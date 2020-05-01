Гороскоп для всех знаков зодиака на месяц: май 2020 года

Гороскоп на май 2020 советует - постарайтесь продолжать развивать основное направление деятельности, приоритетный проект спокойно, уверенно, но не торопясь.

Гороскоп на май 2020 года для Овна

Овны перестанут жаловаться на несправедливость Судьбы, на циничность родных, на свой невысокий доход и на отсутствие перспектив для дальнейшего карьерного роста. Кое-что во всех перечисленных аспектах вашего бытия действительно чудесным образом изменится к лучшему, но в целом же ваша жизнь в последний месяц весны будет мало отличаться от всего, что происходило с вами месяцем раньше.

Гороскоп на май 2020 года для Тельца

Май 2020 будет гораздо более спокойным временем для Тельца, чем все предыдущие месяцы этого года. Но представитель этого зодиакального созвездия не должен думать, что ему можно полностью отдалиться от дел, пустить их на волю волн – вся работа этого периода, хотя и неторопливая по сути, всё же потребует его полного в нее включения и предельного внимания. Ошибки в это время могут дорого стоить Тельцу, и обернутся немалыми потерями.

Гороскоп на май 2020 года для Близнецов

В начале месяца будет нелегко держать себя в руках. Вы мало задумываетесь о том, с кем имеете дело, высказываетесь весьма резко, не беспокоясь о том, к чему это может привести.

Гороскоп на май 2020 года для Рака

Раки весь май проведут во власти общепринятых стереотипов. Помните, как когда-то давно, в вашем далеком детстве, родители постоянно учили Вас, что делать, что говорить, как вести себя в той или иной ситуации? Помните, чем было чревато для Вас непослушание? Так вот. Этот консервативный май потребует от Раков полного и безоговорочного послушания.

Гороскоп на май 2020 года для Льва

Первая половина мая очень хороша. Даже самые трудные проблемы можно решить, если хорошо подумать, взвесить все «за» и «против», обратиться к своему жизненному опыту. Вы рассуждаете очень здраво, никому не позволяете ввести вас в заблуждение.

Гороскоп на май 2020 года для Дев

В мае Дев ожидает много новых впечатлений и интересных встреч. Будет достаточно благоприятных возможностей для любви и романтики. Могут появиться соблазны даже там, где Вы их не ожидаете, и нелегко будет им противостоять.

Гороскоп на май 2020 года для Весов

Первая половина мая пройдет для Вас плодотворно. Это наиболее важное время года, оно принесет Вам хороший заработок и решение финансовых проблем. Однако звезды призывают Вас не искать новых партнеров.

Гороскоп на май 2020 года для Скорпиона

Май приготовил Скорпионам много открытий и неожиданных знакомств. Настало время белой полосы, на которой удача особенно ярко проявит себя в сфере профессиональных и дружеских отношений.

Гороскоп на май 2020 года для Стрельца

В мае на Стрельцов будет оказывать влияние Меркурий. Это воздействие повлияет на мысленную деятельность, что выразится в глубоком переосмыслении проделанной работы, ценностей, смысла жизни. Всплывут старые дела, которые не были доведены до логического завершения.

Гороскоп на май 2020 года для Козерога

Один в поле не воин – не отказывайтесь от предлагаемой Вам помощи. Велика вероятность что в мае, наконец, исполнится ваша заветная мечта. Шанс для Козерогов получить желаемое представится внезапно – здесь главное не растеряться, не спасовать «за секунду до» и предпринять правильные шаги.

Гороскоп на май 2020 года для Водолея

Для Водолея любовь и работа в мае 2020 тесно переплетены. Очаровательная Венера и страстный Марс вместе проходят через Ваш дом карьеры, так что дела профессиональные окажут заметное влияние на личную жизнь.

Гороскоп на май 2020 года для Рыб

Май 2020 года принесет для Рыб положительные изменения в жизнь. Это благоприятный период для реализации самых смелых планов и начинаний. Не бойтесь мечтать и желать большего. Удача на вашей стороне. Все риски будут оправданными, и иметь огромный успех.