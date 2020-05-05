Гороскоп для всех знаков Зодиака на 5 мая 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 5 мая 2020 для Овнов День благоприятен для проявления активности. Но не рискуйте тем, что вам дорого. Обстановка в коллективе станет более доброжелательной, поручения начальства - интересными. Удачно пройдут переговоры, деловые встречи и подписание бумаг.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 5 мая 2020 для Тельцов Идет благополучный период, который внесет свои яркие краски практически во все области вашей профессиональной деятельности. Наиболее удачно будут складываться переговоры. Ваше мнение придется по вкусу руководству, так что не стесняйтесь - выдвигайте новые предложения. Ближе к концу дня избегайте выяснения отношений с родными.

3 Близнецы (21 мая – 20 июня) Гороскоп на 5 мая 2020 для Близнецов Ответственнее отнеситесь к поручениям или просьбам, исходящим от людей, с которыми вы работаете и от которых зависите в той или иной степени. Руководство должно заметить ваши старания и воздать вам по заслугам. Обратите внимание на свое здоровье и не переутомляйтесь. Возможно, вас ожидает встреча со старым другом.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 5 мая 2020 для Раков Сейчас вы можете преуспеть как в профессиональных делах, так и в сердечных. Главное, не пропустить недвусмысленный намек, который сделает вам благосклонная судьба. Некоторых представителей знака ждет необычная встреча или новое знакомство.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 5 мая 2020 для Львов Расслабляться вам не придется, иначе рискуете сдать позиции, завоеванные ранее на деловом фронте. Из-за неприятностей на работе или в личной жизни может испортиться настроение. Вы очень устали, хотя, может быть, еще не поняли этого. Отдохните. Займитесь своим здоровьем. Сейчас не время слишком много думать о других.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 5 мая 2020 для Дев Запаситесь терпением. Не нужно торопиться, хотя дел окажется невпроворот. Не пренебрегайте помощью людей, которые искренне желают вам добра. Постарайтесь не срывать плохое настроение на коллегах и своих близких. Для новых знакомств сейчас не самый удачный период.

7 Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 5 мая 2020 для Весов Могут возникнуть непредвиденные трудности на работе. Когда вам покажется, что успех совсем близок, на пути будут вырастать почти непреодолимые препятствия, мешающие осуществлению планов. От этого вы почувствуете неудовлетворенность и разочарование. Однако не стоит расстраиваться: скоро наступит благоприятный период.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 5 мая 2020 для Скорпионов В профессиональном отношении никаких серьезных изменений не предвидится. Лучше заняться тем, что дается вам без особых усилий. В ближайший день будьте осторожны во всем, что делаете и говорите. Постарайтесь избегать общения с теми, в ком чувствуете силу негативного характера.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 5 мая 2020 для Стрельцов День будет наполнен приятными событиями. Могут поступить заманчивые предложения, касающиеся не только профессиональной сферы деятельности. Удачно сложатся переговоры. Но избегайте споров с руководством и коллегами.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 5 мая 2020 для Козерогов Постарайтесь оградиться от неприятных мыслей и несимпатичных вам людей. Больше времени уделяйте себе и своим любимым делам. Может быть, решение сложных вопросов сейчас стоит отложить. Не принимайте скоропалительных решений. Займитесь составлением планов на будущее, но проводить их в жизнь повремените.

11 Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 5 мая 2020 для Водолеев Проявляйте больше инициативы во всем, что касается вашей профессиональной деятельности. Но если видите, что на пути возникла непреодолимая стена, не пытайтесь ее пробить. Займитесь лучше тем, что вам по плечу. Избегайте конфликтов.