Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (11.05. - 17.05.2020)

Середина мая предвещает много грандиозных событий.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

На протяжении недели у Овнов будут возникать провокационные ситуации. Астрологи советуют отказаться от фантазий и снять, наконец, розовые очки, иначе встреча с реальностью может стать болезненной. Сейчас опасно поддаваться мечтам и иллюзиям: это может сбить с толку и толкнуть на кривую дорожку. Важно помнить, что любовь — это не только прогулки под луной, но и ежедневная работа над отношениями.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Многие Тельцы в середине мая будут увлечены самореализацией, карьерой и работой. К сожалению, в таком жестком графике может не хватить времени на личную жизнь. Свободным Тельцам волноваться не о чем: они еще успеют встретить свою любовь. А вот отношения семейных представителей Знака могут оказаться под угрозой. Звезды советуют не забывать об интересах партнера: порадуйте любимого человека, окажите ему поддержку. Чуткость и внимательность помогут удержать гармонию.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

Близнецам любовный гороскоп на неделю предсказывает гармонию и счастье в отношениях с противоположным полом. В середине недели возможны разногласия с партнером по бытовым вопросам. Не стоит остро реагировать на критику в своей адрес и претензии партнера, лучше просто прислушаться к его мнению и сделать выводы. Одиноких Близнецов ждет удача в любви: многократно усилится умение добиваться своего, которым обязательно стоит воспользоваться.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

На этой неделе личная жизнь Раков будет похожа на весы, на одной чаше которых будут лежать семейные дела, на другой — отношения с партнером. Увы, совместить романтику и решение возникших проблем будет сложно, а потому придется выбирать. И скорее всего, Ракам стоит поработать над отношениями: астрологические влияния этой недели подтолкнут к пересмотру мировоззрения, и то, что казалось раньше непреодолимой проблемой, сейчас будет выглядеть как несуществующие препятствия.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

На этой неделе звезды дадут Львам неплохие шансы вывести отношения на новый уровень. Для этого не придется лезть из кожи, достаточно будет просто добавить в отношения толику страсти, нежности и совместных занятий. Эксперты советуют уделить больше внимания вопросу совместного времяпровождения и поискать со своим партнером общие интересы. Путь это будет какое-нибудь хобби, фильмы или книги, которые нравятся обоим. Одинокими Львами может овладеть вдохновение, но не стоит рисковать и идти к цели напролом, важно действовать в рамках здравого смысла.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Семейным Девам звезды советуют контролировать эмоции, поступки и слова. Многие невинные мелочи на этой неделе могут сильно обидеть любимого человека, подорвать его веру в себя и вашу любовь. Желательно проявить мягкость и мудрость в общении, не концентрируя внимания на негативе. Свободных Дев ждут новые встречи и интересные знакомства. Но не стоит делать окончательный выбор в пользу одного из поклонников. Напротив, чем больше общения с разными людьми, тем выше вероятность выбрать самое лучшее.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

В личной жизни Весов может произойти немало приятных событий. И несмотря на то, что они вряд ли будут носить масштабный характер, их влияние поможет укрепить связь с любимым человеком на длительное время. Совет астрологов провести больше свободного времени с партнером актуален как никогда. Если Весы прислушаются к нему, то восстановят силы и энергию так, словно съездили в отпуск. Наступающая неделя — отличное время, чтобы разобраться с проблемами и трудностями, как своими, так и партнера.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

Астрологи спешат обрадовать Скорпионов: Венера на этой неделе подкрепится силой других планет, а значит, не будет ничего невозможного. Астрологи предлагают определиться с тем, что сейчас наиболее актуально, и сделать шаг на встречу к желаемому. Можно стать ближе с партнером, решить семейные перипетии, познакомиться с интересным человеком или организовать необычное свидание. Главное — прислушаться к голосу своего сердца.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Согласно любовному гороскопу на май, Стрельцов ждет приятная ситуация в личной жизни. Все ссоры и недопонимания сойдут на нет, в паре наладится взаимопонимание. Самое время посвятить свободное время семейному отдыху, общению с партнером, подумать о будущем и дальнейшем развитии отношений. У одиноких представителей Знака может вспыхнуть яркий роман. Им астрологи советуют не беспокоиться по пустякам, а просто отдаться течению событий и получать приятные эмоции.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

В личной жизни Козерогов назрели серьезные перемены, и чем больше они будут сопротивляться им, тем сильнее на них будут давить обстоятельства. Сейчас важно не забывать, что все делается к лучшему. Если довериться Вселенной и наблюдать за развитием событий, то в конечном итоге получится остаться в плюсе. Можно сказать, что сами звезды призывают Козерогов отдохнуть от рутины и внешних проблем, уединившись с партнером в приятной обстановке.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

Венера активна, а значит, все мысли Водолеев буду заняты романтическими планами, и это очень хорошо: небесный покровитель ведет их кратчайшим путем к успеху. Любовный гороскоп сулит много положительных событий, а многие отношения выйдут на новый этап. Однако в этой веренице дней и грандиозных свершений неплохо было бы найти время на душевные беседы и обмен мнениями: помимо своих желаний и чувств, важно знать, что думает и чувствует близкий человек.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Одиноким Рыбам на этой неделе повезет на новые знакомства. Что касается тех, кто состоит в браке или находится в отношениях, то их ждет много событий, как приятных, так и не очень. Звезды советуют подготовиться: после 13 мая возможны крутые виражи и повороты на 180 градусов. Вполне возможно, что некоторые обстоятельства личной жизни не просто расстроят, а выбьют почву из-под ног. В таких ситуациях важно не терять голову и справляться с возникающими проблемами вместе, сообща. Экспресс-гадание поможет заглянуть в будущее и разобраться в нюансах ситуации.