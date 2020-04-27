Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (27.04. - 03.05.2020)

Любовный гороскоп расскажет, как звезды будут влиять на судьбы людей на следующей неделе и как использовать их энергетику для достижения счастья.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Овнов ждет отличная неделя для общения с любимым человеком. Планеты покровительствуют влюбленным, поэтому можно строить самые смелые планы на неделю — их получится реализовать. Тем, кто устал от рутины и хочет позитивных перемен, астрологи предлагают проявить активность. Помните: самый простой способ получить ответ на вопрос — задать его, а самый быстрый способ сблизиться к кем-то — идти навстречу.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

На этой неделе Тельцами будет править чувственность. Им будет трудно не думать о любви и обо всем, что с ней связано. Учитывая астрологические тенденции, лучше не покидать надолго объятия второй половинки. Астрологи советуют посвятить досуг спокойному времяпровождению, а также настроиться на романтический лад. Тельцы, которые находятся в поисках любви, смогут почувствовать того, кто им подходит, на уровне инстинктов, интуитивно. Стоит ненадолго отключить разум и довериться своему чутью.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

Начало мая — время, когда флюиды любви будут витать в воздухе. Близнецам нельзя терять уверенность в себе и своей привлекательности, ведь это то, что поможет привлечь интерес противоположного пола и получить новые впечатления. Тем, кто находится в поиске идеального спутника, эксперты советуют открыть свое сердце для новых чувств и не избегать знакомств. Общение с противоположным полом, даже на второстепенные темы, станет хорошим подспорьем для того, чтобы начать новую главу любовной истории.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

События наступающей недели добавят влюбленным Ракам куража, но не избавят их от сомнений и надуманных тревог. Обострится чувствительность, из-за чего Раки могут сомневаться во многом — в своей одаренности, верности любимого человека или в своей способности принести партнеру настоящее счастье. Астрологи советуют взять на вооружение способы борьбы с тревогой и навязчивыми мыслями — это поможет яснее осознать свои сильные стороны и уникальные преимущества.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

На этой неделе влюбленным Львам стоит пустить в ход все свои возможности, чтобы продемонстрировать свою привлекательность и серьезность намерений. Гороскоп рекомендует поддерживать тесную связь с партнером и регулярно баловать любимого человека мелкими знаками внимания. Пропустить стоит 29 и 30 апреля: инициатива, проявленная в эти даты, может дать обратный эффект. Одно неловкое слово может стать причиной затяжного конфликта. Астрологи предлагают проявить благоразумие и по возможность поберечь в среду и четверг чувства друг друга.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Наступающая неделя для Дев станет отличным временем для общения с любимым человеком. Астрологи уверяют: представителей этого Знака ждут откровения в области отношений с партнером. Возможно, благодаря разговорам получится осознать какие-то ошибки или увидеть глубину чувств, а быть может, и заметить проблемы, которые раньше никто не замечал. Какими бы ни были открытия на этой неделе, для Дев это будет очень большой шаг вперед. Одиноким Девам также стоит пойти навстречу переменам: они предвещают улучшение ситуации на любовном фронте.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

В личной жизни Весов в конце апреля наступит момент осмысления, особенно если в последнее время любовные отношения развивались сами собой. На этой неделе усилится потребность осознать характер происходящего, посмотреть на ситуацию со стороны, проанализировать поведение партнера, внести ясность в отношения. Вряд ли на такой волне произойдут серьезные перемены, но астрологи советуют поразмышлять над сложными темами. Особенность этой недели — гармония разума и чувств, которая позволит разложить все по местам даже в самых щекотливых и болезненных вопросах.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Выяснения отношений между влюбленными обещают на этой неделе быть особенно яростными и ожесточенными. Ни один из партнеров не пожелает уступить, каждый будет намерен проявить характер, отстоять позиции, задавить своим авторитетам. Астрологи рекомендуют Скорпионам отказаться от споров: решить их мирным путем будет практически невозможно. Энергетика недели подталкивает к самостоятельным решениям, когда очень сложно думать о чужих потребностях и чувствах, даже если это интересы любимого человека.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам неделя обещает тотальную смену планов, в которых важно найти место и для любви. Планеты зададут вектор идеальным отношениям, но действовать придется не спеша. Астрологи советуют проявить сдержанность в словах и поступках. Это поможет сохранить мир в семье и избежать громких ссор. Возможно, для начала нужно будет позволить партнеру выпустить пар, дать ему выговориться, выслушать, принять к сведению его претензии и даже промолчать о своих. Главное, сохранять спокойствие, помня о том, что взрывоопасная ситуация — просто особенность этой недели, а примирения после ссор особенно сладки.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Удивительно, но события в сферах любви и дружбы у Козерогов на этой неделе тесно переплетаются. Возможно, старый друг постарается стать кем-то большим или любовные дела друзей потребуют активного вмешательства. Несмотря на происходящее, неделя для влюбленных Козерогов будет насыщенной событиями. Представители этого Знака будут как никогда ранимы и подвержены частной смене настроения, что может здорово нарушить гармонию внутри семьи. Астрологи советуют сдерживать себя и не раскачивать эти эмоциональные качели, накручивая себя подозрениями и страхами.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

Конец апреля делает положение влюбленных Водолеев более шатким, но взамен дразнит их любопытство. Для поиска новых отношений настало не лучшее время: все попытки найти спутника или спутницу обречены на провал, зато есть шанс внести в привычную рутину свежие нотки. Единственное, что может нарушить идиллию, — осознанно выстроенная эмоциональная стена. Возможно, партнеру потребуется чуть больше свободного пространства, но это никак не будет связано с охлаждением чувств или интрижкой на стороне.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

На этой неделе Рыбы и их партнеры — команда. Главными точками соприкосновения будут согласие, схожие цели, умение угадывать мысли друг друга, вести остроумный диалог или играть вместе против общей проблемы. Самое правильное поведение для Рыб — это искренность. Звезды не советуют сейчас что-то скрывать или утаивать от партнера. В скором времени все тайное станет явным, и за каждый злой умысел придется понести наказание. Поэтому чем больше открытости и меньше лжи — тем счастливее и прочнее будут отношения.