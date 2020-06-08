Гороскоп для всех знаков Зодиака на 9 июня 2020 года

Овен (21 марта - 20 апреля)
Гороскоп на 9 июня 2020 для Овнов
Энергии дня активные, благоприятные для быстрых дел и общения, но возможны неприятности. Желательно повысить бдительность во всем, чтобы не стать жертвой собственного невнимания или чьих-то нечестных намерений.
Телец (21 апреля - 21 мая)
Гороскоп на 9 июня 2020 для Тельцов
Завтра может нервировать заминка в планах. Активность будет временно заблокирована, а привычный режим изменен. В такой обстановке нелегко будет строить планы и претендовать на вакантные возможности. Звезды советуют не идти против системы и заняться старыми делами.
Близнецы (22 мая - 21 июня)
Гороскоп на 9 июня 2020 для Близнецов
Начинается активное движение в области финансов: тот, кто грамотно распорядится деньгами сегодня, сможет заложить основу стабильности. Ярче о себе заявит необходимость осознанно менять образ жизни: это позволит развернуться к новым горизонтам и задать судьбе новое направление.
Рак (22 июня - 22 июля)
Гороскоп на 9 июня 2020 для Раков
Астрологи советуют опираться на проверенные временем планы, на верных помощников. День потребует осторожности и прагматизма, нацелит на конкретный результат. В знакомых ситуациях поможет интуиция. Начинать что-то новое стоит лишь в том случае, если к этому подтолкнут обстоятельства.
Лев (23 июля - 23 августа)
Гороскоп на 9 июня 2020 для Львов
Меньше резких слов в общении: необязательные дискуссии с окружающими закончатся плачевно. Многие могут поддаться эмоциям, отреагировать сгоряча. Очень много возможностей сосредоточено в сфере отношений, поэтому важно "вычищать" из них негатив, а не провоцировать новый.
Дева (24 августа - 23 сентября)
Гороскоп на 9 июня 2020 для Дев
В первой половине дня астрологи рекомендуют сосредоточиться на важном деле: появятся предпосылки продвинуться далеко вперед. Тем, кто желает успеха, важно иметь дело с людьми, которые уже успешны. А вот интриги и сомнительные авантюры - не лучшие помощники, есть опасность "упасть вниз".
Весы (24 сентября - 23 октября)
Гороскоп на 9 июня 2020 для Весов
Слова завтра обретут особую силу, поэтому желательно, чтобы они несли в себе только искренние, живые и приятные эмоции. Если негатив окажется сильнее, лучше обойтись без лишних разговоров: есть риск заложить череду неприятностей.
Скорпион (24 октября - 22 ноября)
Гороскоп на 9 июня 2020 для Скорпионов
День пройдет на гребне удачи, поэтому можно действовать согласно своим убеждениям и внутреннему компасу. Убежденность в своей правоте и вера в свои силы помогут в самых сомнительных и "скользких" ситуациях. Наряду с практическими успехами в карьере, многим откроются перспективы духовного развития.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Гороскоп на 9 июня 2020 для Стрельцов
День принесет ясность в мыслях и свежие ощущения. Многие остро почувствуют жажду обновления. Это сигнал, что Вселенная открывает возможность покончить со старыми мыслями и установками, бесполезными связями и тяготящими привычками.
Козерог (22 декабря - 20 января)
Гороскоп на 9 июня 2020 для Козерогов
Многие преуспеют засчет скрытых ресурсов, талантов или поддержки близких. Позитивную роль сыграет желание пересмотреть свои желания, ближайшие планы и в целом качество жизни. Такие мысли будут волной, которая вынесет к успеху и разрушит препятствия на пути.
Водолей (21 января - 18 февраля)
Гороскоп на 9 июня 2020 для Водолеев
День желательно провести в тишине. Хорошо заняться духовными поисками: вспомнить и перечислить то, что хочется оставить в прошлом. Переосмысление неудачного опыта поможет простить себя и других за ошибки, что-то принять, а что-то отпустить, тем самым впустив обновления в жизнь.
Рыбы (19 февраля - 20 марта)
Гороскоп на 9 июня 2020 для Рыб
До наступления вечера во многом можно рассчитывать на удачу и счастливый случай. Возможен бонус в виде долгожданной встречи или успешного завершения дня. Вечером полезно оценить произошедшее, отсеять сомнительные каналы и наметить новые планы.