Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (25.05. - 31.05.2020)

Любовный гороскоп заключительной майской недели подскажет кратчайший путь к гармонии с любимым человеком.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

Астрологические влияния этой недели могут парализовать волю Овнов. В отношениях они могут отказаться от борьбы, уйти со сцены. Но это самый легкий и банальный путь, который предлагают звезды. Астрологи советуют искать поддержку в общении с близкими: звонки, сообщения, обмен мнениями — все это поможет обрести уверенность в себе и решиться на что-то более благоприятное.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

Неделя будет насыщена любовными переживаниями. Возможно возвращение старой любви, которая вспыхнет ярким огнем, но лишь для того, чтобы показать, что эта привязанность тянет назад. На этой неделе звезды требуют принять жесткие меры. Да, разорвать связь будет нелегко, особенно если связывают глубокие, страстные чувства. Но на помощь придут друзья и близкие: кто-то из них продемонстрирует особое участие и поможет принять верное решение.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов

Временные трудности могут помешать влюбленным Близнецам исполнить мечты. Многое под влиянием ретроградной Венеры может не получаться, обещания — не выполняться, а близкие люди — подводить. Но это стоит воспринимать как проверку на прочность. На самом деле Близнецы в полосе удачи. Самое важное — не поддаваться панике и прислушиваться к интуиции чаще, а еще свести на «нет» выяснения отношений.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Рожденных под эгидой Рака ждет приятная неделя. Никаких судьбоносных встреч, роковых событий, неправильных решений — все будет просто, спокойно и легко, а рядом с любимым человеком еще и солнечно. Такие подарки Вселенная раздает нечасто, поэтому ими обязательно стоит воспользоваться и провести время с партнером. Будет особенно хорошо, если получится поговорить по душам и обсудить волнующие проблемы.

Любовный гороскоп на неделю для Львов

Венера и Сатурн ушли в ретроград, из-за чего личную жизнь Львов может немного лихорадить. Но это временное явление: проблемы, которые возникнут на этой неделе, скоро пройдут, не оставив и следа. А пока лучше заняться внутренним миром. Если Львы давно мечтали обрести внутреннюю гармонию, то сейчас для этого — самое лучшее время. Звезды даже советуют выговориться любимому человеку, рассказать о наболевшем и выложить все карты на стол.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Ретроградный Сатурн станет причиной серьезных проблем, которые свалятся на плечи Дев. К счастью, астрологи расшифровали тайные знаки звезд и знают, как безболезненно переступить через все неприятности этой недели. Трудности не застанут врасплох, если заранее настроиться на чувственность, открытость и доброжелательность. Лучшее лекарство от стресса и негативных эмоций сейчас — это духовные практики, разговоры с близкими и душевные переписки.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Эксперты советуют не хвататься за первый попавшийся шанс изменить личную жизнь — вначале стоит внимательно изучить все варианты. С началом июня судьба сама поможет сделать правильный выбор, и в дальнейшем Весы будут ощущать себя значительно счастливее. Но чтобы не проглядеть знаки судьбы, уже сейчас пора развивать интуицию и внимательно оценивать происходящее.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

В личной жизни Скорпионов может возникнуть ситуация, когда им придется либо отстаивать свои интересы, либо идти на компромисс. Отстаивать придется грубо, поэтому чтобы избежать появления лишних разногласий, астрологи рекомендуют выбрать второе. Но не стоит забывать о себе. Конечно, ссоры сейчас ни к чему, зато новые договоренности, учитывающие чувства обоих, — как раз кстати. Закрепить успех можно приятным романтическим вечером.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

На личном фронте Стрельцов все непросто. Стресс первой половины года, возможно, обнажит глубинные страхи внутри пары. На этой неделе они предстанут перед взором, поэтому проигнорировать это неприятное условие вряд ли получится. В иное время можно было решить, что отношения изжили себя и пора расстаться, но сейчас внешние обстоятельства заставят остаться вместе. Волне вероятно, это станет толчком к укреплению чувств.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Влюбленным Козерогам на этой неделе стоит взять на вооружение позитивное мышление. Астрологи спешат предупредить: не стоит истово переживать о партнере, отношениях, совместном будущем. Лишние волнения и тревожные чувства — совсем не двигатель прогресса, скорее, наоборот. Рекомендуется бросить силы на то, что не волнует и не беспокоит: свидания с любимым человеком, общение, семейные вечера, звонки без повода, разговоры на приятные темы.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев

Ретроградное движение Венеры и Сатурна сигнализирует о том, что терпение Водолеев вот-вот может закончиться. Астрологи предлагают предупредить близкого человека, что игра в кошки-мышки на этой неделе завершится плачевно. Чувствительные и импульсивные Водолеи вряд ли смогут сдержать резкие слова и бурные реакции. Зато боевой настрой обеспечит шансы на успех в работе. Будет лучше, если Водолеи перенесут свое настроение на эту сферу.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

Рыб ждет сумасшедшая неделя: придется тушить пожары в делах, переключаться с одной сферы на другую. Зато не останется времени на грустные мысли и самокопание. Венера высвечивает две важные сферы, где у Рыб все будет получаться без усилий: это личная жизнь и творчество. Желательно выбрать то, что сейчас важнее: записаться на художественные курсы или заняться укреплением отношений.