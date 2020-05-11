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Счастливчики недели: кому из знаков Зодиака можно смело покупать лотерейный билет

Счастливчики недели: кому из знаков Зодиака можно смело покупать лотерейный билет
19:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pinterest.com

Астролог уверен, что жизнь этих троих знаков Зодиака круто изменится.

Середина мая будет довольно благоприятной для большинства знаков Зодиака, рассказал астролог Павел Глоба. Его гороскоп на неделю с 11 по 17 мая передает SlovoFraza.

Телец

Эта неделя станет идеальным временем для восстановления сил. Можно и поработать, но лучше сменить обстановку, отдохнуть, а возможно, даже взять отпуск. У Тельцов наступает период, когда духовные поиски становятся важнее переживаний о работе и любви. Звезды помогут переосмыслить все окружающее, все произошедшее и то, что только ожидается. Отдых поможет восстановить ауру и биополе. Также в этом Тельцам окажут поддержку приятное общение, времяпрепровождение с семьей и друзьями. Новые знакомства будут полезными для тех, кто пока одинок. 

Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (11.05.- 17.05.2020)

Дева

Звезды и планеты будут в очень благоприятном для Дев положении. Это будет выражаться в приливе сил и удачи. Девам необходимо браться за все самые важные дела и не бояться пробовать себя в чем-нибудь новом. Это время открытий и приятных сюрпризов. Самые благоприятные дни недели — четверг и пятница. 14 и 15 мая можно смело заводить новые знакомства, а также переводить отношения на новый уровень. Можно знакомиться с родителями второй половинки, планировать свадьбу или помолвку. Это идеальное время для знакомств и романтики, флирта и поиска любовного вдохновения.

Бизнес-гороскоп на неделю (11.05. - 17.05.2020): все знаки зодиака

Стрелец

На этой неделе, особенно в самом ее начале звезды и планеты будут в очень благоприятном положении. Это позволит Стрельцам запрограммировать свою энергетику на успех. Достаточно лишь почаще говорить себе, что все получится, все острые углы сгладятся. Вера в собственный успех мотивирует лучше, чем что-либо другое. Не стоит забывать о своих обязанностях по дому и по работе. Вполне возможно, что в жизнь удастся воплотить то, о чем Стрельцы давным-давно мечтали. Можно также взять паузу в каком-то деле, отдохнуть от отношений или чрезмерно активной работы. Эта неделя отлично подойдет для отдыха и глобальной смены обстановки.

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Гороскоп, Астрология, Знак зодиака, Телец, Дева и Стрелец.
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