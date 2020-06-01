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Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (01.06. - 07.06.2020)

Любовный гороскоп на неделю: все знаки зодиака (01.06. - 07.06.2020)
07:31 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

Любовный гороскоп заключительной майской недели подскажет кратчайший путь к гармонии с любимым человеком.

Любовный гороскоп на неделю для Овна

В начале недели Овны и их партнеры увлечены взаимным манипулированием, причем Овны поведут свою игру более скрытно. Середина недели поможет перейти на другую волну и раскрыться в интимном жанре. В пятницу и субботу потянет на приключения, вернется двойственность. Воскресенье поставит перед выбором.

Любовный гороскоп на неделю для Тельцов

На этой неделе звезды покровительствуют влюбленным Тельцам в среду, четверг и воскресенье. Это те самые дни, когда вы можете стабилизировать отношения, несмотря на все сомнения и противоречия. В середине недели лучше предоставить инициативу партнеру, а в воскресный день взять ее в собственные руки.

Любовный гороскоп на неделю для Близнецов 

В личной жизни Близнецов на этой неделе продолжается фаза "все сложно". Даже если вы за разнообразие, такое положение вещей начнет вас нервировать. Звезды дают совет: держите собственное равновесие и в меру подыгрывайте партнеру. Не потакайте всем чужим капризам без исключения, особенно, 5-6 июня.

Любовный гороскоп на неделю для Раков

Влюбленным Ракам стоит быть активнее в середине недели. В это время удачно пройдет сложный разговор, сложатся подходящие условия для интимных утех. Не так-то просто окажется обоим закрыть дверь в прошлое. В воскресенье партнер задаст вам "неудобный" вопрос (или вызовет его у вас своим поведением).

Любовный гороскоп на неделю для Львов

На этой неделе влюбленным Львам наиболее комфортно в дни 1, 2, 5 и 6 июня - но речь идет лишь об изначально подходящем настрое. Подлинная гармония и настоящая удача ждут вас после того, как вы искусно преодолеете все подводные течения, сумев не утонуть в мутных потоках "романтического" прошлого.

Любовный гороскоп на неделю для Девы

Влюбленных Дев неделя ведет к важному рубежу. Наиболее уязвимы Девы, для которых личная жизнь главное, а партнер - "свет в окошке", является образцом, авторитетом или боссом. Неизбежные в этом случае эмоциональные качели вам компенсирует взаимопонимание на уровне слов и дела, наличие общих друзей.

Любовный гороскоп на неделю для Весов

Весам стоит дополнительно позаботиться о своей привлекательности для любимого человека в понедельник и вторник: в этом случае, многие разногласия будут смягчены, так как ему будет труднее противиться вашему обаянию. Но не переусердствуйте: разбудите тайную ревность, которая позже вырвется наружу.

Любовный гороскоп на неделю для Скорпионов

На этой неделе у влюбленных Скорпионов "карты на руках" в среду и четверг. Можете смело следовать в эти дни своим старым привычкам, повиноваться интуиции или желанию: партнер не устоит. Не самым плохим днем для любовных игр станет и воскресенье, но тут вам уже потребуется менее стандартный прием.

Любовный гороскоп на неделю для Стрельцов

Стрельцам на этой неделе лучше не злоупотреблять интимным форматом общения (возобновленные романы и браки прошлого - не исключение). Сделать все возможное для гармонизации отношений желательно уже в понедельник или вторник. Подойдет совместное посещение небанального, но нейтрального мероприятия.

Любовный гороскоп на неделю для Козерогов

Козерогам сейчас следует внимательнее относиться к словам партнера: они звучат не просто так. Мнительным Козерогам стоит реже слушать "альтернативные мнения" о своем романе (особенно, в понедельник, вторник и воскресенье): это может подорвать равновесие в паре или ваш личный эмоциональный баланс.

Любовный гороскоп на неделю для Водолеев 

Влюбленные Водолеи, уже завязавшие отношения, могут планировать свидания на 1, 2, 5, 6 июня. Важно помнить, что сейчас рано брать какие-либо обязательства. Одинокие Водолеи в эти дни могут воспользоваться случаем и поупражняться в легком невинном флирте, рассчитывать на что-то серьезное не стоит.

Любовный гороскоп на неделю для Рыб

На этой неделе Рыбам лучше дать волю своим страстям в среду и четверг - сделав шаг самим или искусно подхватив чужую инициативу. Удастся легко перейти от слов к действию. Уместны небольшие эксперименты. Воскресенье окажется не хуже, если вы станете чуть хладнокровнее и сможете контролировать себя.

Бизнес-гороскоп на неделю (01.06. - 07.06.2020): все знаки зодиака

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Знаки Зодиака, Любовь, Гороскоп, Гороскоп на неделю, Любовный гороскоп, Астропрогноз.
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