020 для Рыб

    Завтра на поверхность могут всплыть некоторые старые ошибки. Не стоит уповать на то, что проблемы решатся сами. Необходимо браться за них и доводить начатое до конца. Свободное время лучше провести рядом со второй половинкой, друзьями или родственниками.

Гороскоп для всех знаков зодиака на месяц: апрель 2020 года

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