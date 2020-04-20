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Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (20.04. - 26.04.2020)

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (20.04. - 26.04.2020)
07:30 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Следуя рекомендациям любовного гороскопа, можно быстро понять, как урегулировать все разногласия и наладить отношения.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Неделя пройдет в довольно напряженном, даже подвешенном состоянии. Это будет проверка нервов для всех Овнов: будет сложно доносить свои мысли и чувства до окружающих, им может не доставать терпения выслушать все доводы. Астрологи советуют не терять веру в себя. Карантин сейчас на руку: нужна пауза, чтобы оценить все, что произошло в личной жизни за последние несколько месяцев. Минуты свободы следует посвятить духовным практикам и медитациям, чтобы гармонизовать свое внутреннее состояние и разглядеть перспективы в будущем.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Звезды благоволят Тельцам. На этой неделе они могут делать все, что заблагорассудится, например, устроить романтический уик-энд и ненадолго пропасть с партнером с радаров. Особенно повезет Тельцам, чьи дни рождения выпадут на эту неделю — представится прекрасная возможность насладиться вниманием близких, комплиментами и подарками. Установить взаимопонимание с представителями противоположного пола на этой неделе будет особенно просто, поэтому всем Тельцам рекомендуется исполнять свои мечты и не бояться экспериментов.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов 

На этой неделе некоторые Близнецы могут легко стать жертвой эмоциональной несдержанности. Астрологи советуют следить за тем, чтобы взвинченное и ранимое состояние не отразилось на любимом человеке: важно сохранять привычную манеру общения. В противном случае на горизонте может появиться противник. Но Вселенная всего лишь устраивает проверку на прочность, поэтому следует набраться терпения и перешагнуть через собственную гордость ради поддержания гармоничных отношений.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Желания и инициативы Раков могут встретить сопротивление. Поэтому эксперты советуют не настраиваться на то, что неделя пройдет по загаданному сценарию. Звезды не раз заставят Раков импровизировать. Главное сейчас — беречь мир и покой в личной жизни и своем здоровье. Свободное время лучше потратить не на дела по дому, а на привлечение внимания любимого человека. Для улучшения эффекта можно воспользоваться природными афродизиаками, которые усилят влечение.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Звезды не намекают, а говорят прямо: пора заняться личной жизнью! В последнее время работа отнимала так много сил и нервов, что могла истощить энергетические запасы и надломить взаимоотношения с партнером. Конец апреля — наилучшее время, чтобы вернуть все на круги своя. Астрологи советуют не переживать из-за пустяков, довериться своей интуиции и стать романтичней. Так получится добиться любой поставленной цели и вновь завоевать внимание любимого человека.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

У некоторых Дев взаимопонимание с любимым человеком может оказаться под угрозой. Скорее всего, причиной этому станут неприятные воспоминания, нерешенные вовремя конфликты, слепая ревность или негативный опыт прошлого. К счастью, планеты будут играть на стороне Дев, что поможет урегулировать все конфликты и с легкостью пройти все испытания, приготовленные Вселенной. Астрологи советуют не откладывать серьезный разговор с партнером, особенно если отношения близки к разладу. Не исключено, что именно сейчас найдутся самые легкие решения.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Влюбленным Весам, у которых на эту неделю назначено нечто важное в романтической сфере, стоит хорошо подготовиться, так как вероятны форс-мажоры. В противном случае предстоит искать оптимальные решения буквально на ходу. У семейных Весов в любви дела пойдут настолько хорошо, что будет сложно прерваться на прочие вопросы и задачи. Тем не менее астрологи советуют делать паузы, совмещая любовные победы с тихим созерцанием.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

В водовороте событий и чувств, которые свалятся на Скорпионов в ближайшие несколько дней, можно пропустить важные сигналы от Вселенной. Звезды советуют быть внимательнее и не отпускать контроль над происходящим. На пути к счастью Скорпионы не раз встретятся лицом к лицу с трудностями. В условиях кризиса или нависшего конфликта важно не пасть духом и постараться как можно скорее гармонизовать ситуацию. Не исключено, что придется принять непростое решение о дальнейшем развитии отношений.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцы на этой неделе могут почувствовать некоторую нестабильность в отношениях со второй половинкой. В конце апреля возможны серьезные озарения в личной жизни, придется много разговаривать с партнером, и не всегда это будут мирные разговоры. Астрологи советуют приготовить скрипты для примирений и действовать во благо отношений, подавляя эгоизм. Вероятно, что эта ситуация потребует необходимости в чем-то изменить себе, отказаться от собственных целей или вообще свернуть с намеченного пути.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Обязательных Козерогов, привыкших денно и нощно нести ответственность, звезды призывают немного ослабить хватку и проявить себя нежным и чутким партнером. Пришла пора показать близкому человеку другую сторону своей личности. И желательно — лучшую. Для многих представителей Знака это будет наиболее подходящее время, чтобы прояснить отношения, внести в них больше нежности и взаимопонимания. Если в последнее время неизвестность мешала определиться с дальнейшими действиями, стоит запастись смелостью и начать серьезный разговор, чтобы выяснить намерения спутника или спутницы.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев 

Новая любовь, неожиданные озарения или серьезный шаг — вот что приготовили Водолеям звезды на этой неделе. Если они давно не уделяли внимания своей семье, любимому человеку, личной жизни, сейчас самое время. Астрологи советуют отбросить все мысли о работе и обязанностях, о том, что творится в мире и что нужно успеть, и вспомнить, что самые важные вещи в жизни — совсем не вещи. Вселенная предоставит уникальный шанс изменить свои отношения к лучшему. Для этого нужно лишь проявить участие и заботу к человеку, который рядом.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Рыбам пока не светит полноценная гармония, но астрологи советуют все же абстрагироваться на несколько дней от личных проблем и любовных драм. Даже если есть незавершенные дела, тяжелые мысли или неприятные предчувствия, все равно важно найти в себе силы и устроить себе небольшую передышку. Эту неделю лучше всего провести вдали от внешнего и внутреннего негатива. Тогда получится посмотреть на ситуацию более реалистично и найти выход из затруднительного положения.

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (20.04.- 26.04.2020)

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Знаки Зодиака, Любовь, Гороскоп, Гороскоп на неделю, Любовный гороскоп, Астропрогноз.
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