Гороскоп на неделю: все знаки Зодиака (18.05.- 24.05.2020)

Чтобы стать счастливее, необходимо в первую очередь поработать над своим собственным мышлением. Звезды постараются помочь вам избавиться от негативных установок.

Гороскоп на неделю с 18 мая по 24 мая 2020 года Овен

У людей этого Знака самой важной сферой жизни могут стать работа и финансы. Большинство мыслей будет о деньгах и о том, как их больше зарабатывать, как правильнее тратить и во что вкладывать. Для начала необходимо избавиться от вредных привычек, приводящих к бедности. Это будет первый шаг к успеху.

Овнам стоит почаще думать о долгосрочных перспективах. Это касается и сферы отношений. В любви для представителей этого Знака начинается достаточно спокойный период, в который можно переосмыслить все происходящее, побыть в уединении и забыть о проблемах. Если будние дни будут напряженными и насыщенными, выходные стоит посвятить родным и друзьям.

Гороскоп на неделю с 18 мая по 24 мая 2020 года Телец

Звезды и планеты в первой половине недели будут энергетически слабыми, что отразится и на Тельцах, которые могут почувствовать упадок сил. Исправить ситуацию помогут три простых упражнения из йоги. Делать их стоит до четверга включительно, а лучше — на постоянной основе, чтобы негативная энергетика звезд меньше отражалась на удаче и настроении.

С пятницы по воскресенье будет идеальное время для активности во всех сферах жизни. У Тельцов будет множество новых возможностей и полная свобода действий. Астрологи советуют в такие периоды заниматься как можно чаще новыми делами, не бояться рисковать. Единственное предостережение — не стоит делиться планами с окружающими.

Гороскоп на неделю с 18 мая по 24 мая 2020 года Близнецы

Близнецы смогут на этой неделе изменить свою жизнь к лучшему. В этом им помогут духовные практики. Пришла пора заглянуть в свою душу, в глубины своего сознания, чтобы понять, какие цели могут принести истинное счастье и высокую мотивацию. Самое главное для Близнецов — быть мотивированными и иметь цель.

В любовной сфере Близнецы смогут существенно преуспеть. Это касается и тех, кто уже нашел вторую половинку, и тех, кто пока находится в поиске. Можно знакомиться, переводить отношения на новый уровень. В делах и финансах успех также будет рядом. Можно совершать дорогостоящие приобретения, заключать важные сделки, трудиться в поте лица.

Гороскоп на неделю с 18 мая по 24 мая 2020 года Рак

Ракам в первые несколько дней недели в финансовой сфере и на работе придется смотреть в оба: энергия звезд и планет будет деструктивной. Удача на время может покинуть Раков, так что лучше воспользоваться тремя надежными способами ее возвращения. Все важные покупки стоит спланировать и перенести на выходные.

В любви одиноких или находящихся в активном поиске Раков ожидают большие победы. Это может быть выражено в судьбоносных знакомствах, ярких эмоциях. Возможны мимолетные приятные романы. Кому-то удастся найти вторую половинку, нового друга. Самое главное — не бояться больше общаться, быть открытыми и дружелюбными.

Гороскоп на неделю с 18 мая по 24 мая 2020 года Лев

Для Львов начинается очень важное и ответственное время. Возможно, им придется столкнуться с некоторыми трудностями, но это будет связано с корректировкой их жизненного пути звездами: они направят Львов по верному пути. Всем, кто захочет найти свое истинное предназначение в жизни, можно будет воспользоваться тремя духовными способами.

В эти семь дней не стоит доверять всем подряд. Астрологи рекомендуют замечать мелочи, быть более ответственными и самодостаточными. Любые изменения в любви и в делах стоит воспринимать как возможность изменить жизнь к лучшему. Также астрологи советуют не забывать про отдых. Переутомления могут плохо сказаться на удаче.

Гороскоп на неделю с 18 мая по 24 мая 2020 года Дева

Самые удачные дни для Дев на этой неделе — понедельник, среда и четверг. В это время продуктивность будет повышенной. Можно смело рассчитывать на помощь интуиции. В другие дни Дев ожидают некоторый спад энергии и потеря сил, поэтому лучше не задерживаться на работе и не изводить свое тело физическими нагрузками.

Важнее всего для Дев будет избавиться от негативных мыслей. Астрологи советуют им оставить в прошлом свои обиды, перестать относиться к людям с недоверием. На выходных эксперты рекомендуют Девам заняться своим здоровьем: можно начать цикл физических упражнений, избавиться от вредных привычек.

Гороскоп на неделю с 18 мая по 24 мая 2020 года Весы

Сфера любви для Весов в данный период будет самой важной и удачной. Очень повезет тем, кто пытается избавиться от одиночества и обрести счастье со второй половинкой. Лучшие заговоры, обряды и талисманы на любовь помогут повысить шансы на успех. В долгосрочных отношениях также будет возможность стать счастливее.

Что касается работы, то тут тоже хорошие новости: звезды и планеты созидательны, поэтому никаких непредвиденных проблем не ожидается. Большинство неурядиц будет решаться быстро. Самое главное для Весов — не паниковать, если вдруг что-то пойдет на так, как было запланировано ранее.

Гороскоп на неделю с 18 мая по 24 мая 2020 года Скорпион

Скорпионам на этой неделе стоит нести добро и любовь, дарить окружающим людям только позитивные эмоции. Не стоит критиковать, делать замечания и ревновать. Если вести себя правильно, люди начнут отвечать взаимностью. В конце недели Скорпионам стоит навестить родителей и уделить время любимому человеку, детям.

С пятницы по воскресенье Скорпионы могут потерять много сил и энергии из-за диссонанса звезд и планет. Придется искать способы повышения жизненного тонуса. Астрологи отмечают, что сейчас не время для того, чтобы сдаваться или брать внеплановый отпуск. Необходимо бросить все свои силы на решение проблем.

Гороскоп на неделю с 18 мая по 24 мая 2020 года Стрелец

Стрельцам стоит быть осторожнее в период с 19 по 22 мая. Со вторника по пятницу планеты и звезды будут находиться в неблагоприятном положении, поэтому и дни могут быть весьма опасными и непредсказуемыми. Это будет выражаться в поведении людей и в случайных событиях. Мантра для привлечения благополучия отчасти может исправить такое положение.

Финансовая сфера станет самой важной для Стрельцов, но тратить деньги лучше в понедельник или на выходных 23 и 24 мая. Астрологи советуют делать это через интернет. Успех и удача могут ожидать Стрельцов и в решении юридических проблем. В эти дни полезно будет заниматься имущественными вопросами, платить ипотеку, делать ремонт.

Гороскоп на неделю с 18 мая по 24 мая 2020 года Козерог

Козерогов на этой неделе могут окружать люди, которые полны сомнений и страхов. Их слова и мысли будут крайне заразительными, поэтому лучше не воспринимать их всерьез. Настроить себя на успех и исполнение всех желаний Козерогам поможет сила самовнушения. Единственный человек, к которому этим людям стоит прислушиваться, — это они сами.

Звезды и планеты могут немного приоткрыть дверь, ведущую к тайнам и секретам. Козероги могут узнать нечто очень важное, что пока стоит сохранить в тайне. Также в секрете пока лучше держать свои амбициозные планы. Эта неделя — идеальное время для совершения покупок, приобретения подарков близким и себе любимым.

Гороскоп на неделю с 18 мая по 24 мая 2020 года Водолей

Наступает идеальное время для заключения важных сделок, решения юридических проблем, шопинг, а также для любовной активности. Единственное, о чем стоит помнить Водолеям, — за двумя зайцами им сейчас не угнаться, поэтому придется делегировать некоторые задачи другим людям, а основными проблемами заниматься самим.

Во второй половине недели на Водолеев может напасть неуверенность, что приведет к снижению продуктивности, обаяния и харизмы. Избавиться от апатии и отрицательных эмоций поможет специальный заговор. Особое внимание стоит обратить на создание новых связей, ведь потребность в общении станет одной из главных и самых острых.

Гороскоп на неделю с 18 мая по 24 мая 2020 года Рыбы

На этой неделе стоит быть более ответственным и внимательными к правилам. Не стоит нарушать предписаний, норм морали, правил дорожного движения. За это, возможно, придется расплачиваться не только штрафами, но и настроением или даже здоровьем.

Проблема не в том, что удачи будет слишком мало, а в том, что она будет непредсказуемой. В связи с этим Рыбам стоит пользоваться тремя способами её быстрого привлечения в любой ситуации. Также стоит принимать предложения о помощи со стороны близких людей, товарищей, друзей. На любую поддержку стоит отвечать добротой. Порой достаточно искреннего "спасибо".