Бизнес-гороскоп на неделю (18.05. - 24.05.2020): все знаки зодиака

Финансовый гороскоп поможет узнать, как можно привлечь удачу в этой сфере, закрепить свои позиции в бизнесе и в делах, совершить успешные покупки.

Финансовый гороскоп на неделю для Овна

Овнов часто относят к Знакам Зодиака, которым не везет с деньгами. Вся проблема в том, что эти люди не умеют тратить деньги правильно. На этой неделе астрологи советуют более тщательно планировать бюджет и не выходить за его пределы. Любые покупки стоит совершать максимально осторожно. Также не стоит брать кредиты и деньги в долг. Что касается общей продуктивности в делах и на работе, то она вырастет. Можно будет успеть сделать больше за стандартный промежуток времени.

Финансовый гороскоп на неделю для Тельцов

Начать неделю стоит с наведения порядка на рабочем месте и в доме. Астрологи отмечают, что в таком случае финансовые потоки обретут больше свободы и силы. Помимо этого есть еще три веских причины сделать уборку, и все они косвенно связаны с деньгами, работой и повышением продуктивности. Самыми удачными днями для покупок и вложений средств станут среда, четверг и суббота. В эти дни звезды будут максимально созидательными.

Финансовый гороскоп на неделю для Близнецов

Эксперты настоятельно советуют представителям данного Знака никому не рассказывать о своих планах. Особенно это касается тех планов, которые связаны с деньгами, покупками, вложениями средств и с работой. Начало недели будет очень удачным для командировок и деловых поездок. В процессе заключения сделок астрологи советуют не использовать агрессивный подход к ведению переговоров. Желательно быть учтивыми и добрыми по отношению к партнерам по бизнесу.

Финансовый гороскоп на неделю для Раков

В самом начале недели возможны незапланированные траты и финансовые потери. К среде энергетика звезд и планет станет более созидательной, что поможет начать стремительное движение к реализации планов. В целом в эти семь дней в ведении финансовых дел Ракам поможет их предусмотрительность. Также успех будет на стороне хитрых Знаков Зодиака, к которым также относятся Раки.

Финансовый гороскоп на неделю для Львов

Эта неделя будет для Львов крайне динамичной и во многом непредсказуемой. Избавиться от проблем и достичь благополучия поможет использование слов-паролей. Также астрологи советуют не откладывать важные рабочие дела на потом: это может привести к финансовым потерям и снижению прибыли. Ответственное отношение ко всему поможет Львам не создавать себе лишних проблем. Выходные лучше провести в отдыхе и релаксации, чтобы набраться сил перед новой рабочей неделей.

Финансовый гороскоп на неделю для Девы

Отмечается рост созидательной энергии планет, который продлится с понедельника по четверг. С 18 по 21 мая желательно не отлынивать от работы. Этот период будет удачен также для совершения задуманных покупок. Если придется покупать что-то в пятницу или на выходных, лучше пользоваться специальными заговорами. Они помогут сэкономить деньги и не наткнуться на недобросовестных продавцов. На этой неделе лучше не отправляться в командировки и не тратить больше, чем было запланировано ранее.

Финансовый гороскоп на неделю для Весов

Весам астрологи советуют сделать положительной энергетику дома, причем желательно этим заняться уже в понедельник с утра. Необходимо как можно быстрее навести порядок. Это поможет привлечь финансовую удачу и повысить настроение, что немаловажно для успеха в делах. Конец недели идеально подойдет для получения новых знаний и навыков, начала обучения. Есть вероятность того, что придется делать важный выбор, от которого будет зависеть денежная удача в будущем.

Финансовый гороскоп на неделю для Скорпионов

Звезды и планеты практически всю неделю будут весьма вялыми, что может негативно сказаться на желании Скорпионов двигаться вперед, решать финансовые проблемы и сохранять активность в делах. Полезные упражнения на каждый день помогут обрести силы. Астрологи рекомендуют сохранять напористость и быть предельно внимательными по отношению ко всему. Нежелательно браться за все дела сразу, потому что это может спровоцировать рост денежных и рабочих проблем. Вместо интуиции лучше полагаться на логику и опыт.

Финансовый гороскоп на неделю для Стрельцов

Самая большая опасность для финансовой стабильности и успеха Стрельцов будет исходить от негативно настроенных людей, недоброжелателей и врагов. Эксперты советуют узнать, как с ними общаться, чтобы защититься от отрицательного влияния. Если придется совершать дорогостоящие покупки, лучше делать это в одиночку. Полезными в конце недели будут покупки в интернете. Особая удача ожидает на выходных представителей творческих профессий.

Финансовый гороскоп на неделю для Козерогов

Для финансового успеха очень важной составляющей являются наши мысли. Очень важно думать о хорошем и находиться на оптимистичной волне, но еще важнее бороться с опасными мыслями, от которых необходимо отказаться прямо сейчас. На этой неделе Козерогам удастся очистить сознание от негативных и вирусных программ, которые разрушают зачатки любого успеха. Помимо эмоционального настроя будет важно правильно планировать покупки и дела.

Финансовый гороскоп на неделю для Водолеев

В начале недели звезды и планеты отвернутся от Водолеев. Для восстановления денежной удачи можно воспользоваться сильными заговорами. Начиная со среды энергия небесных тел будет помогать Водолеям в новых делах и в завершении старых. Успешной будет работа в команде. Также можно рассчитывать на успешное проведение деловых встреч, подписание бумаг. Полезно решать на этой неделе имущественные вопросы, заниматься продажей и покупкой товаров, бывших в употреблении.

Финансовый гороскоп на неделю для Рыб

Первостепенной задачей для Рыб в эти семь дней будет обретение счастья, а уже потом —охота за деньгами и выгодой. Простые ритуалы помогут ощутить прилив сил и позитивных мыслей. В хорошем настроении большая финансовая удача ждет представителей любых профессий. Астрологи советуют не забывать, что достичь успеха порой бывает недостаточно — необходимо его еще и закрепить. Не нужно расслабляться и думать, что все так легко, как кажется.