Гороскоп для всех знаков Зодиака на завтра 12 мая 2020 года

1 Овен (21 марта – 19 апреля) Гороскоп на 12 мая 2020 для Овнов Овны окажутся на перепутье. Временно приостанавливается не только реализация ваших личных планов или задумок ваших друзей, но и выполнение глобальных программ. Звезды советуют воздержаться от начинаний и быть внимательнее к любой информации, касающейся будущего. В дневные часы придется считаться с авторитетами и «правом сильного». Разноплановая свежая информация начнет поступать вечером.

2 Телец (20 апреля - 20 мая) Гороскоп на 12 мая 2020 для Тельцов В дневные часы Тельцов будет сопровождать удача. Не стоит терять время, если вы хотите поправить свое положение, воспользоваться идущими из прошлого правами и поблажками. К вечеру обстоятельства резко изменятся, неожиданная перемена планов заставит вас нервничать. Стоит воздержаться от импульсивных действий по рискованной схеме: вскоре жизнь подскажет менее разрушительную и более мягкую тактику.

3 Близнецы (211 мая – 20 июня) Гороскоп на 12 мая 2020 для Близнецов Завтра для Близнецов многое изменит вечер. События, нервирующие других, для вас будут конструктивными. Начнут поступать новости из заслуживающих доверия источников, в том числе, зарубежных. Возрастет ваша общительность, склонность к анализу и системному мышлению. Возможно, придется изучить важный текст или документ, написать письмо на актуальную тему или вступить в предметную дискуссию в Сети.

4 Рак (21 июня - 22 июля) Гороскоп на 12 мая 2020 для Раков Ракам стоит быть внимательнее к последним новостям и оперативнее давать обратную связь в непредвиденных ситуациях. А вот инициативу лучше уступить другим, так как ваших личных ресурсов в эти сутки недостаточно для принятия важных решений. Днем рядом с вами обязательно найдется кто-то более сильный и властный, а вечером — более информированный. Возможно, это будет кто-то из ваших друзей.

5 Лев (23 июля - 22 августа) Гороскоп на 12 мая 2020 для Львов В первой половине дня Львам не стоит пренебрегать текущими обязанностями, особенно, при выполнении функций руководителя. На вечер рискованно строить планы: изменится программа мероприятий, стиль действий, дух событий, станет иным поведение отдельных людей и целых групп. Не исключена срочная встреча, внеплановая дискуссия, весть от друга, экстренное предложение или совещание, поправка в договоре.

6 Дева (23 августа - 22 сентября) Гороскоп на 12 мая 2020 для Дев

7 Первая половина этого дня отмечена для Дев той или иной формой везения, но полный контроль над событиями будет затруднительным. Вы убедитесь в этом ближе к вечеру, когда жизнь начнет предписывать вам изменения в планах и правилах. Возможны срочные совещания, поправки в приказах, инструкциях и должностных обязанностях, коррективы в маршруте, режиме работы, схеме лечения, договоре на обслуживание. Весы (23 сентября - 22 октября) Гороскоп на 12 мая 2020 для Весов Весы ждут свежей информации, и не напрасно. Чтобы не тратить энергию до «часа Х», в дневные часы постарайтесь не ставить себе слишком обширных целей и избегать конфликтов. К вечеру поступят новости из-за рубежа, могут прийти извести из инстанций, письма от далеких друзей, извещения от партнеров. Возможны изменения в предполагаемых маршрутах, учебных и других программах, в сроках поездок.

8 Скорпион (23 октября - 21 ноября) Гороскоп на 12 мая 2020 для Скорпионов В первой половине дня события несут Скорпионов в нужном направлении, не подводит их и природное чутье. А вот вечером та или сенсация может стать для вас «снегом на голову». Возможен очередной сюрприз от партнера, друзей, клиентов или членов семьи. К счастью, будут и хорошие новости — например, наметится переход к более удобному вам стилю действий или временный откат на выгодные для вас позиции.

9 Стрелец (22 ноября - 21 декабря) Гороскоп на 12 мая 2020 для Стрельцов До наступления вечера Стрельцам стоит уладить материальные вопросы (особенно, если ситуация критична и имеет давнюю историю). В это время возможны выгодные стратегические решения, ценные приобретения, удачные компенсации. Защитив тылы, вечером вы сможете полностью посвятить себя общению, изучению новостей или работе с важным документом. Остаток дня может отнять дискуссия, совещание, консультация.

10 Козерог (22 декабря - 19 января) Гороскоп на 12 мая 2020 для Козерогов

11 До наступления вечера Козероги могут рассчитывать на везение, благодаря личным качествам, прежним жертвам или счастливому случаю. Возможна большая удача в последний момент. Вечер придется посвятить изучению финансовых, социальных и других новостей, рабочих или платежных документов: они напрямую повлияют на ваши дела. Возможно, будут отсрочены некоторые траты, отодвинуты неприятные вам новшества. Водолей (20 января - 18 февраля) Гороскоп на 12 мая 2020 для Водолеев Водолеям завтра принципиально важны вечерние новости. Они прямо затронут ваши интересы, помогут сконцентрироваться, обострят ваш аналитический талант или подтвердят ваш прогноз. Появится повод для конструктивного общения, работы с документом, текстом, кодом. Возможны отсрочки в планах, изменения в формате связи. Стоит воздержаться от рефлекторной бурной реакции: обстановка требует смены тактики.