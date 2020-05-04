Бизнес-гороскоп на неделю (04.05. - 10.05.2020): все знаки зодиака

Каждая неделя преподносит свои сюрпризы, и для того, чтобы в начале мая удача не отворачивалась, стоит познакомиться с мнением астрологов.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Овнам на этой неделе звезды и планеты вряд ли будут активно помогать. С понедельника им важно оказаться от чрезмерных трат в пользу разумной экономии, чтобы исключить спонтанные траты. Майская неделя пройдет удачно, если Овны не прекратят развитие и будут получать новые знания. Они помогут найти хорошую должность или получить надбавку к заработной плате, а также позволят начать собственное дело и работать на себя.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Тельцам фокус внимания астрологи рекомендуют сосредоточить на работе в коллективе. Внезапные конфликты из-за недопонимания могут возникать ближе к концу рабочей недели, а значит, важно оставаться в гармонии с собой. Финансовое положение может пошатнуться, если выяснять отношения с начальством: нужно уметь обходить конфликтные ситуации стороной.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Близнецам сохранить и приумножить капитал поможет умение подстраиваться под быстро меняющиеся обстоятельства. На этой неделе круговорот событий может стать причиной невнимательности, поэтому Близнецам важно сохранять бдительность и внимательно следить за расходами. Для того чтобы привлечь в жизнь материальное благополучие, Близнецам астрологи рекомендуют вплотную заняться работой и не упускать заманчивых предложений.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

Самым удачным периодом для деловой активности будут дни с 10 по 10 мая. В этот период Раки смогут не только обзавестись полезными связями, но и увеличить доход за счет приобретенных знаний и навыков. Траты на этой неделе лучше всего направить на приобретение товаров для создания уюта в доме, а также приобрести милые подарки для тех, кто дорог сердцу.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Львам энергетика звезд и планет подарит возможность пересмотреть планы без спешки, отказаться от устаревших идей и обратить внимание на новые цели. Кажущаяся безмятежность в начале недели сменится активной работой, которая, безусловно, принесет стабильный доход и финансовую независимость. В конце недели стоит обратить внимание на знаки, которые укажут верный путь и не дадут ошибиться с выбором направления.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Девам на этой неделе астрологи рекомендуют запастись терпением. Энергетика звезд и планет будет далека от идеала, а значит, придется проявить тактичность и умение обходить конфликты в деловой среде стороной. Привлечь денежное благополучие получится, если не отказываться от выполнения работы и перестать сомневаться в своих силах. Неделя пройдет удачно, если воспитывать силу воли и своевременно отдыхать.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Весам в начале недели придется рассчитывать лишь на себя. До вторника энергетика небесных тел не будет внушать доверия, а значит, первые пару дней не стоит планировать ответственных дел и сделок. Со среды ситуация прояснится, и Весы смогут активно приниматься за воплощение в жизнь планов и идей. Финансовая стабильность будет напрямую зависеть от умения приспосабливаться к обстоятельствам.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Скорпионы могут смело направлять все силы на привлечение финансового благополучия уже с понедельника. Заговоры и ритуалы, а также решительность и активность помогут достичь желаемого в короткий срок. Тратить накопления астрологи рекомендуют в выходные, чтобы порадовать себя долгожданной покупкой, а близким подарить небольшие презенты в качестве знака внимания.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам для достижения финансового благополучия с понедельника стоит заняться планированием. Определение приоритетных целей поможет быстро выполнить все необходимое и получить достойное вознаграждение. Стрельцам астрологи рекомендуют воспитывать силу воли, чтобы исключить прокрастинацию, которая может больно ударить по бюджету.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Майская неделя пройдет для Козерогов успешно, если они смогут совладать с эмоциями и не станут поддаваться на провокации. Время, потраченное впустую на ненужные волнения или агрессию, не прибавит денег, а значит, нужно сосредоточиться на работе. Энергетика звезд и планет поможет найти силы для преодоления временных трудностей и найти способ для получения доходов даже в кризисный период.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

Водолеям на этой неделе энергетика звезд и планет может навредить, поэтому им астрологи рекомендуют начать неделю не с активной работы, а с упражнений по достижению внутреннего равновесия. Отсутствие спешки и спокойная уверенность в своих силах будут идеальными спутниками для тех, кто не хочет упускать своей выгоды и нацелен на привлечение в жизнь денежного изобилия.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Удача на этой неделе будет с Рыбами, и с 4 по 10 мая они смогут воплотить в реальность смелые идеи, касающиеся привлечения капитала. Финансовое благополучие будет зависеть и от расторопности, а значит, Рыбам важно внимательно следить за знаками судьбы, чтобы не упустить возможности открыть дверь в благополучное будущее и сорвать куш.